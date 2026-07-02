El alcalde retira del pleno el cambio de fechas de los Moros y Cristianos de Alcoy ante la falta de apoyos

El cambio de fechas de los Moros y Cristianos para 2027, en el aire. El alcalde Toni Francés (PSOE) ha retirado del orden del día del pleno de este viernes la propuesta para celebrar los días grandes del jueves 22 de abril al sábado 24. Todo después de que su socio de gobierno, Compromís, anunciara el miércoles su rechazo a la medida, Vox desvelara un cambio que sería abstención o voto en contra, y el PP no aclarara públicamente si iba a mantener el apoyo expresado en el Consejo Económico y Social (CES) hace dos semanas.

Así, ante las serias dudas de que la propuesta pudiera salir adelante y la evidente falta de consenso pese al amplio apoyo obtenido inicialmente, los socialistas han optado por volver plantear el tema en el CES el próximo jueves, para llevar a la semana siguiente a un pleno extraordinario la propuesta final. Así, la iniciativa para que las fiestas tengan lugar de jueves a sábado, para que el Día de San Jorge, segunda jornada de las celebraciones, coincida con su festividad y el cierre del Año Jubilar, como era tradicional hasta hace 14 años, se esfuma.

El alcalde y el concejal de Fiestas en la rueda de prensa de este jueves para anunciar la retirada de la propuesta / INFORMACIÓN

Este jueves el Grupo Municipal Socialista ha dado una rueda de prensa, convocada con apenas 40 minutos de antelación, para anunciar la retirada del punto del orden del día del pleno ordinario de este viernes. Todo después de que el miércoles se evidenciara que la propuesta de la Asociación de San Jorge era posible que no saliera adelante en el pleno. Además, la Federación de Empresas de l'Alcoià y El Comtat (Fedac) también había expresado su oposición.

Y todo pese a que hace dos semanas en el CES la medida fue respaldada por PSOE, Compromís, PP y Vox, con la abstención de Guanyar, lo que daba una amplísima mayoría a la hora de llevar a pleno el cambio. En este consejo CC OO y la Federació de Comerç votaron en contra, mientras que también la apoyaron la Cámara de Comercio y el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Alcoy.

El cambio de fechas se ha dejado encima la mesa con la voluntad de continuar dialogando, para buscar un consenso suficientemente amplio para celebrar las fiestas del 2027 Toni Francés — Alcalde de Alcoy

Pero con el paso de los días ha crecido el rechazo a la medida debido al impacto limitado a que tendría las fiestas por una menor asistencia de público y las complicaciones laborales y de otra índole de celebrar los festejos en dos días entre semana, el jueves y el viernes. Además, Guanyar ha informado este jueves que votarían también en contra si no se retiraba del pleno la medida.

Junta de Portavoces

El primer edil, que ha comparecido acompañado del concejal de Fiestas, Jordi Martínez, ha explicado que a primera hora de la mañana han celebrado una Junta de Portavoces en la que se ha acordado dejar sobre la mesa la propuesta de aprobación de los festivos locales para el 2027, 2028, 2029 y 2030, siendo la polémica la de 2027, ya que el resto se mantiene la estructura que se viene realizado desde hace 14 años, con los días grandes de sábado a lunes.

Y ha señalado que "se ha dejado encima la mesa con la voluntad de continuar dialogando, para buscar un consenso suficientemente amplio o una mayoría amplia, para celebrar las fiestas del 2027".

Han habido movimientos y voces discrepantes ante esta propuesta. Y a principios de esta semana empezamos a ver como los partidos políticos se desdicen de aquello que habían votado Toni Francés — Alcalde de Alcoy

El primer edil ha destacado que "estamos dentro de una celebración importantísima para la ciudad e importantísima para nuestras fiestas, como es el 750 aniversario del patronazgo de San Jorge dentro de estas celebraciones. La Asociación de San Jorge, de forma unánime, acordó proponer en el Ayuntamiento la celebración de las fiestas en honor en San Jorge los días 22, 23 y 24 del mes de abril de 2027".

Debate histórico superado

Y ha recordado que "yo previamente había trasladado al presidente de la asociación que, siendo un año tan importante y de tanta relevancia y tan especial para todos los alcoyanos y alcoyanas, yo iba a defender la propuesta que se mostraría desde la Asociación de San Jorge, sabiendo que mi gobierno ha sido el que ha facilitado la posibilidad que superar uno de los debates importantes que había históricamente en la ciudad, como eran las fechas de celebración de nuestras fiestas, y se había llegado a un consenso en que estas fiestas celebraron el fin de semana. Y mi gobierno también asumió el desgaste político que suponía ese acuerdo de trasladar las fiestas siempre a fin de semana".

Juani Ruz

Pero ha señalado que "entendíamos que era una celebración que en muchas ocasiones no íbamos a volver a repetir, los 750 años del patronazgo de San Jorge y por tanto, entendíamos también que merecía la celebración en los días que el mundo de la fiesta de forma unánime, había planteado".

"A partir de esta propuesta que recibimos de la Asociación de San Jorge, celebramos el Consejo Económico y Social, con algunos votos en contra, pero que de forma mayoritaria, apoyó esta propuesta y, sobre todo por parte de la gran mayoría de los partidos políticos. Compromís, Vox, Partido Popular y Partido Socialista votaron a favor de esta propuesta y Guanyar se abstuvo".

Discrepancias

Y desde entonces "ha habido movimientos y voces discrepantes ante esta propuesta. Y a principios de esta semana empezamos a ver como los partidos políticos se desdicen de aquello que habían votado. Y sabiendo, por ejemplo, que Vox iba a votar en contra de esta propuesta, por parte de Compromís también se muestra que iban a votar en contra de esta propuesta".

Y a última hora de la tarde del miércoles "el Partido Popular traslada a los portavoces que él prefería retirar este punto del orden del día y que no se votará" el viernes, "por tanto, evidentemente, no hay una mayoría en el salón de plenarios para aprobar la propuesta que nos traslada la fiesta de San Jorge".

Por ello, Francés ha hablado con el presidente de la asociación, Francisco García, para trasladarle la situación ante el pleno del viernes y "él me traslada que ante esta situación que aunque no salga adelante la propuesta de la asociación, prefiere se trabaje en la búsqueda de un consenso o una mayoría más amplia en el sector económico y social de nuestra ciudad. Y ante esta postura de la Asociación de San Jorge, es cuando decidimos dejar encima de la mesa la propuesta".

La propuesta se conoce desde hace un mes por lo que han tenido tiempo para estudiarla y hablar y no llegar a esta situación Toni Francés — Alcalde de Alcoy

Así, ha señalado "a partir de ahora, la semana que viene, y con mucha premura, evidentemente, por las fechas en las que estamos, vamos a reunirse con todos los representantes del Consejo Económico y Social para ver las alternativas que hay", todo con el objetivo de llevar a votación en el CES el próximo jueves la propuesta que se acuerde y llevarlo a pleno a la siguiente semana, siendo el límite el 31 de julio para trasladar a la Generalitat los festivos locales acordados para cerrar el calendario laboral de 2027.

Un momento de la reunión del Consejo Económico y Social / INFORMACIÓN

Una opción, planteada por Compromís, sería mantener la estructura habitual de sábado a lunes, y que el viernes 23 de abril, festividad de San Jorge y cierre del Año Jubilar, fuera festivo, siendo además la víspera de los días grandes, el Dia dels Musics.

A un año de las elecciones

Francés ha apuntado que "yo creo que lo que ha pasado no pasaría si no estuviéramos en un año de las elecciones. Yo creo que es un factor importante que han considerado los grupos políticos en la hora de cambiar de opinión". Sobre todo porque ha recordado que "la propuesta se conoce desde hace un mes", "por lo que han tenido tiempo para estudiarla y hablar". Y ha destacado que "no ha sido hasta in extremis, a lo largo de esta semana, cuando han cambiado de opinión. Yo creo que todo esto se podría haber evitado si hubieran tenido clara su postura clara, haber hablado antes del CES", lo que habría "evitado esta situación de tener que retirar el punto del orden del día".

Juani Ruz

Sobre el PP, el alcalde ha señalado que "ha pedido que lo retire el punto del orden del día para buscar un consenso más amplio. Pero evidentemente, si tú dices que quieres retirar ese punto, esa propuesta para buscar el consenso es que no quieres hacer la propuesta, porque sabemos que ese consenso pasa por no celebrar las fiestas el 22 23 24. El Partido Popular puede explicar lo que quiera, pero evidentemente no están a favor de dejar el 22, 23 y 24".

Francés ha añadido que "sabemos que la solución para complacer a todos no es fácil, evidentemente. Pero nosotros vamos a plantear las alternativas que hay a los diferentes miembros del CES, para conocer su parecer y a partir de ahí, construir una propuesta que tenga un respaldo mayoritario.