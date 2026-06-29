La papelera Hinojosa invierte 36 millones en modernizar su planta de l'Alqueria d'Asnar

El Grupo Hinojosa ha modernizado su planta de l'Alqueria d'Asnar tras una inversión de 36 millones. Todo con el objetivo de aumentar la producción y seguir avanzando hacia un "modelo energético más limpio y sostenible". El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha visitado este lunes las instalaciones que tiene esta papelera en El Comtat, donde ha felicitado al grupo por esta destacada inversión.

El jefe del Consell ha remarcado el compromiso de Hinojosa, que recicla el 99% de lo que produce, y de la industria del envase y el embalaje con la transición hacia modelos productivos más sostenibles.

Visita a la planta de Hinojosa / INFORMACIÓN

Pérez Llorca ha destacado la labor del Consell para construir un entorno estable y favorable para la inversión y la creación de empresas y hacer de la Comunidad Valenciana “un referente y una tierra de oportunidades”. Una manifestación que ha realizado durante su visita a la empresa Hinojosa Paper Alquería, un referente europeo del embalaje, “ejemplo de que tradición e innovación son compatibles, y de que se puede crecer siendo pioneros en sostenibilidad”, ha apuntado.

Hinojosa es un ejemplo de que tradición e innovación son compatibles, y de que se puede crecer siendo pioneros en sostenibilidad Juanfran Pérez Llorca — Presidente de la Generalitat Valenciana

Pérez Llorca ha resaltado la importancia de que empresas como Hinojosa, con más de 3.000 empleados y 24 plantas en España, Portugal, Francia e Italia, confíen en la Comunidad Valenciana para instalarse y ofrezcan empleo estable, al tiempo que contribuyen a evitar la despoblación en municipios de interior.

Así mismo, ha señalado que las administraciones tienen de trabajar al lado de estas industrias. “Yo no creo en una administración intervencionista, quiero una que colabore, que ayude”, ha dicho al respecto.

El presidente durante su intervención en l'Alqueria / INFORMACIÓN

Una forma de hacerlo, ha añadido, es reduciendo la presión fiscal, tanto a la industria como a la sociedad en general. Así, ha indicado que “hemos demostrado que bajando impuestos se recauda más y se ayuda a las empresas a invertir”. “Esto también forma parte de esa economía circular que luego genera empleo y riqueza”, ha agregado.

Un referente

Desde la compañía han explicado que en la visita del presidente a esta compañía especializada en soluciones sostenibles de packaging se ha presentado el proyecto de modernización que se ha ejecutado, un acto que ha contado además con la presencia de Marián Cano García, consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, y Rubén Martínez Hinojosa, presidente de la compañía.

Posible tercer decreto de simplicación administrativa Pérez Llorca ha destacado que otra de las medidas para colaborar con las empresas y favorecer la inversión es la "eliminación de trabas burocráticas", una cuestión en la que la Comunidad Valenciana “es pionera con dos decretos de simplificación administrativa”. En este sentido, el presidente no ha descartado la posibilidad de que se desarrolle un tercer decreto “que permita eliminar aún más burocracia”. Por último, ha destacado el compromiso del Consell con la formación y la innovación “y con mejoras que garanticen que esta tierra sea un referente para que muchas empresas se instalen en ella”. Esta apuesta por atraer nuevas inversiones y cuidar de nuestra industria ha facilitado la llegada de iniciativas como la gigafactoría de baterías eléctricas PowerCo en Sagunto; el hub energético de BP en Castellón; el Campus Digital Valley en Picassent o la nueva factoría aeroespacial de PDL Space en Elche. En conjunto, se están gestionando 18.000 millones de euros en inversión directa en proyectos que permitirán la creación de más de 21.600 empleos.

Así, con una trayectoria de cerca de 80 años vinculada a la región, "Hinojosa reafirma su compromiso con la Comunitat Valenciana con la transformación de la planta de Alquería en un referente de economía circular. Esta inversión de más de 36 millones de euros trasciende la mejora técnica para convertirse en una apuesta estratégica por la descarbonización, la valorización de residuos y el fortalecimiento del tejido social".

"En este contexto, el proyecto se consolida como un motor de empleo y dinamización económica para la zona. La inversión refuerza, además, el papel de Hinojosa Paper Alquería como un activo industrial clave" para la comarca y para la Comunidad Valenciana.

El presidente ha recorrido la planta de l'Alqueria / INFORMACIÓN

En el plano operativo, este crecimiento se traduce en un hito de eficiencia: la iniciativa ha permitido incrementar la capacidad productiva de la planta de l'Alqueria en torno a un 20 %, alcanzando las 128.000 toneladas anuales de papel reciclado. De este modo, "Hinojosa logra elevar su competitividad en el sector papelero español, demostrando que es posible aumentar la producción minimizando el impacto ambiental y generando valor real para la región".

Avances en sostenibilidad y eficiencia

"Uno de los pilares principales del proyecto es la mejora del desempeño ambiental del proceso productivo a través de una solución pionera de valorización energética de residuos. Este sistema permite transformar los rechazos del propio proceso en energía para autoconsumo y avanzar en la hoja de ruta de descarbonización de la compañía", han apuntado desde la compañía.

Antes de esta fase, Hinojosa aplica un modelo "orientado a minimizar la generación de residuos y maximizar la recuperación de materia prima, especialmente de fibra, para reincorporarla al proceso de fabricación de papel. Así, solo aquello que no puede ser recuperado se valoriza energéticamente dentro de la propia planta, evitando su traslado a instalaciones externas para su tratamiento y reduciendo las emisiones indirectas asociadas".

Otro momento de la visita / INFORMACIÓN

"Esta actuación refuerza un modelo industrial basado en la reducción, recuperación y aprovechamiento de los recursos, alineado con las mejores tecnologías disponibles y con el nuevo marco europeo en materia de envases y residuos de envases, orientado a impulsar la circularidad y reducir el impacto ambiental del sector".

Emisiones de gases de efecto invernadero

Gracias a estos avances, "la planta alcanzará una disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero de un 28 %. Asimismo, la optimización de los recursos ha permitido aumentar la capacidad productiva sin incrementar el consumo de agua, consolidando un modelo de crecimiento industrial eficiente y respetuoso con el capital natural".

La actuación ha contado con el apoyo de la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, y con la correspondiente Autorización Ambiental Integrada (AAI), que acredita su adecuación al marco ambiental aplicable y refuerza las garantías del proyecto.

La inversión se ha financiado mediante dos ayudas Perte -concedidas en el marco de las convocatorias de Economía Circular y Descarbonización- y un Préstamo Verde. Este crédito está vinculado a actuaciones con un impacto medioambiental positivo, como la reducción de emisiones, la valorización de residuos y la recuperación de fibra, reforzando así el compromiso de Hinojosa con la sostenibilidad.