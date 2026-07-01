El PP pide una auditoría externa para esclarecer las adjudicaciones irregulares y reforzar la transparencia municipal en Alcoy

El Partido Popular de Alcoy ha presentado una moción para que el Ayuntamiento encargue una auditoría externa e independiente que analice los procedimientos de contratación de los últimos años y determine si los mecanismos de control han funcionado correctamente tras las irregularidades detectadas.

Esta propuesta la lleva al pleno de este viernes después de que el Consistorio haya abierto una investigación y un expediente disciplinario a una funcionaria por supuestamente adjudicar 400.000 euros en contratos menores a empresas de su marido en 10 años.

"Las informaciones conocidas en las últimas semanas sobre las presuntas adjudicaciones irregulares en contratos menores, han generado una enorme preocupación entre los alcoyanos y los grupos de la oposición, y han dañado la imagen del Ayuntamiento", han recordado desde las filas populares.

Nuestra propuesta no pretende interferir en las investigaciones que ya están en marcha ni señalar responsabilidades antes de tiempo Carlos Pastor — Portavoz del PP de Alcoy

Por ello, "desde el PP consideramos imprescindible una revisión objetiva e independiente que permita conocer qué ha ocurrido, detectar posibles fallos y evitar que una situación similar vuelva a repetirse".

Carlos Pastor, portavoz del PP en Alcoy, ha apuntado que “nuestra propuesta no pretende interferir en las investigaciones que ya están en marcha ni señalar responsabilidades antes de tiempo. Lo que buscamos es reforzar la transparencia, mejorar los controles internos y recuperar la confianza de los ciudadanos”.

Y añade que “para nosotros, este debe ser un punto de inflexión para fortalecer los mecanismos de control y garantizar una gestión de los recursos públicos basada en la transparencia, la legalidad y la confianza de los ciudadanos”.

Comisión de seguimiento

La moción plantea, entre otras medidas, la creación de una comisión de seguimiento con representación de todos los grupos políticos, la publicación de las conclusiones de la auditoría en el Portal de Transparencia y la elaboración de un Plan Municipal de Integridad y Buenas Prácticas en la Contratación Pública.

"Los alcoyanos tienen derecho a saber qué ha fallado y qué medidas se van a adoptar para que no vuelva a ocurrir. La mejor forma de proteger la imagen del Ayuntamiento es actuar con total transparencia y permitir que una entidad independiente revise los procedimientos", han agregado desde el PP.