Baldoví: "Pérez Llorca no ha movido ni un dedo por la gente de l'Alcoià-Comtat y solo se preocupa de dar codazos para ser candidato del PP en las próximas elecciones"

El síndic de Compromís en las Cortes Valencianas, Joan Baldoví, ha visitado este martes Alcoy acompañado por el vicealcalde, Àlex Cerradelo, y la diputada Maria Josep Calabuig. El líder de la formación valencianista se ha reunido con la comunidad educativa y con representantes de la plataforma de afectados por el transporte público de l'Alcoià-Comtat y representantes de los trabajadores que están de huelga por el deficiente servicio de autobuses en la comarca.

En este contexto, Baldoví ha explicado que “es básico escuchar a la gente y solucionar sus problemas, algo que lamentablemente el actual presidente de la Generalitat no sabe o no quiere hacer”, refiriéndose a Pérez Llorca y a la decisión unilateral de cambios que tomó el conseller Martínez Mus sin consultar ni con los ayuntamientos y que ha provocado que las líneas de autobuses públicos sean todavía más deficientes y que el servicio de transporte siga sin solucionarse.

El síndic de Compromís ha ido más allá y ha realizado un balance de los primeros meses de “desgobierno” de Pérez Llorca al frente de la Generalitat y de su "repercusión negativa para Alcoy y, por extensión, para la comarca".

Reunión de Compromís con trabajadores y representantes de la Plataforma por el Transporte Público / INFORMACIÓN

En este sentido, Baldoví ha incidido en el papel que está desempeñando Pérez Llorca, “cuyo objetivo principal es proteger a Mazón, colocar a gente, montar el gobierno más caro de nuestra historia, mantener a una consellera de Educación que maltrata a la comunidad educativa y darse codazos para ser candidato del PP en las próximas elecciones”, y ha añadido que “eso no es intentar solucionar los problemas de las alcoyanas y los alcoyanos, que tienen una peor sanidad, una peor oferta educativa y todo tipo de recortes, también en cultura”.

Los representantes de Compromís se han mostrado plenamente convencidos de que “Pérez Llorca y sus palmeros, como Nando Pastor, se burlan de la gente presentando un presupuesto de la Generalitat sabiendo que no se ejecutará nada y que es un engaño para la gente de esta comarca”.

La coalición valencianista presentó ayer más de 1.000 enmiendas a este “presupuesto ficticio del PP”, entre las que se encuentran diversas reivindicaciones para la capital de l'Alcoià.

Educación y sanidad

Joan Baldoví ha sido especialmente crítico con la situación en educación. Ha hecho referencia a la movilización y perseverancia de las familias que han conseguido revertir el cierre de una aula de Infantil en El Romeral, y de hecho también mantendrá una reunión con las familias para felicitarlos personalmente. Y también ha hablado de proyectos pendientes en la ciudad como los vinculados al Pla Edificant.

En cuanto a sanidad, los representantes de Compromís han anunciado el registro de una enmienda a los presupuestos de la Generalitat para que el gobierno autonómico destine 200.000 euros a las obras de reforma y adecuación del nuevo consultorio de la Zona Alta. Esta infraestructura sanitaria es una reivindicación histórica del vecindario y, pese a que el Ayuntamiento ya ha adquirido los nuevos locales, sigue sin recibir respuesta de la Generalitat.

Baldovó y Cerradelo también han mantenido un encuentro por padres afectados por el cierre de un aula de El Romeral que finalmente se va a reponer / INFORMACIÓN

Baldoví ha explicado que “Pérez Llorca no contempla estas obras sanitarias en su presupuesto y Nando Pastor ni siquiera las reclama. Mientras tanto, Pérez Llorca quiere destinar 320.000 euros a su pueblo a dedo y sin saber muy bien para qué se utilizarán. Esas son claramente sus prioridades”.

Recortes y ataques a la cultura

Los representantes de Compromís también han denunciado los “brutales recortes del gobierno autonómico del PP a la cultura de la ciudad, como la reducción en un 33 % del presupuesto de la Mostra de Teatre d'Alcoi y haber dejado casi a la mitad la partida destinada a la reforma del Teatre Principal”.

Por ello han anunciado diferentes enmiendas a los presupuestos de la Generalitat con el objetivo de recuperar las partidas inicialmente destinadas a estos proyectos culturales, que consideran estratégicos para la ciudad. Concretamente, proponen que la dotación para la Mostra vuelva a ser de 155.000 euros y que la Generalitat actúe con una inversión de 450.000 euros en el Principal.

Además, han denunciado la reciente exclusión de la compañía Pot de Plom del Catálogo del Circuit Cultural Valencià. Para los representantes de Compromís, "es la demostración más evidente de la censura del PP a la cultura".

Oportunidades económicas y política de vivienda insuficiente

Finalmente, Àlex Cerradelo ha señalado que “la Generalitat ha recortado de forma continuada desde 2024 las ayudas destinadas a los polígonos industriales a través del Ivace y ha reducido programas de inserción laboral como Avalem”. Además, afirma que “la Generalitat sigue apostando por un polígono inviable como el de La Canal, mientras recorta en la industria real de nuestra ciudad”.

En materia de vivienda, los representantes de Compromís han lamentado que “el único paso que ha dado la Generalitat es el anuncio de 27 viviendas públicas, mientras los precios no dejan de aumentar”. Cerradelo ha incidido en este aspecto y ha afirmado que "llegan tarde, ya que están anunciando dos proyectos que Compromís propuso hace dos años, y da la sensación de que responde más a un anuncio electoralista que a una apuesta por garantizar el derecho a la vivienda”.