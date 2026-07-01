Los impagos del Consell por la reforma del IES Andreu Sempere de Alcoy mantienen en el aire el inicio del curso en la nuevas instalaciones

Los impagos de la Generalitat ahogan las obras del IES Andreu Sempere con una deuda de casi dos millones de euros. El Ayuntamiento de Alcoy ha exigido este miércoles a la Conselleria de Educación el abono inmediato de las siete certificaciones pendientes que están provocando una "ralentización crítica" en la ejecución del proyecto.

Estas obras deberían estar acabadas antes del inicio del próximo curso, para que los alumnos puedan comenzar en septiembre las clases en las remodeladas y ampliadas instalaciones, tras permanecer desde enero de 2025 en dos emplazamientos provisionales de la ciudad.

Así marchan las obras del IES Andreu Sempere de Alcoy / Juani Ruz / Juani Ruz

Pero no está claro que pueda ser así por unos impagos que prácticamente se acumulan desde el inicio de las obras, lo que ya hizo que, entre otras cuestiones, el comienzo fuera a un menor ritmo, tal y como ha venido informando este medio.

Los impagos superan los seis meses, por lo que la empresa está facultada legalmente a paralizar los trabajos

El Ayuntamiento de Alcoy ha vuelto a denunciar "la grave situación económica que atraviesan las obras de reforma integral del IES Andreu Sempere a causa de los retrasos constantes por parte de la Generalitat Valenciana". Actualmente, la administración autonómica acumula siete certificaciones sin pagar a la unión temporal de empresas (UTE) de Gestaser Obras y Servicios SL y Cantó Obras SL, lo que supone una deuda acumulada de casi dos millones de euros e impagos de más de seis meses.

Esta cantidad económica ha crecido, ya que hace varios meses era de 1,5 millones, ya que el ritmo de pago es inferior al de las obras. Hasta ahora.

Falta de liquidez

Esta falta de liquidez ha obligado a las empresas adjudicatarias a ralentizar drásticamente el ritmo de trabajo en la obra para no generar más gastos inasumibles, viéndose forzadas a recurrir a financiación bancaria para soportar los costes materiales y de personal, según han manifestado desde el Consistorio.

Desde el ejecutivo municipal recuerdan que, legalmente, al superar los seis meses de impagos, la empresa tendría el derecho de paralizar la obra por completo. A pesar de la gravedad de la situación, el Ayuntamiento valora "el gran esfuerzo de la constructora para mantener la actividad en marcha pese al ahogo financiero al que la está sometiendo la administración autonómica".

Otros contratiempos

Este obstáculo financiero se suma a las dificultades previas que ya motivaron una prórroga del proyecto hasta finales de agosto, como la falta de mano de obra cualificada por la saturación de las empresas del sector o el incremento de los precios de los materiales de construcción.

Juani Ruz

En este sentido, el gobierno local ha señalado "la actitud del Partido Popular" como "perjudicial para el proceso", lamentando que desde esta formación "se atribuyan el mérito de una obra que fue adjudicada con los presupuestos del Botànic y que actualmente está gestionada de forma íntegra por el Consistorio alcoyano".

"Palos en las ruedas"

Se apunta además que "la Generalitat, lejos de agilizar la tramitación, se limita a poner palos en las ruedas".

El concejal de Educación, Alberto Belda, ha manifestado que "exigimos a la conselleria que espabile, haga su trabajo y pague en tiempo y forma unas certificaciones que solo están a falta de una firma, ya que el dinero está debidamente asignado".

Exigimos a la conselleria que espabile, haga su trabajo y pague en tiempo y forma unas certificaciones que solo están a falta de una firma, ya que el dinero está debidamente asignado Alberto Belda — Concejal de Educación de Alcoy

Y es que el regidor ha señalado que "es injustificable que esta paralización administrativa perjudique una infraestructura tan necesaria, por lo que desde el Ayuntamiento continuaremos reclamando lo que nos corresponde para asegurar que el alumnado y el profesorado puedan disfrutar del centro moderno y seguro que necesitan para su desarrollo diario".

Prórroga hasta el 27 de agosto

El Ayuntamiento concedió a finales de abril a la UTE una prórroga de cuatro meses para finalizar la obra, hasta el 27 de agosto, en base al informe técnico municipal, tras solicitar las empresas una ampliación de ocho meses. Pero es probable que sea necesaria otra prórroga y el curso tenga que arrancar en la Escuela Oficial de Idiomas y en el edificio del Viaducto, donde se han trasladado desde hace año y medio la actividad lectiva por las obras.

Las obras del IES Andreu Sempere / Juani Ruz

Los trabajos tienen un coste de 6,9 millones e inicialmente contaban con un plazo de ejecución de 14 meses, ampliado después a 14. Y se trata de una actuación muy necesaria y reivindicada por la comunidad educativa, que quedó desierta en un primer intento, lo que llevó a incrementar su dotación presupuestaria y ampliar las obras a realizar.

Así, además de la reforma integral del centro que estaba en el primer proyecto, en el segundo proyecto también están demandas posteriores, como son el derribo del pabellón del gimnasio existente y la construcción de una nave de cerca de 300 metros cuadrados con todo un frontal vidriado.

Así mismo, se han incluido actuaciones de urbanización, las cuales antes eran mejoras optativas a elegir por los licitadores, como por ejemplo la adecuación de la pista deportiva secundaria o la mejora del cierre de la parcela.