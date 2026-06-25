El PP alerta de la presencia de ratas en los solares céntricos abandonados de Alcoy y culpa al alcalde de inacción

El Partido Popular de Alcoy ha mostrado su preocupación por el estado que presentan varios solares y espacios sin edificar ubicados en el centro de la ciudad. Según la formación, numerosos vecinos han trasladado sus quejas por la falta de limpieza y mantenimiento de estos terrenos, una situación que favorece la aparición de ratas y otros problemas relacionados con la salubridad. Sin embargo, fuentes municipales se han remitido a la campaña de desbroce y limpieza de 109 solares públicos que comenzó el pasado mes de abril y recuerdan que se implican todo el año en terrenos públicos y hacen de intermediarios en los que tienen propietarios privados.

A través de un comunicado, los populares consideran que la ausencia de actuaciones periódicas de limpieza y conservación responde a la falta de iniciativa del gobierno municipal encabezado por Toni Francés. A su juicio, el Ayuntamiento no está adoptando las medidas necesarias para garantizar unas condiciones adecuadas de higiene y seguridad en estas zonas urbanas.

Convivir con roedores

El portavoz del PP en Alcoy, Carlos Pastor, ha asegurado que su grupo lleva tiempo reclamando la puesta en marcha de un plan extraordinario de limpieza, desbroce y control de plagas en los solares afectados. Según ha señalado, la falta de respuesta está provocando que algunos vecinos tengan que convivir con la presencia de roedores, además de ofrecer una imagen de abandono en áreas céntricas de la ciudad.

Desde la formación popular insisten en que el mantenimiento de los espacios urbanos debe ser una prioridad para el Ayuntamiento, tanto por cuestiones de imagen como por la calidad de vida de los residentes. En este sentido, lamentan que la falta de planificación y gestión municipal esté derivando en problemas que podrían evitarse mediante actuaciones preventivas y un seguimiento continuado del estado de los solares.

Públicas y privadas

El Consistorio recuerda, por el contrario, la campaña de limpieza y desbroce que comenzó el pasado mes de abril en 109 parcelas municipales con el objetivo tanto de prevenir incendios como de adecuar los espacios. Esta actuación se lleva a cabo hasta finales de junio por la brigada de Medio Ambiente.

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El concejal de Servicios, Jordi Martínez, ha explicado a INFORMACIÓN que hay un control a lo largo del año por medio de la empresa adjudicataria y una acción continua en los terrenos municipales, con la suma de actuaciones puntuales ante quejas de vecinos. Cuando la parcela es privada, " tratamos de localizar al propietario para comunicarle lo que debe hacer". En caso de no contactar con el dueño, el Ayuntamiento se hace cargo de la limpieza "porque lo principal es la salud de la ciudadanía", añade Martínez.