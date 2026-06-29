El presidente de la Generalitat califica de "fundamental" el polémico polígono proyectado en La Canal de Alcoy

Respaldo explícito del presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, al polémico polígono industrial de La Canal en Alcoy. El jefe del Consell ha visitado este lunes Alcoy, donde ha subrayado el apoyo de la administración autonómica a la industria textil para mantener la actividad económica y crear oportunidades en los municipios.

Y Llorca ha calificado de "fundamental" el proyecto de parque empresarial Alcoi Sud, una iniciativa que tramita la Generalitat para atender la falta de grandes parcelas industriales en la ciudad pero que se ha encontrado con una fuerte oposición por su gran impacto en una zona de enorme valor ambiental e informes de distintas administraciones que cuestionan su viabilidad.

Una marcha por La Canal en contra del polígono industrial / INFORMACIÓN

El presidente ha subrayado el apoyo del Consell a la industria textil de Alcoy para acompañar al sector en su transformación, impulsar la investigación y reforzar la colaboración con centros tecnológicos y redes como Redit, que servirán para mantener la actividad económica, fijar la población y crear oportunidades reales en los municipios de la autonomía.

Así lo ha manifestado durante la visita que ha realizado al Instituto Tecnológico Textil Aitex, en la que ha estado acompañado por la consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marian Cano, el presidente de Aitex, León Grau, el alcalde Toni Francés y la presidenta de la Cámara de Comercio, Lucía Pascual, entre otros. Y durante la misma ha resaltado la importancia del textil y la moda, que siguen siendo un motor económico y social en las comarcas de l’Alcoià y El Comtat.

Un momento del encuentro del presidente de la Generalitat en Aitex / INFORMACIÓN

En este sentido, ha aludido a proyectos como el polígono Alcoi Sud en La Canal "con el objetivo de ampliar el suelo industrial y facilitar la implantación de nuevas empresas y seguir atrayendo inversión que garantice que nuestro tejido productivo tenga futuro", según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Reclasificación

Este proyecto está promovido por el Consell, tras la firma de un convenio para su impulso con el Ayuntamiento y la Cámara de Comercio. Para ello la Generalitat está llevando a cabo el proceso para reclasificar los terrenos, actualmente protegidos y que en nuevo Plan General que tramita el Consistorio califica como suelo no urbanizable común, para que pase a ser suelo industrial, pese al riesgo que podría suponer para el acuífero del Molinar.

Juani Ruz

Partidos como Guanyar y Compromís, así como colectivos conservacionistas como la Colla La Carrasca-Ecologistes en Acció y Salvem el Molinar se oponen de plano al proyecto, mientras que el PSOE mantiene su respaldo siempre que se garantice que no tendrá afección sobre el Molinar y se sea viable ambientalmente, y PP y Vox lo apoyan sin reservas.

Innovación y competitividad

Por otra parte Pérez Llorca ha puesto en valor la trayectoria y el papel que desempeña Aitex como referente nacional e internacional en innovación industrial, para incorporar nuevas soluciones y adaptarse a lo que necesitan las empresas y los mercados.

De hecho, el jefe del ejecutivo valenciano ha señalado que centros como Aitex son una pieza clave en ese camino porque ayudan a las empresas a mejorar sus procesos, incorporar tecnología y abrir nuevas líneas de trabajo en ámbitos como la inteligencia artificial.

El jefe del Consell conversa con el alcalde y los presidentes de Aitex y Fedac / INFORMACIÓN

El jefe del Consell también ha resaltado el esfuerzo realizado por el centro para incorporar nuevas tecnologías a la actividad industrial, especialmente en ámbitos como la inteligencia artificial aplicada a los procesos productivos, una línea de trabajo que este centro impulsa mediante iniciativas de colaboración con empresas tecnológicas.

El presidente ha destacado, finalmente, el compromiso de la Generalitat con los institutos tecnológicos valencianos y ha recordado que Aitex de Alcoy ha recibido más de 35 millones de euros en ayudas públicas desde 2023, consolidándose como un agente clave dentro de la política industrial y de innovación de la Comunidad Valenciana.

Ayuntamiento

Por su parte el alcalde de Alcoy, junto con otros representantes de la Corporación municipal, ha acompañado el presidente de la Generalitat en esta visita y reunión de trabajo con el Consejo Rector de Aitex.

Un momento del encuentro mantenido por el presidente de la Generalitat en Aitex / INFORMACIÓN

Este encuentro estratégico con los máximos responsables de la institución "ha sido fundamental para poner en común las inquietudes del sector, abordar los retos futuros y conocer de primera mano los últimos avances tecnológicos e industriales que se están impulsando", han explicado desde el Consistorio.

El primer edil ha querido destacar el papel decisivo que tiene Aitex para el municipio: "Valorar el esfuerzo y la capacidad de innovación de Aitex es clave para entender el motor económico que supone para nuestra ciudad. Este trabajo conjunto crea un escenario idóneo para generar riqueza, atraer talento y, en definitiva, facilitar nuevas oportunidades que mejoran el día a día de toda la ciudadanía".

Por ello desde el Ayuntamiento han destacado que se trata de "un gran orgullo para nuestra ciudad y un referente tecnológico internacional. Continuamos apostando por la investigación, la industria y el talento alcoyano".