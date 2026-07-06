Los ecologistas alegan contra la supuesta "ecoaldea" de 500 viviendas de Planes y denuncian un "fraude" con su exposición pública

Un "fraude". Los ecologistas han presentado alegaciones contra la supuesta "ecoaldea" sostenible que se proyecta en Planes, con 500 viviendas junto al pantano de Beniarrés. Y alertan de graves irregularidades en este proceso de información pública, ya que no forman parte del mismo ni las casas ni las piscinas ni accesos de esta polémica iniciativa que triplicaría la población de esta pequeña localidad de El Comtat, que cuenta con unos 700 habitantes.

La Coordinadora d'Estudis Eòlics del Comtat (CEEC) ha presentado 30 alegaciones contra este programa de actuación integrada (PAI) denominado The Modern Eco Village (MEV), que permitirá la construcción a 4 kilómetros del núcleo de Planes "una megaurbanización para que una colonia de noruegos se puedan jubilar a las faldas del pantano de Beniarrés". Pero este colectivo conservacionista denuncia que "esta información pública y su periodo de alegaciones es un fraude".

Los conservacionistas alertan de que a evaluación ambiental es "papel mojado ya que no se analiza el impacto real de la urbanización en el territorio"

El pasado 11 de junio salió a información pública la documentación de esta actuación "donde unos noruegos pretenden construir una urbanización de élite para 300 (hasta 500) chalés, con un plazo para presentar alegaciones de 45 días hábiles".

Y la CEEC presentó el pasado viernes 3 de julio una batería de 30 alegaciones contra este PAI, "totalmente incompleto que no permite alegar contra el más relevante del proyecto, los chalés y sus piscinas. Lo cual es tan sorprendente como indignante porque la evaluación ambiental hecha de este modo es papel mojado ya que no se analiza el impacto real de la urbanización en el territorio".

El pantano de Beniarrés, en una imagen de este mes / Juani Ruz

"Técnicamente solos se pone a información pública el movimiento de tierras, las conducciones de pluviales, el alcantarillado, la construcción de calles y las explanaciones y la deforestación de la franja para prevenir incendios. Pero no se habla de los viales de acceso, ni la conducción de agua desde el municipio de Planes, ni de la construcción del parque municipal que los promotores han prometido en el pueblo, ni de la vía para peatones de 4 km ni, por supuesto, de la construcción de las casas y de las piscinas. Tampoco hay ningún tipo de planteamiento de alternativas. Y esto implicará, si se aprobara el PAI que los promotores podrán hacer el que quieran sin someterse a nuevas evaluaciones".

Declaración de Impacto Ambiental de 2002

Y añaden que "no es menos grave, y forma parte de las alegaciones, que la exposición pública considera válida la declaración de impacto ambiental favorable de 2002, por la cual se aprobó el plan parcial y el PAI de La Joya de Planes, solo para lo que respecta del plan parcial y considera que solo tiene que informar del nuevo PAI denominado Mas de la Foia".

El colectivo conservacionista advierte de que "saben perfectamente bien que, a día de hoy, 24 años después, ese plan parcial no conseguiría una declaración de impacto ambiental favorable nunca en la vida porque la zona cuenta con otras muchas figuras ambientales de protección, entre ellas el paisaje protegido del Serpis, el paisaje de relevancia regional PRR21, la proximidad de la ZEPA Muntanyes de la Marina, así como avifauna en peligro de extinción que se ha omitido deliberadamente".

Acceso a la finca de la "ecoaldea" / JUANI RUZ

"Por todo esto la coordinadora ha enviado al Ayuntamiento sus alegaciones siendo cómo es el órgano sustantivo contra el cual ninguno interponer las alegaciones y todas las quejas que se puedan derivar de este proyecto plagado de numerosas irregularidades", han agregado.

El Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) publicó el pasado 11 de junio la salida a exposición pública del Programa de Acción Integrada (PAI) del sector Mas de la Foia, en régimen de gestión por las personas propietarias, la empresa Ecoaldea Terranova, unos inversores del norte de Europa.

Este complejo se plantea en la parcela de 600.000 metros cuadrados sobre la que ya se proyectó hace dos décadas una urbanización, entonces sin este supuesto carácter "ecológico". Era "La Joya de Planes", que se frustró por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria de 2008, llegándose a ejecutar entonces algunos viales.

La empresa está construyendo una vivienda piloto en la zona y se ha constituido la plataforma ciudadana "Salvem Planes, protegim El Comtat” en contra de esta actuación. El complejo, según los promotores, emplearía energía solar y reutilizaría sus aguas residuales, entre otras medidas, aunque la plataforma ciudadana pone en duda su carácter sostenible y alerta de sus impactos.