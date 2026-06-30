Sanitarios visitan a pacientes en vehículos particulares por la falta de medios en el Departamento de Salud de Alcoy

El Sindicato de Enfermería Satse Alicante ha alertado ante Inspección de Trabajo el uso de vehículos particulares por parte del personal sanitario en el Departamento de Salud de Alcoy.

La organización sindical ha presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social por esta situación, ya que el personal se ve obligado a utilizar vehículos particulares para realizar atención domiciliaria, tanto programada como urgente.

Satse ha explicado que enfermeras, enfermeros y otros profesionales sanitarios utilizan sus propios coches, motos o bicicletas para desplazarse a los domicilios de los pacientes ante la falta de medios proporcionados por la administración.

“Es inadmisible que para prestar un servicio público esencial como la atención sanitaria domiciliaria se obligue a los profesionales a poner sus propios medios materiales y asumir costes que no les corresponden”, han manifestado.

Juani Ruz

Según el sindicato, la Conselleria de Sanidad solo dispone de vehículos en los centros con Punto de Atención Continuada (PAC), insuficientes para cubrir la actividad diaria en Atención Primaria.

Además, el incremento de la asistencia domiciliaria ha sido exponencial, pasando de 32.391 en 2022 en el final de la pandemia por covid a 198.304 en 2023, cuando ya se normalizó de la asistencia domiciliaria, lo que evidencia la necesidad de recursos adecuados. “El aumento de la atención domiciliaria no ha venido acompañado de una dotación de medios, lo que está trasladando el problema directamente a los profesionales”, apuntan desde Satse.

La entidad advierte de los graves riesgos que conlleva esta práctica, tanto para los profesionales como para terceros, como accidentes de tráfico durante la jornada laboral; transporte de material sanitario peligroso; riesgo de contaminación en vehículos particulares, donde posteriormente han de subir los hijos y familiares de las enfermeras; sobreesfuerzos físicos por traslado de material pesado; o transporte de bombonas de oxígeno con riesgo de explosión.

Riesgos

“Se están trasladando muestras biológicas, material punzante y hasta bombonas de oxígeno en coches particulares sin las condiciones de seguridad exigidas, lo cual supone un riesgo inaceptable”, han destacado. Además, el sindicato denuncia que los costes de mantenimiento, limpieza o seguros recaen sobre el personal sanitario, en contra de la normativa de prevención de riesgos laborales.

“No solo asumen el riesgo, sino también el coste económico. Es una doble injusticia que vulnera claramente la legislación vigente”, han manifestado.

Satse Alicante considera que esta situación podría suponer un incumplimiento de múltiples normativas en materia de seguridad laboral, transporte sanitario y uso de equipos de trabajo. El sindicato señala además que los vehículos particulares no cumplen con los requisitos legales para prestar un servicio sanitario público ni disponen de la homologación necesaria, tal y como indica la Dirección General de Tráfico (DGT).

Marciano Gómez visita el Hospital de Alcoy / Juani Ruz

“Un vehículo particular no puede convertirse de facto en un vehículo sanitario sin cumplir ningún tipo de regulación, autorización administrativa ni medidas de seguridad”, señalan desde Satse. Asimismo, denuncia la falta de entrega de las evaluaciones de riesgos solicitadas a la Administración.

Ante esta situación, Satse Alicante ha solicitado la intervención de la Inspección de Trabajo para poner fin al uso de vehículos particulares en la atención domiciliaria, así como dotar de vehículos adecuados, homologados y autorizados por la DGT. Y de esta forma garantizar la seguridad y salud del personal sanitario.

“La solución es clara: la administración debe asumir su responsabilidad y proporcionar vehículos seguros, adecuados y legalmente autorizados para prestar este servicio público”, denuncian desde la organización sindical.

Desde Satse Alicante insisten en que esta situación no puede normalizarse y advierten de sus consecuencias: “Estamos hablando de profesionales que cuidan de la salud de la población, pero que están trabajando sin las mínimas garantías de seguridad. La prevención de riesgos laborales no es opcional, es una obligación legal que la Administración está incumpliendo”.