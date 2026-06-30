Educación dan marcha atrás en la supresión del aula de El Romeral que dejaba sin aula a 18 alumnos en Alcoy

La Generalitat da marcha atrás y no suprimirá el aula de Infantil de tres años que dejaba sin clase en el colegio El Romeral de Alcoy a 18 alumnos. El PP de Alcoy ha anunciado que de esta forma el centro contará con una tercera aula para el próximo curso 2026-2027, atendiendo así a la reivindicación de las familias, que se habían movilizado junto con otras formaciones como PSOE, Compromís y Guanyar.

Esta medida ha provocado además un nuevo choque entre populares y equipo de gobierno, denunciando los primeros una politización de este tema y atribuyéndose el haber logrado la solución. Mientras, los partidos de izquierdas vinculan la marcha atrás a la movilización y presión ejercida por los afectados.

Carlos Pastor, portavoz del PP de Alcoy / Juani Ruz

El portavoz del Partido Popular de Alcoy, Carlos Pastor, ha mostrado su "satisfacción" por la decisión de la Conselleria de Educación, que responde a una reivindicación de las familias alcoyanas y ha apuntado que “en su día ya lo dijimos: ningún niño ni niña se iba a quedar fuera de El Romeral. Mientras otros se dedicaban a politizar las necesidades de las familias y a acusarme personalmente de mentir, nosotros trabajábamos para conseguir una solución. Hoy los hechos nos dan la razón: El Romeral tendrá una tercera aula y ninguna familia se quedará fuera".

El portavoz popular ha recordado que, "desde el primer momento que conocimos las listas definitivas sin la tercera unidad, desde el Partido Popular de Alcoy hemos estado trabajando para trasladar la preocupación de las familias a la Conselleria de Educación y lograr así la incorporación de una nueva aula en el centro educativo", ha apuntado el PP en un comunicado.

Mientras otros se dedicaban a politizar las necesidades de las familias y a acusarme personalmente de mentir, nosotros trabajábamos para conseguir una solución Carlos Pastor — Portavoz del PP de Alcoy

"Queremos puntualizar que tanto PSOE como Compromís y Guanyar Alcoi, prefirieron hacer política con la preocupación de los padres y madres. En lugar de arrimar el hombro, optaron por el insulto y la descalificación personal. Hoy la realidad demuestra que el Partido Popular estaba trabajando para resolver el problema", señala el PP.

Pastor ha subrayado también que "esta es la diferencia entre quienes utilizan cualquier situación para generar confrontación y quienes entendemos la política como una herramienta para solucionar los problemas de los ciudadanos. Nosotros hacemos todo lo que está en nuestras manos para atender las necesidades de las familias alcoyanas, y el resultado está ahí”.

"Desde el Partido Popular de Alcoy destacamos que esta decisión demuestra que el trabajo serio, el diálogo y la defensa de los intereses de Alcoy son mucho más útiles que la confrontación permanente. Mientras otros hacen ruido, el Partido Popular trabaja y consigue resultados para los alcoyanos".

Respuesta del PSOE

Por su parte los socialistas de Alcoy han atribuido a la movilización de las familias de El Romeral "una rectificación que el PP nunca ha defendido", destacando que la reunión de la comunidad educativa con el presidente de la Generalitat el lunes aprovechando un acto en Aitex "evidenció la desinformación generada por los populares alcoyanos y ayudó a desencallar una decisión que dejaba 18 familias sin plaza".

El Grupo Municipal Socialista de Alcoy ha celebrado la decisión de la Conselleria de Educación de mantener finalmente la tercera aula de Infantil de 3 años al colegio El Romeral, una rectificación que permitirá que todas las familias que habían elegido este centro puedan escolarizar sus hijos e hijas el próximo curso.

El alcalde en la concentración para reclamar la reposición del aula de El Romeral / INFORMACIÓN

Desde el PSPV-PSOE consideran que "esta es una buena noticia para Alcoy y, sobre todo, para las familias afectadas, que durante las últimas semanas han protagonizado una movilización ejemplar en defensa de la educación pública". En este sentido, recuerdan que "la reunión mantenida este lunes con el presidente de la Generalitat, en la cual también participó el alcalde de Alcoy, sirvió porque las familias pudieran trasladarle directamente la realidad de la situación y la necesidad de revertir una decisión que nunca tendría que haberse producido".

El PSOE ha reivindicado además que "esta rectificación demuestra que la defensa de los servicios públicos da resultado cuando las familias, la comunidad educativa y las instituciones trabajan en la misma dirección". Al mismo tiempo, insisten en que "el sistema educativo necesita más recursos y más apoyo, y no recortes que generan incertidumbre y perjudican las familias".

La perseverancia de las familias ha sido determinante para que la Generalitat reconsiderara una decisión injusta. Desde el primer momento hemos estado a su lado, defendiendo su derecho a elegir centro y una educación pública de calidad Alberto Belda — Concejal de Educación de Alcoy

Sin embargo, lamentan que, "durante todo este proceso, el Partido Popular de Alcoy haya sido el único actor que se ha dedicado a entorpecer la reivindicación de las familias y a intentar desvirtuar una realidad que finalmente la misma Generalitat ha acabado reconociendo. De hecho, en la reunión con el presidente del Consell quedó en evidencia que este había recibido información incorrecta sobre el caso, con datos que no se correspondían con la situación real que vivían las familias de El Romeral".

Para el PSOE de Alcoy, "este episodio vuelve a poner de manifiesto una manera de actuar que se ha repetido en numerosas ocasiones". Tal como subraya el regidor de Educación, Alberto Belda, "el PP siempre acaba situándose en el lado equivocado, no sabemos si por maldad o por ineptitud. Lo vimos cuando se negaron a defender la reducción de ratios escolares, cuando se negaron a apoyar iniciativas para impulsar un hospital universitario en la ciudad y ahora lo hemos vuelto a ver con la supresión de una aula de Infantil; tres asuntos en que, finalmente, la Generalitat, gobernada por su propio partido, ha tenido que rectificar".

Concentración en el colegio El Romeral de Alcoy para que no les supriman un aula de infantil en 2024 / Juani Ruz

Los socialistas también consideran que todo esto "evidencia el poco peso político que tiene el PP alcoyano dentro de su organización política". "Carlos Pastor continúa sin poder acreditar más méritos que ser amigo íntimo de Carlos Mazón y sin poder defender ni una sola iniciativa de relevancia que haya supuesto una mejora para Alcoy. Bien al contrario, desde las responsabilidades que ejerce en otras instituciones, como la Diputación de Alicante, solo ha contribuido a recortar ayudas y programas beneficiosos para la ciudad, mientras es incapaz de influir para que la Generalitat tome decisiones favorables para los alcoyanos y alcoyanas", añade el regidor.

Belda ha querido poner en valor el papel de las familias durante todo este proceso. "La perseverancia de las familias ha sido determinante para que la Generalitat reconsiderara una decisión injusta. Desde el primer momento hemos estado a su lado, defendiendo su derecho a elegir centro y una educación pública de calidad. Hoy ganan las familias, gana El Romeral y gana la educación pública".

La AMPA del colegio El Romeral denuncia ante Conselleria y el Síndic de Greuges la eliminación de un aula / Juani Ruz

Y ha añadido que "esperamos que esta rectificación sirva también para que la conselleria entienda que las decisiones educativas no pueden tomarse de espaldas a la realidad de los centros ni de las familias. Alcoy continuará exigiendo los recursos educativos que le corresponden y defendiendo una escuela pública fuerte, de calidad y con capacidad para dar respuesta a las necesidades de nuestra ciudad".

Compromís

Y desde Compromís su síndic en las Cortes, Joan Baldoví, en una visita a Alcoy este martes, ha sido especialmente crítico con la situación en educación. Ha hecho referencia a la movilización y perseverancia de las familias que han conseguido revertir el cierre de una aula de Infantil en El Romeral, y de hecho también mantendrá una reunión con las familias para felicitarlos personalmente.