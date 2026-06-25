Alcoy convierte el verano en una gran pista deportiva con campus y actividades para cientos de jóvenes

El verano ya está en marcha en Alcoy y el deporte vuelve a convertirse en una de las principales alternativas de ocio para niños y jóvenes durante las vacaciones escolares. El Ayuntamiento, a través del Centre d'Esports, junto a numerosos clubes y entidades de la ciudad, ha diseñado una amplia programación que llena las instalaciones municipales de actividad durante los próximos meses. De hecho, uno de los campus ya ha completado sus plazas aunque hay diversos clubes que ofertan otras modalidades deportivas durante la época estival.

Uno de los grandes protagonistas de esta oferta es el Campus d'Estiu que se desarrolla en el Complex Esportiu Eduardo Latorre. La propuesta, de carácter multideportivo, combina actividades en el propio complejo, las pistas del Poliesportiu Caramanxel y la piscina, ofreciendo a los participantes disciplinas tan variadas como raqueta, judo, esgrima, natación y juegos acuáticos.

La iniciativa ha vuelto a demostrar su éxito de convocatoria al completar las 120 plazas disponibles para las cinco semanas de duración del campus, consolidándose como una de las actividades estivales más demandadas por las familias alcoyanas.

Cursos de natación

A esta programación se suman los cursos de natación que se impartirán en el Complex Esportiu Eduardo Latorre entre el 29 de junio y el 24 de julio. Estas clases, dirigidas especialmente a personas que desean iniciarse en la práctica acuática, tienen además un importante componente formativo al ayudar a los más pequeños a desenvolverse con seguridad en el agua.

La oferta deportiva de verano se amplía gracias al trabajo de los clubes y entidades locales, que organizan campus y actividades de fútbol, fútbol sala, tenis, patinaje, gimnasia rítmica, gimnasia artística, baloncesto y voleibol, entre otras modalidades. Todas ellas se desarrollan en instalaciones municipales y contribuyen a mantener una intensa actividad deportiva durante el periodo vacacional.

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El concejal de Deportes, Alberto Belda, ha destacado que esta programación permite ofrecer a los jóvenes una alternativa de ocio saludable basada en los valores del deporte, al tiempo que facilita la conciliación familiar durante los meses de verano. "Con esta amplia oferta conseguimos que nuestros jóvenes tengan a su alcance un ocio saludable que fomenta los valores del deporte, al mismo tiempo que facilitamos enormemente la conciliación a las familias de nuestra ciudad durante los meses de vacaciones".