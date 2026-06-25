Romeo y Julieta, dos gatitos hermanos criados a biberón, buscan familia en Alicante

Romeo y Julieta son dos gatos hermanos que fueron encontrados solos y que han salido adelante gracias a la crianza con biberón. Ahora ya están preparados para encontrar una familia que les dé un hogar definitivo.

Desde ACOFAL -asociación dedicada a la protección de colonias felinas en la provincia de Alicante- explican que lo ideal sería que pudieran ser adoptados juntos, ya que “no se separan ni un momento”, aunque también existe la posibilidad de darlos por separado si no fuera posible. Se encuentran en Castalla y el contacto para adopción es el 649 933 048, solo por WhatsApp.

Adoptar a gatos hermanos

Adoptar a gatos hermanos o evitar separar a una pareja felina ya unida puede facilitar mucho su adaptación al nuevo hogar: los animales que mantienen un vínculo estrecho se ofrecen compañía, seguridad y consuelo mutuo, algo especialmente importante en cachorros que han crecido juntos o han pasado por una situación de abandono. Según VCA Animal Hospitals, los gatos vinculados suelen prosperar mejor cuando permanecen juntos, ya que se acompañan y se reconfortan entre ellos; además, en el caso de los gatitos, crecer en pareja favorece el juego, el aprendizaje social y reduce la soledad o el aburrimiento durante las horas en las que la familia humana no está en casa. Por eso, cuando dos hermanos como Romeo y Julieta no se separan ni un momento, buscar una adopción conjunta no es solo una cuestión emocional: también puede ayudarles a vivir el cambio con menos estrés y más estabilidad.