Este es el nuevo "éxito" de Camilo Sesto: más de 1.200 entradas vendidas para su museo de Alcoy en su arranque

Un nuevo éxito del cantante alcoyano más universal siete años después de su desaparición. La apertura del Museo de Camilo Sesto el pasado 11 de junio ha confirmado las expectativas y se ha convertido en un polo de atracción turístico desde el primer día.

Hasta este viernes, se han vendido un total de 1.292 entradas, de las cuales 211 se han adquirido directamente en la taquilla de este espacio cultural de 300 metros cuadrados que invita a descubrir una experiencia museográfica inmersiva que cuenta, incluso, con una vitrina holográfica pionera en Europa.

Alcoy inaugura el museo de Camilo Sesto / Juani Ruz

El impacto de la figura del genial intérprete supera claramente las fronteras locales, ya que se han registrado visitantes de más de 150 procedencias diferentes, incluidos unos 241 alcoyanos que ya han querido conocer de primera mano el legado del artista, un público local que cuenta con una bonificación del 40 % en el precio de acceso, que está fijado de forma genérica en 10 euros.

Este interés se ha visto reflejado paralelamente en la Tourist Info de la ciudad, donde se han contabilizado numerosas consultas específicas sobre el museo. Esta llegada de público ha comenzado a notarse claramente en la actividad de la ciudad, y varios establecimientos de hostelería de Alcoy ya han señalado que han recibido clientes y visitantes motivados específicamente por el nuevo espacio cultural.

La apertura de este museo ha funcionado de manera muy fluida desde el primer minuto y estamos muy contentos de que Camilo Sesto y su legado sean un atractivo turístico y cultural que hagan de Alcoy una ciudad que atraiga seguidores de todo el mundo Lorena Zamorano — Concejal de Turismo de Alcoy

La repercusión mediática de esta inauguración ha tenido un alcance global, captando la atención de grandes cadenas de televisión estatales e internacionales, entre las que destaca la cobertura realizada por cadenas estadounidenses de gran audiencia como Univision.

Promoción

Esta proyección se ha visto impulsada por una estrategia de difusión digital en redes sociales y plataformas de reproducción que ha sumado más de 300.000 impresiones de manera conjunta. En concreto, las campañas publicitarias en Facebook e Instagram lograron llegar a 125.799 usuarios únicos, generando más de 5.600 clics de interés hacia la información del museo, mientras que la promoción en Spotify registró una tasa de finalización del anuncio en audio del 96,3 %, lo que se traduce en más de 154.000 escuchas completas de la campaña.

La concejala de Turismo, Lorena Zamorano, valora la excelente acogida de este nuevo recurso y la gran fluidez con la que se están gestionando las visitas en sus primeras semanas de funcionamiento, un espacio que consolida una oferta cultural diferenciada y que empieza a dejarse notar en la dinamización de la ciudad.

La regidora ha explicado que "la apertura de este museo ha funcionado de manera muy fluida desde el primer minuto y estamos muy contentos de que Camilo Sesto y su legado sean un atractivo turístico y cultural que hagan de Alcoy una ciudad que atraiga seguidores de todo el mundo".