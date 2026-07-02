Educación ya ha autorizado el pago de un millón de euros por las obras del IES Andreu Sempere de Alcoy y tramita el abono del otro millón pendiente

La Generalitat niega que adeude dos millones de euros por la obra del IES Andreu Sempere de Alcoy y ha aclarado que más de un millón está ya autorizado y "pagado", aunque no se hará afectivo el abono hasta el 15 de julio una parte y el 12 de agosto la otra, salvo que la empresa lo quiera antes, lo que comportaría para la mercantil el pago de unos intereses a la administración autonómica por ese "adelanto".

Del mismo modo el millón restante que se adeuda está en tramitación, por lo que se espera que "muy pronto" se envíen a Tesorería para proceder a su pago, también por este mismo sistema de "confirming".

De esta forma, la Conselleria de Educación ha salido al paso de la denuncia realizada por el Ayuntamiento de Alcoy el miércoles, donde alertaba de una "ralentización crítica" de los trabajos por parte de la empresa adjudicataria debido a que la Generalitat adeudaba dos millones de euros en certificaciones por las obras de remodelación que se llevan a cabo desde principios de 2025, y que tras la prórroga de cuatro meses autorizada por el Ayuntamiento deben acabar a finales de agosto para que las clases se puedan retomar en las instalaciones remodeladas, algo que están en el aire.

Juani Ruz

Desde la Generalitat han explicado que las certificaciones correspondientes a los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero están tramitadas y pagadas, y "vencen el 15 de julio y en agosto". Esto quiere decir que la de noviembre -número 10-, que se registró en la Generalitat el 29 de diciembre y asciende a 333.000 euros, se abonará el 15 de julio, y que si la empresa elige que se anticipe, puede recibir el dinero con el pago de unos intereses.

Y las otras tres certificaciones, la 11, 12 y 13, vencen el 12 de agosto, sumando casi 800.000 euros correspondientes a trabajos realizados entre diciembre y febrero.

En cuanto a las otras certificaciones, la 14, 15 y 16 correspondientes a los meses de marzo, abril y mayo, han señalado que "están en tramitación y saldrán muy pronto a Tesorería para procesar el pago, que será por 'Confirming' seguramente". Estas las envió el Ayuntamiento a finales de abril, de mayo y de junio, respectivamente.

Hay que destacar que hasta principios de marzo de 2026 solo se había abonado hasta la certificación número 5, de junio del 2025.

Preocupación

Desde el Ayuntamiento vienen alertando desde hace tiempo que estos retrasos de seis meses de la Generalitat en los abonos a la constructora están ahogando las obras del IES Andreu Sempere, valoradas en 6,9 millones, ascendiendo la deuda global hasta los dos millones de euros, aunque Educación ya ha comprometido el pago de un millón en julio y agosto.

Las obras del IES Andreu Sempere / Juani Ruz

El Ayuntamiento de Alcoy ha exigido a la conselleria el abono inmediato de las siete certificaciones pendientes que están provocando una "ralentización crítica" en la ejecución del proyecto, lo que hace peligrar los plazos establecidos. Algo que preocupa mucho a la comunidad educativa.

Estas obras deberían estar acabadas antes del inicio del próximo curso, para que los alumnos puedan comenzar en septiembre las clases en las remodeladas y ampliadas instalaciones, tras permanecer desde enero de 2025 en dos emplazamientos provisionales de la ciudad.