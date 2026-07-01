Crece el rechazo al cambio de fechas de los Moros y Cristianos de Alcoy a dos días de su ratificación por el pleno

El cambio de fechas de los Moros y Cristianos de Alcoy para 2027 con motivo del Año Jubilar que debe refrendar el pleno este viernes, en el aire. La oposición al traslado excepcional de los festejos para que se desarrollen de jueves a sábado crece. Y es que Compromís y la Federación Empresarial de l'Alcoià y El Comtat han mostrado su rechazo a la medida, uniéndose así a CC OO y la Federació de Comerç. Y el PP y Vox no adelantan por ahora el sentido de sus votos, que serían claves.

Hace dos semanas el cambio fue respaldado por el Consejo Económico y Social (CES), con el respaldo de PSOE, Compromís, PP, Vox, la Cámara de Comercio y el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Alcoy, mientras que Guanyar se abstuvo y CC OO y la Federació de Comerç votaron en contra de unas fechas que han sido las tradicionales hasta hace 14 años para hacer coincidir el segundo día grande con la festividad de San Jorge -23 de abril-. Desde hace ya casi tres lustros las celebraciones tienen lugar el fin de semana más cercano al 23 de abril, de sábado a lunes, salvo que interfiera con la Semana Santa.

Juani Ruz

Esto hacía presagiar que no hubiera problemas en el pleno para aprobar la medida, ya que los grupos políticos a favor de la medida sumaban 23 de los 25 ediles. Pero no. Ahora hay que restar ya los 3 de Compromís, por lo que son 20. Y tanto el portavoz del PP, Carlos Pastor, como el de Vox, David Abad, no han querido adelantar este miércoles si mantendrán su respaldo a la medida el viernes, aunque parece que Vox no la apoyará.

De votar en contra los 8 concejales del PP serían ya 11 votos con los de Compromís, estando la mayoría absoluta en 13. Y con los 3 de Vox serían ya 14, frente a los 9 del PSOE y una hipotética abstención de los 2 ediles de Guanyar.

Compromís

Compromís ha anunciado este miércoles que votará en contra de la propuesta. Su vicealcalde Àlex Cerradelo ha afirmado que han tomado la decisión “después de escuchar a gran cantidad de sectores y personas vinculadas a la Festa”.

Desde la formación explican que durante las últimas semanas han celebrado numerosas reuniones y conversaciones para recoger las opiniones de diferentes colectivos implicados en la celebración de los Moros y Cristianos, entre los cuales se encuentran el tejido empresarial, el comercio local, los trabajadores, el sector turístico, las bandas de música, cargos festeros y otros agentes de la ciudad. Todos estos han transmitido a Compromís su preocupación ante la posibilidad de celebrar las fiestas fuera del fin de semana.

No tiene sentido reabrir este debate tantos años después, puesto que es un debate superado por una gran mayoría social y hay que dejar a la Festa fuera de las confrontaciones Àlex Cerradelo — Vicealcalde de Alcoy y líder de Compromís

Desde Compromís recuerdan que, en la votación celebrada en el CES, apoyaron la propuesta de la Asociación de San Jorge porque “supuestamente contaba con un amplio consenso”. Aun así, afirman que en las últimas semanas “se ha evidenciado que esta unanimidad no existe y que hay una parte importantísima de la sociedad alcoyana que discrepa de la propuesta planteada”.

En este sentido, Cerradelo considera que “no tiene sentido reabrir este debate tantos años después, puesto que es un debate superado por una gran mayoría social y hay que dejar a la Festa fuera de las confrontaciones”.

Por eso, Compromís defiende una alternativa que permitiría celebrar las fiestas en fin de semana, manteniendo el viernes 23 de abril como festivo. La propuesta contempla dedicar la mañana del día 23 a las celebraciones vinculadas al 750 aniversario del patronazgo de San Jorge y el Año Jubilar e iniciar, ya durante la tarde, los tradicionales actos del Día de los Músicos. De este modo, las entradas tendrían lugar sábado y el resto de los actos festeros se desarrollarían de manera normal durante el fin de semana y lunes.

Un momento de la reunión del Consejo Económico y Social / INFORMACIÓN

Cerradelo ha destacado que “nuestra responsabilidad es escuchar a la ciudadanía y generar consensos, porque nuestra Festa es un patrimonio colectivo que tenemos que cuidar”. Por eso, reafirma su compromiso con unas Fiestas que “compatibilicen la tradición, las necesidades de los diferentes sectores implicados y el máximo consenso posible entre la sociedad alcoyana”.

Fedac

Por su parte la junta directiva de la Federación de Empresas de l'Alcoià y El Comtat (Fedac), reunida el pasado 26 de junio, acordó manifestar su desacuerdo con la medida planteada por la Asociación de San Jorge con motivo de la conmemoración del 750 aniversario del patronazgo de San Jorge, "una efeméride de especial relevancia para la ciudad y que Fedac respeta y valora por su trascendencia histórica y festiva".

"No obstante, la organización empresarial considera que esta decisión supone un perjuicio para numerosos sectores económicos de Alcoy y de las comarcas centrales, especialmente para los establecimientos hoteleros, hostales, alojamientos rurales, bares, restaurantes y otros negocios vinculados a la actividad turística".

Fedac recuerda que, "durante las últimas décadas, la tendencia había sido adaptar, siempre que era posible, la celebración de la Trilogía Festera al fin de semana. Este modelo ha permitido incrementar notablemente la afluencia de visitantes, favorecer la llegada de alcoyanos que residen fuera de la ciudad y generar un mayor impacto económico en el conjunto del tejido empresarial".

La combinación entre los días centrales de la Trilogía y el fin de semana es la fórmula que realmente consigue una elevada ocupación de hoteles, restaurantes y establecimientos turísticos, generando un importante retorno económico para toda la ciudad y su área de influencia Natxo Gómez — Presidente de Fedac

La Federación subraya que esta postura responde también a la posición defendida por dos de sus asociaciones integradas: la Asociación Turismo Alicante Interior y ACECA, representantes respectivamente del sector turístico y del comercio de Alcoy.

Según ambas entidades, "la experiencia de los últimos años demuestra que cuando las fiestas coinciden parcialmente con un fin de semana, la ocupación hotelera y la actividad en la hostelería alcanzan cifras de lleno durante los días de los Músicos y de las Entradas. Sin embargo, cuando el resto de jornadas festivas transcurren entre semana, la ocupación desciende de forma considerable, situándose en muchos casos por debajo del 40 %. Además, la plena ocupación no solo beneficia a la hostelería del centro histórico, porque se redirige a otras áreas de la ciudad e incluso a municipios de las comarcas".

Imágenes de la Entrada Mora en las Fiestas de Alcoy / Juani Ruz

Para el presidente de Fedac, Natxo Gómez, "la combinación entre los días centrales de la Trilogía y el fin de semana es la fórmula que realmente consigue una elevada ocupación de hoteles, restaurantes y establecimientos turísticos, generando un importante retorno económico para toda la ciudad y su área de influencia".

Desde la Federación se insiste en que "esta posición no cuestiona en ningún momento la importancia de la celebración del 750 aniversario del patronazgo de San Jorge ni el valor simbólico que representa para Alcoy. Sin embargo, Fedac considera necesario dejar constancia de su discrepancia respecto al cambio de fechas por las consecuencias económicas que, a su juicio, tendrá para numerosos sectores empresariales".

Llevamos días reuniéndonos con las partes afectadas y nuestra votación va a cambiar, no podemos condicionar las fiestas de Alcoy a una decisión política David Abad — Portavoz de Vox de Alcoy

Por ello, "la organización empresarial solicita que, una vez superada esta celebración extraordinaria, se continúe apostando por un calendario festero que compatibilice el respeto a la tradición con la dinamización económica, la promoción turística y el beneficio para el conjunto de la ciudad".

PP y Vox

Por su parte el portavoz del PP, Carlos Pastor, no ha querido adelantar si mantendrán en el pleno el apoyo mostrado en el CES. Y el portavoz de Vox, David Abad, ha explicado que "llevamos días reuniéndonos con las partes afectadas y nuestra votación va a cambiar, no podemos condicionar las fiestas de Alcoy a una decisión política", de lo que se deduce que podrían votar en contra o abstenerse.

Así, ha señalado que "expondremos nuestro cambio de voto en el pleno, según el debate en el pleno. La postura definitiva de nuestro grupo se determinará en el pleno tras escuchar los argumentos de todas las partes. No asistiremos al pleno con una decisión inamovible, escucharemos y decidiremos lo mejor para la ciudad".