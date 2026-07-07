Alicante supera ya los 40 grados y la ola de calor "extrema" se prolonga al menos hasta el jueves

Jornada asfixiante la que está viviendo este martes la provincia de Alicante, con localidades que ya a las 13:00 horas han superado los 40 grados, centrándose las temperaturas más altas por ahora en El Comtat y la Marina Alta. Y la ola de calor se prolonga, al menos hasta el jueves.

La noche ha sido sofocante, rozándose la noche "infernal" en Benissa, denominación oficiosa para la noche que no baja de 30 grados, ya que ha alcanzado los 29,2 grados de mínima. En muchos puntos del litoral ha sido noche ecuatorial o tórrida, sin bajar de los 25 grados, y en otras localidades ha sido tropical (sin bajar de 20 grados).

Y las máximas ya a las 13:00 horas con elevadísimas. Muro ha registrado por ahora la temperatura más alta, con 40,3 grados, seguido de l'Orxa con 40,1, El Ràfol d'Almúnia con 39,7, Pedreguer 39,5, Sagra 39,3 y Gaianes y Ondara 39 grados, según Avamet.

Y la ola de calor, que se esperaba que tocara techo entre el martes y el miércoles, se va a prolongar al menos hasta el jueves, ya que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha ampliado la alerta naranja en el litoral y amarilla en el interior que hay activos para estos días, de forma que el jueves también estarán vigentes.

Desde Aemet han señalado que se trata de un calor extremo pese a estar ya en julio: "En verano hace calor, pero el calor previsto entre el miércoles y el jueves es extremo en la serie desde, al menos, 1950", en cuanto a la temperatura media en la Comunidad Valenciana a estas alturas de mes.

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