Alcoy realizará una auditoria tras las irregularidades en las adjudicaciones de contratos menores... aunque tumba la pedida por el PP

El pleno de Alcoy ha rechazado este viernes la moción del PP para realizar una auditoría de los contratos menores con la abstención clave de Vox... pero al final sí que habrá una revisión de estos gastos.

Todo después de que se hayan detectado irregularidades que investiga el Ayuntamiento en la adjudicación de contratos menores por más de 400.000 euros en 10 años, siendo expedientada la funcionaria responsable, que supuestamente habría beneficiado en estas contrataciones a empresas de su marido.

El gobierno municipal ha anunciado tras el pleno que impulsará de cualquier modo una auditoria en la línea de la enmienda propuesta a la moción del PP.

Pese al PP, seguiremos adelante con el resto de grupos municipales para impulsar una auditoría que disipe cualquier duda sobre la gestión de este Ayuntamiento y de su personal Lorena Zamorano — Concejal de Contratación de Alcoy

Esta medida se ha hecho pública después de que los populares hayan rechazado en el pleno incluir parte de los cambios propuestos por los socialistas, que implicaban abarcar también parte de la gestión del PP en la Alcaldía antes de 2011.

Así, la propuesta del PP solo ha contado con los votos de los populares (8 concejales) y Guanyar (2), mientras que la abstención de Vox (3) ha sido decisiva para que no saliera adelante, ya que PSOE (9) y Compromís (3) han votado en contra, sumando 12 votos frente a 10.

El vicelalcade, el alcalde y la concejal de Contratación en el pleno de este viernes / INFORMACIÓN

De cualquier forma el ejecutivo municipal de PSOE y Compromís ha insistido en que "continuará aplicando los máximos niveles de control, transparencia y fiscalización en toda la contratación municipal, apoyándose en los mecanismos de supervisión ya existentes y manteniendo el compromiso de incorporar cuantas mejoras sean necesarias para seguir reforzando la integridad de la gestión pública".

La concejal de Contratación, Lorena Zamorano (PSOE), ha anunciado tras el pleno que "pese al PP, seguiremos adelante con el resto de grupos municipales para impulsar una auditoría que disipe cualquier duda sobre la gestión de este Ayuntamiento y de su personal".

Zamorano ha asegurado que el equipo de gobierno "no entiende una eventual auditoría como una amenaza, sino como una herramienta útil siempre que su finalidad sea aportar información objetiva y contribuir a mejorar los procedimientos administrativos".

Han votado en contra de que los alcoyanos conozcan toda la verdad. Cuando uno no tiene nada que ocultar, no bloquea una auditoría independiente, la apoya Carlos Pastor — Portavoz del PP de Alcoy

Y por su parte el PP, también tras el pleno, ha lamentado que la abstención de Vox, así como el voto en contra de PSOE y Compromís, haya impedido sacar adelante una medida que "lo que plantea es revisar el funcionamiento de los controles del Ayuntamiento para saber qué falló y garantizar que una situación como esta no vuelva a repetirse", ha señalado su portavoz Carlos Pastor.

"Hoy PSOE y Compromís no han votado en contra del Partido Popular. Han votado en contra de que los alcoyanos conozcan toda la verdad. Cuando uno no tiene nada que ocultar, no bloquea una auditoría independiente; la apoya". Y ha insistido en que la propuesta no buscaba señalar a ningún trabajador municipal ni interferir en las investigaciones abiertas.

Hay que saber si es un tema puntual. Es conveniente que todos los grupos nos pongamos de acuerdo para ver qué ha pasado y si hay más casos Sergi Rodríguez — Portavoz de Guanyar Alcoi

La moción tumbada instaba al Ayuntamiento de Alcoy a contratar una “auditoría externa, independiente y especializada en contratación pública, integridad institucional y control interno, que analice los procedimientos de contratación menor y adjudicaciones directas de escasa cuantía realizados durante los últimos cinco ejercicios presupuestarios por el Ayuntamiento de Alcoy y sus entidades dependientes”.

Guanyar

El portavoz de Guanyar, Sergi Rodríguez, ha explicado que su formación entiende que "es necesario una auditoría sobre los contratos menores” ante los “indicios de irregularidades” detectados.

Así, ha destacado que el objetivo es “saber si es un tema puntual”, por lo que “es conveniente que todos los grupos nos pongamos de acuerdo para ver qué ha pasado y si hay más casos”, que confía que no, apuntado que “es importante para la ciudadanía dejar estas cosas claras en un contexto de corrupción e irregularidades a nivel estatal y a nivel del País Valencià”.

Vox

Por su parte el portavoz de Vox, David Abad, ha insistido en que “es un caso que hay que investigarlo. Falta por saber cómo se va a desarrollar", mostrándose a favor de la enmienda planteada por el PSOE para ampliar de 5 a 20 años la auditoria y suprimir el punto 7 que hacía referencia a realizar unos controles que ya existen, por lo que "no entendemos" la posición del PP para que pudiera ser una declaración institucional y que la medida tuviera un respaldo unánime.

Compromís

Desde Compromís su edil Transición Energética, Industria y Cultura, Elisa Guillem, ha apuntado que “el compromiso en la transparencia tiene que ser un principio fundamental, y el Ayuntamiento tiene un compromiso absoluto en la transparencia, eficiencia y legalidad en la gestión de los fondos públicos”.

Así, ha señalado que “es una moción en la que estamos todos bastante de acuerdo”, aunque ha recordado que los informes anuales que solicita en el punto 7 ”son controles que son obligatorios por ley y ya están haciéndose y son públicos. No entendemos que se pida una cosa a la que se tiene acceso. No acabamos de entenderlo. Con el resto estamos de acuerdo”.

Es un caso que hay que investigarlo. Falta por saber cómo se va a desarrollar David Abad — Concejal de Vox de Alcoy

La edil ha señalado que “hemos tenido un problema que está en proceso de investigación y no podemos hacer un juicio paralelo. Tenemos que impedir que vuelva a pasar y quiero recordar que estamos ante un caso puntual y que no hagamos norma de la excepción”.

Y ha insistido en que “el sistema actual funciona y Alcoy incluye una normativa superior a la que se pide a nivel nacional”. Y ha pedido que se mira a todos “con la misma vara de medir”, en referencia posiblemente al plazo que proponía el PSOE ampliar, y que afectaría a la gestión del PP entre 2006 y 2011.

PSOE

Por su parte la concejal de Contratación, Lorena Zamorano, ha alertado que "la sospecha implícita que conlleva esta moción no solo no tiene soporte objetivo sino que ignora el amplio entramado de controles internos y externos que se efectúa por ley y que este gobierno ha reforzado con instrumentos propios de mayor exigencia”.

Y ha alertado de la intención que “oculta” del PP con esta moción, ya que “si realmente era mejorar los mecanismos de prevención del fraude, sería bienvenida, pero se ha demostrado que no, al no querer consensuar un texto”. Y ha insistido en que el caso que se investiga “es un hecho puntual, no deficiencia estructural”, denunciando la moción del PP forma parte de la “estrategia política de desgaste hacia este gobierno”.

Tenemos que impedir que vuelva a pasar y quiero recordar que estamos ante un caso puntual y que no hagamos norma de la excepción Elisa Guillem — Concejal de Compromís de Alcoy

Zamorano ha defendido que el Ayuntamiento de Alcoy dispone desde hace años de un sistema de control especialmente garantista, con mecanismos internos que van más allá de las obligaciones establecidas por la legislación estatal. Entre ellos destacan la regulación específica incorporada en las Bases de Ejecución del Presupuesto, la fiscalización previa de la Intervención Municipal, los controles permanentes y las auditorías de cumplimiento que se realizan periódicamente y cuyos resultados son elevados al pleno y remitidos a los órganos de fiscalización competentes.

PP

Por su parte el portavoz del PP se ha mostrado “asombrado” por decir Zamorano que la moción tiene una intención oculta que busca desgastar al gobierno municipal, insistiendo en que “esta propuesta no pretende sustituir ninguna investigación ni señalar a nadie”.

La bancada de los grupos de izquierdas en el pleno de este viernes / INFORMACIÓN

Así, ha asegurado que ampliar a 20 años la auditoría sería vaciarla de contenido, además de que “supondría un gasto desorbitado y tiranos 2 o 3 años con la auditoría”. Se ha mostrado abierto a ampliar a “6, 7 u 8 años” y a eliminar el punto 7 de los controles, planteándose finalmente la votación 5 años y sin el punto de los controles que ya se realizan, sin obtener el apoyo necesario por la abstención clave de Vox.

Pastor ha insistido en que “lo que nos corresponde como Ayuntamiento es procurar de disponer de los mejores instrumentos para prevenir conflictos de intereses y reforzar la confianza del ciudadano, que eso es exactamente lo que ha fallado. Lo que pedimos es una auditoría para ver qué ha fallado, por qué y como se puede mejorar”.

Buscamos mejorar el sistema de control de este Ayuntamiento, que es evidente que ha fallado. No es algo puntual porque el alcalde dice que ha sido durante años Carlos Pastor — Portavoz del PP de Alcoy

“Buscamos mejorar el sistema de control de este Ayuntamiento, que es evidente que ha fallado. Los controles han fallado, no es algo puntual porque el alcalde dice que ha sido durante años”.

Enmienda

Ante la negativa del PP, el grupo socialista ha presentado una enmienda con el objetivo de mejorar la propuesta inicial. Ante la negativa del PP en comisión a extenderla de 5 a 20 años, ha planteado entre otras cuestiones, ampliar el periodo de análisis desde 2011 hasta 2025 para poder evaluar la evolución de la contratación antes y después de la entrada en vigor de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, eliminando además el punto sobre los controles que ya forman parte de las verificaciones obligatorias que realizan de manera periódica los órganos de fiscalización.

Así, esto abarcaba solo el periodo de la Alcaldía de Toni Francés, pero incorporaba un análisis de otros expedientes históricos de contratación municipal para "ofrecer una visión más amplia y completa". Zamorano proponía incluir a revisión de seis expedientes que, tal y como menciona el PP en su moción respecto al caso de las adjudicaciones de la funcionaria que se investiga ahora, “nunca se han despejado las dudas legítimas generadas en la opinión pública”.

El Ayuntamiento de Alcoy cuenta con un sistema de contratación sometido a controles efectivos y más exigentes que los previstos por la normativa estatal Lorena Zamorano — Concejal de Contratación de Alcoy del PSOE

Y algunas de ellas son actuaciones muy polémicas del PP, antes de 2011: la reforma del Teatre Calderón, la adjudicación del PAI del Sector 1 "La Solana" de la urbanización de Serelles (2006), la adjudicación del contrato del “Bulevard” (2010), la concesión de la obra del parking de La Rosaleda (2001), la permuta de terrenos entre el Ayuntamiento y el Grupo Eroski (2006) y la permuta de terrenos con la empresa La Rejola (2004).

Y también anunciaba que se llevaría por parte del PSOE la petición de una auditoría de los contratos mejores a la gestión de la Diputación, donde esperaba que el PP también la respaldara.

Réplica de Pastor

Ante esto, Pastor ha respondido estar “anonadado”, ya que “dicen que tengo intenciones ocultas y me plantan sospechas de gobiernos anteriores. Me acusan de lo que usted acaba de hacer. Han tenido 15 años para investigar esos contratos”.

Posteriormente, el PP se ha preguntado en un comunicado "qué tiene que esconder el gobierno para negarse a que un organismo independiente revise lo ocurrido. Si todo se ha hecho correctamente, no había ningún motivo para votar en contra de una auditoría que únicamente pretendía esclarecer los hechos y reforzar la confianza de los ciudadanos".

"Desde el Partido Popular consideramos especialmente grave que el gobierno haya rechazado la única herramienta que podía aportar transparencia y credibilidad en un momento en el que la ciudadanía exige explicaciones. Con el dinero de los alcoyanos no se juega, y eso es algo que a Toni Francés parece no importarle".

La bancada de PP y Vox durante el pleno de este viernes / INFORMACIÓN

Así, han señalado que "hoy no pierde el Partido Popular. Hoy pierde toda la ciudad de Alcoy, porque los alcoyanos seguirán sin saber qué ocurrió con su dinero y por qué el gobierno ha decidido impedir que una auditoría independiente lo esclarezca".

"El Grupo Popular lamenta que PSOE y Compromís hayan preferido cerrar la puerta a la transparencia en lugar de despejar cualquier duda sobre la gestión municipal. La confianza no se pide, se gana con hechos. Y hoy el Gobierno ha demostrado que prefiere seguir ocultando información antes que someterse a una revisión independiente".

Desde el Partido Popular aseguran que "seguirá exigiendo responsabilidades políticas y defendiendo la máxima transparencia en la gestión de los recursos públicos, porque considera que los alcoyanos tienen derecho a conocer toda la verdad sobre el uso de su dinero".

Defensa del sistema

Zamorano ha explicado durante su intervención que el gobierno municipal no comparte que un procedimiento disciplinario actualmente en tramitación permita poner en cuestión el funcionamiento global del sistema de contratación del Ayuntamiento, especialmente cuando han sido precisamente los mecanismos internos de control los que han permitido detectar la situación e iniciar las actuaciones correspondientes.

Juani Ruz

“El Ayuntamiento de Alcoy cuenta con un sistema de contratación sometido a controles efectivos y más exigentes que los previstos por la normativa estatal. Nuestro compromiso es seguir mejorando siempre que sea posible, porque la transparencia y el buen gobierno no son una opción, sino una obligación permanente", ha señalado.

La concejal ha lamentado que no haya prosperado la enmienda presentada por el grupo socialista, ya que esta permitía obtener una visión mucho más amplia de la evolución de la contratación municipal y contextualizar adecuadamente los cambios normativos introducidos en 2017.

Y ha concluido reiterando que el Ayuntamiento seguirá colaborando con todos los órganos de control y continuará revisando y perfeccionando sus procedimientos para reforzar, si cabe aún más, la transparencia, la integridad y la confianza de la ciudadanía en la gestión pública.