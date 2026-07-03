Estos son los alumnos de 4º de ESO de Muro, Cocentaina, Benilloba, Ibi, Villena, Mutxamel y Alcoy premiados por el Campus de la UPV

El Campus de Alcoy de la Universitat Politècnica de València (UPV) ha celebrado este jueves en la Sala Ágora una nueva edición de los Premios Futuro, una iniciativa dirigida a reconocer a 32 estudiantes con los mejores expedientes de 4º de ESO en Ciencia y Tecnología de centros educativos alicantinos de Muro, Cocentaina, Benilloba, Ibi, Villena, Mutxamel y Alcoy, además de los valencianos de l’Olleria y Bocairent.

El acto, presentado por José Mengual, del Área de Comunicación del Campus, ha reunido al alumnado premiado, sus familias, representantes de los centros educativos y autoridades locales.

La entrega de reconocimientos ha contado con la participación del director del Campus de Alcoy de la UPV, Pau Bernabeu; el alcalde de Alcoy, Toni Francés; la concejala de Cultura, Elisa Guillem; y el concejal de Educación del Ayuntamiento de Alcoy, Alberto Belda. También han asistido distintos concejales de la Corporación municipal de Alcoy.

Los Premios Futuro ponen en valor el trabajo realizado durante el curso por estudiantes que han destacado por su rendimiento académico, su capacidad de esfuerzo y su interés por las áreas científicas y tecnológicas. Además, estos galardones refuerzan el vínculo entre el Campus de Alcoy de la UPV, los centros de Secundaria y los municipios del entorno.

La cita también ha servido para acercar la universidad al alumnado de 4º de ESO y mostrarles que el Campus puede convertirse en su casa en los próximos años. Pau Bernabeu ha invitado a los estudiantes a conocer el Campus de Alcoy de la UPV, “una comunidad universitaria cercana, situada en el corazón de la ciudad, donde los alumnos no son números, sino personas con nombre, con historia y con futuro”.

Relación de estudiantes premiados

En Alcoy, han recibido el Premio Futuro Noa Valls Herrero, del IES Cotes Baixes; Daniel Danailov Petrov, del IES Pare Vitòria; Anaís Pascual Esteve, del IES Andreu Sempere; Diego Gallardo Pérez y José González Orts, del Colegio José Arnauda; María Borrell Molina y Álex Gogoase, del Colegio La Presentación; Kira García Beltrán, del Colegio La Salle; Álex Delgado Fitor, del Colegio Sagrada Família; Eva Pascual Moltó y Gabriel Iván Pérez Acosta, del Colegio Salesians Joan XXIII; Sara Brotons, Sara Carbonell y Maria Martín, del Colegio Sant Vicent de Paül; María del Camino Gozálbez López y Alicia Masiá García, del Colegio Sant Vicent Ferrer; Jorge Aznar Gisbert, del Colegio Sant Roc; y Victoria Olcina Rabasco, del Colegio Santa Anna.

También han sido reconocidas Rocío Castillo Calatayud y Júlia Prieto Jover, del IES Bocairent; Aroa Sanjuan Pérez, del IES Hermanos Amorós; Néstor Ferrándiz Gil, del IES Las Fuentes; Alejandro Hernández Mira, del IES Navarro Santafé; Ángela Sánchez Picón, del IES Mutxamel; Luz María Muñoz Aracil, del IES L’Allusser; Níobe Jiménez Garrote, del IES Vermellar; Aitana Cañadas Santonja, del IES Serra Mariola; Ney Ramón Picó y Sophie Pellín Vera, del IES Secció Pare Arques de Benilloba; Mar González Pla, Héctor Flores Pérez y Daniel Mico Moreno, del IES La Foia; y Alejo García Martínez, del IES Fray Ignacio Barrachina.