Las obras que arrancan para poner en valor una de las joyas arqueológicas de Alcoy

Arrancan las obras de consolidación, adecuación y puesta en valor del yacimiento arqueológico del Castellar de Alcoy. El Ayuntamiento ha puesto en marcha la pasada semana unos trabajos que van a permitir que este Bien de Interés Cultural (BIC) sea visitable. De esta forma se facilitará el acceso a un enclave que resulta fundamental para conocer la presencia andalusí en la comarca.

Las labores empezaron el pasado jueves y tienen una duración estimada de cuatro meses, con la previsión de finalizar el próximo mes de octubre, según han señalado desde el Consistorio.

El proyecto técnico, redactado por el arquitecto Rafael Silvestre García y el arqueólogo Germán Pérez Botí, contempla la consolidación preventiva para frenar el deterioro del espacio, además de la adecuación de los accesos para facilitar la llegada de visitantes.

Vista general del yacimiento de El Castellar de Alcoy. / INFORMACIÓN

Así mismo, incluye nueva señalización y recursos de difusión para dar a conocer el BIC, situado en la vertiente sudoccidental de la sierra de Mariola, cerca del barrio de Batoi. La ejecución de estas obras ha sido adjudicada a Arpa Patrimonio SL, empresa especializada en intervenciones arqueológicas.

Enclave milenario

El Castellar es un poblado en altura fortificado, construido entre finales del siglo IX y la primera mitad del siglo XI, que está inscrito en el Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano. Las excavaciones llevadas a cabo en este entorno han permitido documentar la muralla del antiguo Al-Qūy, nombre árabe del territorio que hoy ocupa Alcoy, y han aportado información destacada sobre la ocupación andalusí en la zona a partir del material recuperado.

El presupuesto total de la actuación asciende a 304.110,59 euros. De esta cantidad, 283.818,01 euros provienen de administraciones superiores, lo que representa el 93,33 % del total. En concreto, la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte aporta 152.055,29 euros dentro del Plan Restaura, mientras que el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana concede 131.762,72 euros a través de la convocatoria de 2023 del Programa 2 % Cultural. Gracias a esta doble línea de financiación, la aportación de las arcas municipales se reduce a 20.292,58 euros.

El Castellar muestra sus secretos / INFORMACIÓN

La concejal de Patrimonio Cultural y Turismo, Lorena Zamorano, ha destacado que "esta intervención nos permite proteger y conservar un espacio fundamental para entender la historia de nuestra ciudad, evitando su degradación. Además de la recuperación patrimonial, el objetivo principal es hacerlo accesible para que los vecinos y vecinas de Alcoy, así como las personas que nos visitan, puedan disfrutarlo y comprender mejor nuestros orígenes".

Zamorano ha añadido que la puesta en marcha de este proyecto demuestra la "voluntad del Ayuntamiento de mantener y cuidar el patrimonio local", generando al mismo tiempo un nuevo espacio cultural y educativo que repercute directamente en el beneficio de toda la sociedad alcoyana.