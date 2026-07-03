Estas son las actuaciones que realiza Alcoy para la prevención de incendios

El Ayuntamiento de Alcoy desarrolla un trabajo continuo y planificado de prevención de incendios forestales que se extiende a lo largo de todo el año. A finales del ejercicio 2025, se llevó a cabo la apertura de una faja cortafuegos en la zona del Mas dels Capellans, en el parque natural de la Serra de Mariola.

Esta intervención, recogida en el Plan Local de Prevención de Incendios Forestales, incluyó también la mejora y reparación del camino forestal de esta área, el cual se encontraba intransitable, garantizando así un acceso rápido y seguro para los vehículos de emergencia en caso de siniestro. Los trabajos fueron sufragados mayoritariamente por una subvención de la Conselleria de Medio Ambiente.

Por otra parte, el Consistorio mantiene activo el desbroce de solares municipales periurbanos, caminos, senderos y áreas recreativas. Estos trabajos abarcan un total de 109 parcelas distribuidas por toda la ciudad para garantizar la seguridad ciudadana y mejorar el entorno urbano.

Otra zona que se ha limpiado para prevenir incendios / INFORMACIÓN

De manera detallada, se interviene en 49 solares situados en la Zona Alta, el Centre y Beniata; 35 parcelas en l'Eixample, Santa Rosa y Les Llometes; 14 espacios en la Zona Nord y 11 en los barrios de Batoi y Oliver. Dentro de este conjunto, cabe destacar que 20 de estos terrenos se encuentran en zonas de interfaz forestal, lugares donde las viviendas limitan directamente con la montaña y el riesgo resulta más elevado.

Asimismo, el operativo incluye la puesta a punto de los cuatro huertos municipales ubicados en Mascarella de Ferran, Zona Nord, Renfe y Batoi. En la actual campaña, que se encuentra en su recta final en este mes de junio, ya se ha actuado en 57.615 metros cuadrados. Como novedad respecto al año anterior, se ha incluido el área de la Colonia de Aviación.

La elección de la primavera para llevar a cabo estos trabajos responde a criterios técnicos. Durante esta época del año la vegetación experimenta su crecimiento más fuerte, de manera que si las tareas se hubieran adelantado al invierno, la hierba habría vuelto a brotar rápidamente y sería necesario repetir el proceso. El inicio en abril se alinea con el comienzo del ciclo vegetativo de las plantas.

Una de las zonas desbrozada / INFORMACIÓN

Además, adelantar la época de desbroce impediría la actuación y el ciclo vital de diferentes insectos esenciales para el ecosistema. Aunque popularmente se pueda pensar que la sequedad del verano hace más peligroso actuar en esos meses, los dictámenes técnicos determinan que este es el procedimiento adecuado y más eficaz.

Parcelas privadas

Estas acciones se unen a la campaña lanzada el pasado 30 de marzo para instar a los propietarios de parcelas privadas a mantenerlas limpias y cumplir la normativa autonómica. Asimismo, la estrategia municipal de prevención se beneficia de manera indirecta de otras iniciativas municipales como AlcoiBioUp. Este proyecto de renaturalización urbana, a pesar de no estar concebido específicamente para la lucha contra el fuego, ha contribuido significativamente en la prevención mediante acciones como la retirada de cañas invasoras en zonas de riesgo, como el Barranquet de Soler o la parte posterior del Hogar de San José.

El concejal de Emergencia Climática, Raül Llopis, valora estas intervenciones para la ciudad: «Trabajamos con una planificación rigurosa y guiados por los expertos para proteger nuestro entorno natural y proporcionar la máxima tranquilidad a los vecinos y vecinas de Alcoi, anticipándonos a los riesgos y garantizando que nuestros espacios verdes sean lugares seguros para toda la ciudadanía».