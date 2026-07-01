El prototipo de motor de hidrógeno del Campus de Alcoy marca un nuevo hito en Polonia

El Campus de Alcoy de la Universitat Politècnica de València (UPV) ha marcado un hito en la Shell Eco-marathon Europa celebrada en Polonia. El equipo UPV Eco-marathon se ha convertido en el primer equipo español en participar con un prototipo de motor de combustión de hidrógeno.

El equipo se desplazó con dos prototipos desarrollados por estudiantes del campus, ambos capaces de superar las exigentes inspecciones técnicas establecidas por la organización.

Este resultado supone un importante reconocimiento al trabajo realizado durante todo el curso y refuerza la apuesta del Campus de Alcoy de la UPV por la innovación, la movilidad sostenible y la formación práctica del estudiantado, según han destacado este miércoles desde la universidad.

El Campus de Alcoy sorprende en Francia con un prototipo propulsado por hidrógeno / INFORMACIÓN

Además, este hito se produce después de que hace unas semanas este mismo equipo obtuviera el bronce en una competición internacional celebrada en Francia.

La Shell Eco-marathon es una de las competiciones universitarias de eficiencia energética más reconocidas a nivel internacional. En ella, equipos de diferentes países diseñan, construyen y ponen a prueba vehículos con el objetivo de recorrer la mayor distancia posible con el menor consumo de energía.

En este contexto, la participación con un prototipo de combustión de hidrógeno representa una apuesta tecnológica diferencial por parte del equipo UPV Eco-marathon.

Sin saltar a pista por la ola de calor

Aunque ambos prototipos pasaron las verificaciones técnicas, el equipo acordó finalmente no salir a pista. La decisión se tomó por responsabilidad, ante las altas temperaturas provocadas por la ola de calor que afectaba a Europa y para preservar la salud del equipo. La seguridad y el bienestar de las personas estuvieron en todo momento por encima de cualquier resultado deportivo, han destacado desde el Campus de Alcoy.

UPV Eco-marathon forma parte del programa Generación Espontánea de la Universitat Politècnica de València, una iniciativa que impulsa proyectos desarrollados por estudiantes y que permite aplicar los conocimientos adquiridos en el aula a retos reales. En este caso, el proyecto combina ingeniería, sostenibilidad, innovación tecnológica y trabajo en equipo.

El equipo de Campus con su prototipo, único representante de España en la competición celebrada en un circuito de Francia / INFORMACIÓN

Con este hito, el Campus de Alcoy de la UPV refuerza su papel como espacio de referencia en formación práctica, innovación aplicada y desarrollo de soluciones orientadas a los retos energéticos del futuro.

El proyecto ha sido desarrollado por Sonia Ferrandiz Mena, Sergio Rico Alzamora, Hugo Ruiz de Lamo, Rafael Escudero Neira, Luis Manuel Rosillo Martínez, Miranda Pérez Pérez, Tomás Sánchez García, Elia Colomer Clavel, Adriá Benedito Pau, Eva Oñate Martínez, Mar Salvador Gombao, Pablo Bernabeu Tortosa, Ángela Martínez Pérez y Alejandro Rey Cocco García, bajo la coordinación del profesor Vicente Colomer.

Últimos días de preinscripción

Por otra parte el Campus de Alcoy ha recordado a los futuros estudiantes que la preinscripción universitaria y la solicitud de los dobles grados finalizan el próximo 3 de julio.Toda la información sobre los grados, dobles grados, másteres y el proceso de preinscripción está disponible en esta web.