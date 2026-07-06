Esta es la donación con la que Alcoy amplía su fondo cultural y festero

La memoria cultural y festera de Alcoy se enriquece con la reciente incorporación a los fondos bibliográficos municipales de la biblioteca teatral de Fernando Mira Mondéjar (Alcoy, 1923-1990).

Esta valiosa donación, realizada por su hija Julia Mira, recoge la pasión de una vida dedicada a la escena. Mira inició su actividad artística siendo estudiante en los Maristas y, en 1933, formó una compañía infantil con la que debutó en el programa "Radio Chupete" de Radio Alcoy.

Dos años más tarde, se integró en la Compañía Infantil Alcoyana, un proyecto dirigido musicalmente por José Carbonell García "Pepiquet" y escénicamente por Francisco Insa, cuya trayectoria se vio truncada por el estallido de la Guerra Civil en julio de 1936.

Con el paso de los años, el actor consolidó su carrera formando parte de la compañía de Vicente Bou durante una docena de años y, posteriormente, en la agrupación de la Delegación de Educación y Descanso dirigida por el reconocido cómico local Adolfo Arques.

Uno de los ejemplares donados / INFORMACIÓN

Su presencia fue constante en las producciones y festivales de la Asociación de San Jorge, dejando para el recuerdo sus interpretaciones de Don Matías en "Doña Francisquita" y de Don Hilarión en "La Verbena de la Paloma".

Este estrecho vínculo con la cultura y la tradición del municipio propició que, en 1950, fuera designado embajador del bando cristiano en las Fiestas de Moros y Cristianos en sustitución de Salomón Sanjuán Romea, un cargo que ocupó hasta 1967.

Toda esta dilatada trayectoria se tradujo en una colección personal de gran interés documental. Entre los ejemplares donados destacan decenas de libretos originales de obras de teatro y zarzuelas que incluyen las anotaciones manuscritas del propio actor.

La concejal de Patrimonio Cultural, Lorena Zamorano, valora esta aportación para el municipio. “La llegada de estos fondos a los archivos municipales nos permite conservar una parte fundamental de nuestra historia escénica y festera, a la vez que ofrecemos a la ciudadanía y a los investigadores la oportunidad de descubrir un legado cultural de primera mano”.