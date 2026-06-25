Alfafara premia a Arnau Padilla por unanimidad en la tercera edición del Premi Mariola para poetas inéditos

El poeta y creador audiovisual Arnau Padilla ha sido el ganador de la tercera edición del Premi Mariola para poetas inéditos con su obra A una síl·laba de distància. El jurado, reunido el pasado 18 de junio en Alfafara, decidió conceder el galardón por unanimidad tras valorar la calidad de un poemario que destaca por su coherencia interna, el tratamiento original de sus temáticas y la capacidad de combinar un elevado tono lírico con la observación de escenas y experiencias cotidianas.

La convocatoria de este año ha registrado una notable participación, con un total de 64 obras presentadas. Los miembros del jurado han destacado que muchas de ellas contaban con méritos suficientes para alzarse con el premio, lo que ha convertido la deliberación en una tarea especialmente compleja. Además, han subrayado el buen momento que atraviesa la poesía en catalán y valenciano, especialmente entre autores que todavía no han publicado ningún libro.

Edición y entrega del premio

Como reconocimiento, la obra ganadora será editada dentro de la colección Botgetes de Edicions del Buc, una de las referencias actuales en la publicación de poesía en valenciano. Este sello ya ha dado a conocer los trabajos premiados y finalistas de las anteriores ediciones del certamen, consolidando así una plataforma para nuevas voces literarias.

La entrega del premio y la presentación oficial del libro tendrán lugar durante la quinta edición de la FesPoeMa (Festa de la Poesia de la Mariola), que se celebrará en Alfafara. El festival, organizado por la Assemblea de Joves, se ha consolidado como una cita cultural de referencia en torno a la poesía en valenciano, con una participación creciente y obras procedentes de distintos territorios del ámbito lingüístico catalán.

El autor

Nacido en Barcelona en 1985, Arnau Padilla compagina la creación poética con su trabajo en el ámbito audiovisual, especializado en montaje y archivo de imágenes. Su trayectoria literaria incluye reconocimientos como las finales del Premi de Poesia Francesc Candel 2021 y del Premi Carles Hac Mor 2025. Actualmente, desarrolla proyectos centrados en la reinterpretación poética de textos antiguos y clásicos chinos.

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El Premi Mariola para poetas inéditos está dotado con 1.000 euros e incluye la publicación de la obra ganadora. La iniciativa cuenta con el apoyo de la Institució de les Lletres Catalanes y mantiene como principal objetivo impulsar y dar visibilidad a autores que aún no han publicado ningún libro, favoreciendo la aparición de nuevas voces en la poesía en valenciano.