La ola de calor achicharra Alicante: roza los 40 grados y se activa el aviso naranja para el martes y el miércoles

La segunda ola de calor de este año y tercer episodio de altas temperaturas en apenas mes y medio achicharra la provincia de Alicante. Este lunes se han rozado los 40 grados, con aviso amarillo en todo el litoral. Y el martes y miércoles se alcanzará el pico de calor, por lo que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso naranja en la costa, y el amarillo en el interior.

Aemet ha alertado de una "situación meteorológica adversa", ya que esta segunda ola de calor del año afecta a la Comunidad Valenciana entre el lunes y el jueves, registrándose la "mayor intensidad" el martes y el miércoles. Además, el martes se pueden producir tormentas secas o de poca precipitación en el interior, que pueden suponer un problema al haber máximo riesgo de incendios forestales.

El aviso naranja para este martes abarca el litoral norte y sur de la provincia, es decir las comarcas de El Comtat, la Marina Alta, la Marina Baixa, el Baix Vinalopó, la Vega Baja y parte de l'Alacantí y el Medio Vinalopó. Se esperan máximas de 39 grados y la alerta va de las 12:00 a 20:00 horas. En el resto de la provincia el aviso será amarillo, de 13:00 a 21:00 horas, con máximas de hasta 38 grados. Hay que destacar que en el litoral sur de Valencia hay aviso rojo y se pueden alcanzar los 44 grados.

Y el miércoles los avisos son los mismos en la provincia de Alicante, aunque al alerta se eleva en un grado, 40 grados en el litoral norte y sur, y 39 en el interior. Y el fin de semana en un principio se prevé un nuevo repunte que seguirá la próxima semana.

Del mismo modo estas altas temperaturas suponen un peligro importante para las actividades al aire libre, especialmente en las horas centrales del día de más calor, por lo que pide a la población que se proteja y preste atención a las personas vulnerables como bebés, mayores y personas con patologías previas, Además, aconseja que se sigan las recomendaciones de Protección Civil.

Esta situación también supone un elevado riesgo para los montes, por lo que la Generalitat ha decretado el cierre de los parques naturales y los ayuntamientos están adoptando medidas para evitar riesgos, con activación de protocolos contra el calor. Además, Alicante ha cerrado todos los parques públicos ante el riesgo de caída de ramas por el estrés hídrico por consejo de los técnicos, pese a que estas zonas verdes funcionan como refugios donde la temperatura baja de forma sensible.

Una medida que no se realiza en otras ciudades, donde incluso aconsejan acudir a los parques para combatir el calor a la sombra de los árboles, como en Elche o San Vicente. En Benidorm han cerrado el parque de El Moralet, ya que se trata de una zona con una gran masa forestal, para evitar riesgo de incendios.

Por otra parte Aemet ha alertado que el nivel de peligro de incendio aumenta de forma generalizada a valores muy altos, dadas las altas temperaturas, la posibilidad de tormentas y de rachas fuertes, a lo que se une el déficit hídrico acumulado durante el mes pasado.

Esta situación viene provocada por una masa de aire asociada a una dorsal anticiclónica potente que se está recalentando sobre la Península, por lo que no se trata de una irrupción de aire sahariano, como en otros casos, según ha informado el Laboratorio de Climatología de la UA.

La ola de calor dispara los termómetros en Alicante: aviso naranja por máximas de 40 grados / Rafa Arjones

Este lunes la temperatura máxima se ha alcanzado en Pego con 39,7 grados, seguida de l'Atzúbia con 38,7, Gaianes con 38,5, Planes con 38,1, Muro y l'Orxa con 37,9, Beniarrés con 37,8, y Villena, Ràfol d'Almúnia y Orihuela con 37,7, según Avamet.

En cuanto a las mínimas, ha vuelto a ser una noche ecuatorial en algunos puntos del litoral donde no se ha bajado de 25 grados, y noche tropical generalizada en el resto de la costa y muchas localidades del interior.

Así, la mínima más alta ha sido en Parcent con 25,8 grados, seguido de Calp con 25,4, Pego con 25,3, Benidorm y Alicante con 25,1, Sagra y Xàbia con 25, El Poble Nou de Benitatxell con 24,8, La Vall de Laguar con 24,6 y Tàrbena con 24,5 grados.

Previsión

Para este martes la previsión de Aemet para la provincia es de cielo despejado, tendiendo a intervalos de nubes altas la segunda mitad del día. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas en ascenso, siendo significativamente elevadas en general, de unos 39-40 grados en puntos del extremo norte y del interior sur. Viento flojo variable, predominando, tendiendo en general a sureste flojo por la tarde.

Y el miércoles se espera cielo despejado, con intervalos de nubes altas la segunda mitad del día. Temperaturas en ligero ascenso; se esperan valores de las máximas significativamente elevados de manera generalizada, superando los 38-39 grados y, en puntos del interior sur, alcanzándose los 41-42 grados. Viento flojo variable, tendiendo a sureste flojo por la tarde.

Máxima alerta por incendios

Por su parte la Generalitat ha declarado el máximo nivel de preemergencia frente al riesgo de incendios en toda la Comunidad Valenciana y ha establecido medidas restrictivas para la protección de terrenos forestales que estarán vigentes hasta el jueves. Comportan, entre otras medidas, la prohibición de circular por las pistas y caminos forestales, con cualquier tipo de vehículo o a pie, dentro de los parques naturales.

Así, se establece la prohibición de encender cualquier tipo de fuego en las zonas forestales y en su área de influencia y se suspenden obras y trabajos en este tipo de terrenos o en sus inmediaciones

La decisión se ha adoptado a través de una resolución conjunta emitida por la dirección de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias y la Secretaría Autonómica de Medio Ambiente y Territorio ante las condiciones de “riesgo extremo de incendios forestales declarado en toda la Comunitat Valenciana, anudado a un episodio de temperaturas significativamente elevadas con posibilidad de tormentas secas en el interior”.

Esta declaración del nivel máximo de riesgo supone la entrada en vigor de una serie de prohibiciones de obligado cumplimiento en terrenos forestales de la Comunidad Valenciana, como la prohibición del tránsito de personas por senderos y campo a través, la suspensión de obras y trabajos en los terrenos forestales o sus inmediaciones y la suspensión del uso festivo-recreativo del fuego por motivos festivos en terrenos forestales y en la zona de influencia forestal (hasta 500 metros).

También figura la prohibición genérica de encender cualquier tipo de fuego en los terrenos forestales y en la zona de influencia forestal (hasta 500 metros) y la suspensión de cualquier tipo de autorización otorgada para circulación deportiva por terrenos forestales.

Parques naturales

Además, con motivo de esta situación meteorológica extraordinaria, se añaden una serie de restricciones adicionales, entre las que se encuentra la prohibición de circular por las pistas y caminos forestales, con cualquier tipo de vehículo, bicicleta o a pie, dentro de los 17 parques naturales de la Comunidad, que en la provincia de Alicante son Serra de Mariola, Font Roja, El Montgó. Serra Gelada y Marjal Pego-Oliva.

Se exceptúa de esta prohibición el tránsito de vehículos para actuaciones de gestión, abastecimiento, mantenimiento, vigilancia, acceso a residencias, explotaciones agrarias o instalaciones de servicios enclavadas dentro de los parques naturales.

Igualmente, se ha establecido la prohibición de cualquier prueba deportiva que transcurra por terreno forestal y la suspensión de las ya autorizadas para el periodo indicado. Además, las áreas recreativas, zonas de acampada y campamentos gestionados por la Generalitat, y los albergues, campamentos y campings ubicados en terrenos forestales, no podrán realizar actividades deportivas y/o recreativas fuera de las instalaciones propias de los mismos.