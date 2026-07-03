El Cor de Cambra Discantus cierra un año lleno de éxitos con un concierto en Cocentaina

El Cor de Cambra Discantus pone el punto final en un curso especialmente intenso y provechoso con el concierto “Ritmes de Cor: quan la veu es fa música”, que tendrá lugar este viernes a las 20.00 horas, en el Centro Social de Cocentaina.

Más que un concierto de conclusión, esta actuación representa una celebración del camino recorrido a lo largo del año. Después de meses de trabajo, convivencia y crecimiento musical, los miembros del corazón y su director quieren compartir con el público todas las emociones, los sentimientos y las vivencias que han hecho posible este proyecto colectivo, según han explicado desde la entidad contestana.

Concierto de la entidad contestana / INFORMACIÓN

Fieles a su compromiso de ofrecer una propuesta musical variada y de calidad, el Cor de Cambra Discantus presentará un repertorio que viaja por estilos, culturas y sensibilidades muy diversas. El programa incluye piezas tan estimadas como "Stand By Me", "Imagino" o el popular "medley" de "West Side Story", junto a obras de gran arraigo como "Te quitaré", de Augusto Alcaraz, y "Padre", con música de Andreu Soler sobre el poema de Vicent Andrés Estellés.

El concierto también recorrerá otros paisajes musicales con interpretaciones como "Somos novios", "Amarraditos", "Lágrimas negras", "Tequila Samba", el espiritual afroamericano "Walk in Jerusalén" y la tradicional canción zulú "Siyahamba", configurando una experiencia sonora llena de contrastes, ritmo y emoción.

Cartel del concierto / INFORMACIÓN

El cartel anunciador, obra de Lirios Vercet Tormo, profesora de filosofía y miembro del Cor de Cambra Discantus, sintetiza visualmente el espíritu del concierto. Mediante un juego de colores, formas y movimiento, la autora representa la diversidad de vivencias y emociones que nos acompañan a lo largo de la vida y que también se reflejan en el repertorio escogido. Una creación que nace desde dentro del mismo corazón y que refuerza el carácter colectivo y participativo del proyecto.

El Cor de Cambra Discantus / INFORMACIÓN

"Con este concierto, Discantus quiere, sobre todo, dar las gracias a sus seguidores, familiares, colaboradores y amigos por el afecto y el apoyo recibidos a lo largo del año. La música es, una vez más, el lenguaje con que el corazón desea compartir aquello que a menudo las palabras no pueden expresar: la ilusión, la amistad, el esfuerzo compartido y la pasión por el canto coral", han destacado.

El Cor de Cambra Discantus invita toda la ciudadanía a participar de esta velada especial, "una cita que promete emocionar, sorprender y celebrar la fuerza de la música como espacio de encuentro y de expresión compartida" con "el mejor final posible de un año lleno de música, emociones y nueces retes".