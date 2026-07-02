Llega la tercera ola de calor a Alicante en apenas un mes: así va a impactar a partir del fin de semana

La tercera secuencia de calor en apenas un mes arranca este sábado en la provincia de Alicante. La llegada de una masa de aire sahariano a España va a elevar de nuevo las temperaturas a partir de este sábado, situación que se alargará durante toda la próxima semana. Y lo más destacado para la provincia de Alicante no serán en un principio las máximas, que repuntarán, sino las mínimas, con noches ecuatoriales (también conocidas como tórridas), donde el mercurio no baja de los 25 grados, que serán generalizadas en el litoral.

El director del Laboratorio de Climatología de la UA, Jorge Olcina, ha explicado este jueves que "sube otra pulsación de aire sahariano bastante intensa a la provincia de Alicante a partir ya sábado. Y se va a mantener al menos durante toda la próxima semana".

Igual no se alcanzan temperaturas tan elevadas a mediodía, pero sí que va a ser un elevado calor muy mantenido en el tiempo Jorge Olcina — Director del Laboratorio de Climatología de la UA

Eso sí, el catedrático de Análisis Geográfico Regional ha destacado que "en este caso igual no se alcanzan temperaturas tan elevadas a mediodía, pero sí que va a ser un elevado calor muy mantenido en el tiempo".

El climatólogo ha señalado que al menos hasta el siguiente fin de semana "mantendremos unas condiciones de temperaturas elevadas a mediodía ,y sobre todo también por la noche, porque vamos a registrar ya noches ecuatoriales por encima de 25 grados durante gran parte de la próxima semana en las ciudades de la costa". Una situación de noche tórrida que ya se ha vuelto a registrar en la madrugada del jueves.

Olcina ha apuntado que "por tanto tenemos una nueva secuencia de calor. Llevamos tres ya, a finales de mayo, la semana del 20 de junio y ahora esta nueva oleada de principio de julio". Y ha recordado que esto "manifiesta que este verano 2026, como señalaban las previsiones estacionales, va a ser un verano caluroso, con un calor muy constante en nuestro litoral mediterráneo".

Esta tercera secuencia de calor manifiesta que este verano 2026, como señalaban las previsiones estacionales, van a ser caluroso, con un calor muy constante en nuestro litoral mediterráneo Jorge Olcina — Director del Laboratorio de Climatología de la UA

Y "en este contexto se está calentando también mucho el agua del mar. Tenemos ya 25 grados de forma continuada en la costa alicantina. Y en los próximos días seguramente subirá un grado, grado y medio más esta temperatura", lo que alimentará la sucesión en la costa de noches tropicales y ecuatoriales durante todo el verano.

Aviso de Aemet

Desde Aemet a nivel nacional han alertado de que un "episodio de temperaturas muy altas y persistentes en la Península y Baleares"". Así, "en los próximos días se espera una dorsal sobre nuestro territorio y una dana que se situará al oeste de la península Ibérica. Esta configuración, unida a la elevada insolación, la alta estabilidad y los vientos flojos, favorecerán la generación y extensión a buena parte del territorio de una masa muy seca y cálida, y dará lugar a un episodio de temperaturas muy altas y persistentes a partir del domingo 5 y durante buena parte de la próxima semana, especialmente en los valles fluviales y depresiones del interior peninsular".

"Así, se espera un nivel de peligro importante durante las horas centrales, especialmente para las actividades al aire libre y para personas vulnerables (edad avanzada, enfermedades cardiovasculares, etc.), con noches que serán también muy cálidas en amplias zonas. El nivel de peligro de incendio aumentará de forma generalizada a valores muy altos. Además, se espera un aumento de la inestabilidad a inicios de la próxima semana, con probables tormentas vespertinas de escasa precipitación en áreas montañosas. Existe un alto grado de incertidumbre en la extensión y duración del fenómeno, debido a la evolución en la posición de la dana".

Aemet apunta que "entre el viernes 3 y el sábado 4 se espera que se produzcan ascensos térmicos, más acusados en puntos del tercio norte, especialmente en el oeste de Galicia, donde el sábado se alcanzarán los 36-39 ºC. Este día se espera alcanzar los 38-40 ºC en el cuadrante suroccidental, y los 36-38 ºC en la meseta sur, valle del Ebro y depresiones del nordeste".

Y entre el domingo 5 y el lunes 6 continuarán en general los ascensos, alcanzándose probablemente el punto álgido del episodio. Con ello, es probable que se alcancen los 34-36 ºC en los valles interiores del Cantábrico, sin descartar los 38-40 ºC en su parte oriental el lunes. Se espera alcanzar los 36-38 ºC de forma generalizada en buena parte de la Península e interior de Baleares; 38-40 ºC en los valles del Miño y Ebro, depresiones del nordeste y cuadrante suroccidental, y 40-42 ºC en puntos de los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir.

Temperaturas del jueves

Este jueves la máxima se ha registrado en Villena con 33,4 grados, seguida de Orihuela con 32,7, Pedreguer con 32,6, Benidorm con 32,2, Agres con 31,9, Muro y Xàbia con 31,7, Cañada y Crevillent con 31,6 y l'Orxa con 31,5.

En cuanto a las mínimas, la más alta ha sido en Benidorm con 26,3, seguida de Alicante (Tabarca) con 25,7, Dénia, Torrevieja y Pilar de la Horadada con 25,6, Benissa con 25,4, Orihuela con 25,3, Santa Pola con 25,2, y El Verger y Xàbia con 25 grados.

Previsión

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este viernes cielo poco nuboso o despejado, con temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en ascenso o ascenso ligero. Viento flojo variable, tendiendo en general por la tarde a viento flojo del sureste.

Y para el sábado se espera cielo despejado y temperaturas con cambios ligeros. Viento flojo variable a primeras y últimas horas, tendiendo a sureste flojo durante la tarde.