Treinta millones para ampliar la unidad de salud mental del Hospital de Alcoy y los nuevos edificios de administración y consultas externas

La Conselleria de Sanidad tiene prevista una inversión de más de 40 millones de euros para mejorar las infraestructuras sanitarias del departamento de salud de Alcoy, lo que permitirá llevar a cabo actuaciones de mejora tanto en el Hospital Virgen de los Lirios como en centros sanitarios del departamento, según informa la Generalitat.

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, se ha desplazado a Alcoy donde ha mantenido una reunión con los gerentes de todos los departamentos de salud y de las Agrupaciones Sanitarias Interdepartamentales (ASI) de la Comunidad Valenciana para realizar una puesta en común sobre las líneas de actuación en el sistema valenciano de salud.

Tal y como ha explicado el conseller “la finalidad de este encuentro es realizar una puesta en común, cambiar impresiones y aunar esfuerzos para avanzar en un trabajo coordinado, constante y permanente con el objetivo de mejorar día a día la sanidad pública valenciana”.

Marciano Gómez ya presentó en el departamento en enero el quirófano integrado más avanzado de la provincia

Demanda asistencial

En concreto en el departamento de salud de Alcoy, según ha destacado el conseller “está previsto un ambicioso plan de mejora de las infraestructuras sanitarias para adecuarlas y adaptarlas a la actual demanda asistencial. Se está trabajando en proyectos de gran envergadura como la ampliación del Hospital Virgen de los Lirios, que contará con una inversión de cerca de 30 millones de euros”.

Entre las actuaciones que se van a llevar a cabo en este centro, cabe destacar la ampliación de la Unidad de Hospitalización de Salud Mental, la construcción de un nuevo edificio destinado a Consultas Externas y otro para el área administrativa y la cafetería, así como un nuevo almacén para el hospital. Según ha indicado el conseller “seguimos avanzando y trabajando para poner a disposición de la ciudadanía unas infraestructuras modernas y dotadas con el mejor equipamiento tecnológico”.

El conseller Marciano Gómez ha presidido en Alcoy la reunión de todos los representantes de las agrupaciones sanitarias interdepartamentales de la Comunidad / INFORMACIÓN

Quirófano

Al respecto, cabe recordar que el pasado mes de enero entró en funcionamiento el nuevo quirófano integrado del Hospital Virgen de los Lirios de Alcoy, un equipo avanzado que convierte al hospital en referente tecnológico en el ámbito quirúrgico en toda la provincia de Alicante.

En concreto, el nuevo equipo quirúrgico cuenta con sistemas de visualización avanzada con calidad de ultra alta definición (4K), fluorescencia y señales 3D con resolución 4K. Además, se ha incorporado una segunda torre de laparoscopia 3D/4K y fluorescencia que dota al bloque quirúrgico de la última tecnología existente en el mercado

Según ha manifestado Gómez, “es una muestra más del interés de la Conselleria de Sanidad por aumentar los recursos asistenciales y modernizar la sanidad pública. En los dos últimos años se han ejecutado 7,3 millones de euros para la mejora de las infraestructuras y equipamiento en este departamento de salud, y en los presupuestos de este año se contemplan más de 3 millones de euros para ello”.

El conseller, Marciano Gómez, durante la sesión informativa / INFORMACIÓN

Mejoras

En el ámbito de Atención Primera, el conseller ha recordado que la semana pasada su departamento licitó el proyecto de ampliación y reforma el centro de salud de La Bassa por un importe de 10,2 millones de euros, "una actuación que permitirá ampliar la cartera de servicios del centro e incorporar nuevas áreas asistenciales como Extracciones, Trabajo Social o Rehabilitación, entre otras”.

Por su parte, otras de las actuaciones previstas en el departamento de salud de Alcoy son la construcción del nuevo centro de Castalla, la ampliación del centro de salud Muro de Alcoy y la ampliación del centro de salud de Onil.