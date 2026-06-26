Compromís lleva a Les Corts la reclamación para recuperar la tercera aula de Infantil del CEIP El Romeral de Alcoy

Compromís ha trasladado a Les Corts Valencianes la reivindicación de las familias del CEIP El Romeral para recuperar la tercera aula de Infantil de 3 años suprimida para el próximo curso. El vicealcalde de Alcoy, Àlex Cerradelo, representantes de la AMPA y familias afectadas se desplazaron este jueves al Parlamento autonómico para defender una petición que, aseguran, afecta a 19 familias y tendrá consecuencias en la escolarización pública de la ciudad. El caso ha movilizado desde hace semanas a padres y madres con la recogida de firmas y escritos al Síndic de Greuges.

Durante la visita mantuvieron una reunión con el diputado de Compromís Gerard Fullana, quien mostró el respaldo de la formación a la reivindicación y criticó la decisión de la Conselleria de Educación. Según explicó, Compromís impulsará diferentes iniciativas parlamentarias para intentar que el Gobierno valenciano reconsidere el cierre de esta unidad.

Entre ellas figura el registro de una Proposición No de Ley (PNL), con la que la formación pretende que la Conselleria explique los motivos de la supresión del aula y que los distintos grupos políticos fijen públicamente su posición sobre el asunto. Además, también presentará varias preguntas parlamentarias para que el departamento autonómico responda de forma oficial sobre esta decisión.

Situación “angustiosa”

Cerradelo aseguró que Compromís seguirá defendiendo la reivindicación de las familias desde Les Corts y afirmó que estarán pendientes del posicionamiento del Partido Popular y, en particular, del portavoz popular y diputado alcoyano Fernando Pastor durante la tramitación de la iniciativa.

Por su parte, las familias y la AMPA trasladaron a los representantes autonómicos la situación que están viviendo, que califican de "angustiosa". Denuncian que el cierre del aula deja sin plaza en el centro elegido a varios menores y lamentan la falta de respuesta de la Conselleria a las solicitudes de información y reuniones realizadas hasta el momento.

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Decisión perjudicial

Compromís sostiene que llevar el caso al Parlamento valenciano permitirá dar visibilidad al conflicto y obligará a la Generalitat a ofrecer explicaciones sobre una decisión que considera perjudicial para la educación pública de Alcoy. Tanto la formación como las familias insisten en reclamar que la Conselleria rectifique y mantenga la tercera aula de Infantil en el CEIP El Romeral.