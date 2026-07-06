Estos son los otros servicios a domicilio que ofrecen los carteros rurales en Alicante para luchar contra la despoblación

Más servicios a domicilio por parte de los carteros rurales. Todo gracias a las mejoras tecnológicas, lo que permite romper el aislamiento de pequeños municipios de la provincia de Alicante, como los de El Comtat, l'Alcoià, la Marina Alta, Marina Baixa o el Vinalopó.

Con la ampliación de servicios en el ámbito rural, "Correos sigue trabajando para diversificar su actividad y ofrecer servicios de proximidad a toda la ciudadanía haciendo más fácil su día a día, especialmente, en las zonas rurales, donde además se convierte en un instrumento eficaz que contribuye a la lucha contra la despoblación", según han explicado hoy desde esta empresa estatal.

La mejora tecnológica progresiva de los terminales portátiles para el reparto rural ofrece la posibilidad de operar como una extensión de una oficina postal, lo que permite una mayor capacidad para ofrecer productos y servicios a los habitantes del ámbito rural.

"Gracias a esto, Correos está mejorando la eficiencia en los territorios menos poblados, facilitando la accesibilidad a nuevos servicios de las personas que residen en él. De este modo, los más de 100 carteros y carteras rurales de la provincia de Alicante, adquieren protagonismo como figuras facilitadoras de la vida en esos territorios con acceso reducido a servicios", han destacado.

Un cartero rural durante un servicio / INFORMACIÓN

Todos estos servicios ofrecen la opción de pagar en efectivo o con tarjeta por medio de los dispositivos portátiles (PDA) con los que cuentan los carteros rurales de toda España y que actualmente permiten ofrecer a domicilio muchos de los servicios y trámites que hasta ahora solo se prestaban en las oficinas de la empresa logística.

El envío de cartas, tanto ordinarias como certificadas o urgentes, sigue siendo la gestión más demandada por los ciudadanos, aunque cabe destacar otras operaciones como la venta de embalajes y sellos, el envío de paquetes, el cobro de recibos, además de la adquisición de etiquetas ambientales de la DGT o el acceso a dinero efectivo a través Correos Cash.

Gracias a este servicio, se ha facilitado el acceso a dinero efectivo para los clientes de entidades como Banco Santander, Banco Mediolanum, Triodos Bank, Ibercaja, CBNK, BBVA, CaixaBank, Banco Sabadell, Banco Pichincha y 9 cajas integrantes del Grupo Caja Rural (Caja Rural de Asturias, Cajaviva Caja Rural, Caixa Rural Galega, Caja Rural de Teruel, Caja Rural de Zamora, Caixa Popular, Caixa Rural de Vinarós, Globalcaja y Caja Rural de Aragón).

También están disponibles los servicios de pago de tributos (IBI, Vados, Impuesto de Vehículos), diversos trámites con la DGT, el acceso a la oferta de seguros de AXA, junto a la venta de lotería de Cruz Roja, de cupones para sorteos especiales de la ONCE y artículos de Unicef.

"Correos está optimizando la eficiencia en territorios menos poblados para brindar mayor accesibilidad a nuevos servicios a sus residentes. Así, los carteros y carteras rurales emergen como figuras facilitadoras de la vida en zonas con acceso limitado a servicios, especialmente en comunidades pequeñas y peor comunicadas", han agregado desde la compañía pública.