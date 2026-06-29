Educación
Familias afectadas por el cierre de un aula de El Romeral de Alcoy piden al presidente de la Generalitat dar marcha atrás
El alcalde afirma que Pérez Llorca se ha comprometido a estudiar la medida reclamada por padres y Ayuntamiento, y que ha dejado a 18 alumnos de Infantil de 3 años sin aula
Familias afectadas por el cierre de la tercera aula del colegio El Romeral de Alcoy han mantenido este lunes un encuentro con el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en el que han pedido que se dé marcha atrás en una supresión que deja sin plaza a 18 alumnos de Infantil de tres años.
Una medida que va a estudiar el jefe del Consell, según ha explicado el alcalde Toni Francés. El primer edil ha señalado que han aprovechado la visita del jefe del Consell a Aitex para, junto con familias afectadas, "trasladarle la situación que está sufriendo El Romeral y la inexplicable decisión de conselleria de no abrir la tercera línea tal y como se comprometió, dejando así a 18 familias sin la opción que habían elegido para sus hijos y sus hijas".
Francés ha manifestado que "el presidente ha escuchado todos los motivos y los argumentos cargados de razón de las familias y se ha comprometido a revisar esta decisión y a estudiar la posibilidad de abrir la tercera línea de El Romeral. Y esperamos y exigimos a la Generalitat Valenciana que cumpla y que abra esta tercera línea y no deje echados a las familias que están esperando una decisión para poder matricular sus hijos".
Esta supresión va a provocar además la saturación del resto de colegios y deja sin plazas libres a la mitad de la ciudad. Y todo pese a que ya en mayo en Consejo Escolar Municipal reclamó a la Generalitat que no llevara a cabo la eliminación, dada la necesidad de esta aula, que ha quedado demostrada, ya que prácticamente se podría formar una clase entera con los 18 alumnos que se han quedado fuera.
Tanto PSOE como Compromís han anunciado que llevarían esta situación injustificada en las Cortes Valencianas, donde van a reclamar una marcha atrás.
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