La Guardia Civil investiga a una empresa de El Comtat por comercializar miel ecológica que no cumplía con la normativa

La Guardia Civil investiga a una empresa de El Comtat tras detectar posibles irregularidades en la comercialización de miel etiquetada como ecológica. La actuación, desarrollada en colaboración con otros organismos, ha permitido comprobar deficiencias que han motivado la inmovilización cautelar del producto, según ha informado este martes la Comandancia de Alicante.

La actuación se inició en el pasado mes de mayo, cuando los agentes tuvieron conocimiento de posibles incumplimientos por parte de una empresa que presuntamente envasaba y comercializaba miel convencional como si fuera ecológica.

Bidones de miel inmovilizados por la Guardia Civil en El Comtat / INFORMACIÓN

Tras varias gestiones de investigación, se llevó a cabo una inspección en una nave industrial de un municipio de la comarca de El Comtat, que no ha sido concretado por la Benemérita. En la actuación participaron agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Alicante, acompañados de personal del Servicio de Control y Calidad y del Comité de Agricultura Ecológica de la Generalitat Valenciana.

Durante la Inspección los agentes comprobaron diversas irregularidades relacionadas con la trazabilidad del producto, lo que motivó la inmovilización cautelar de aproximadamente 11.529 kilogramos de miel.

Asimismo, se procedió a la toma de dos muestras del producto, que han sido remitidas al laboratorio agroalimentario acreditado para su análisis, con el fin de verificar si cumple con la normativa vigente en materia de agricultura ecológica.

La investigación continúa abierta y por estos hechos se están instruyendo diligencias policiales.