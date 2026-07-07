La "estafa" que denuncia Alcoy: la Generalitat recorta ahora una ayudas concedidas para los polígonos cuando las obras ya están acabadas

Recorte del 15 % de la Generalitat en las ayudas concedidas a los polígonos industriales de Alcoy... para unas obras que ya están acabadas o a punto de finalizarse. Un tijeretazo que se suma a los recortes de las dos últimas convocatorias, que redujeron primero en un 20 % la aportación que se realizaba con el Botànic, y después otro 40 %. Es decir un 60 % que ahora se eleva ya a un 75 %.

El equipo de gobierno de PSOE y Compromís han denunciado este martes la "estafa" que suponen las ayudas del Ivace concedidas para la mejora de los polígonos industriales, al comunicar la pasada semana una reducción del 15 % en la ayuda ya concedida, lo que supone una reducción de 85.000 euros en la subvención comprometida de 570.000 euros.

El polígono industrial de Sant Benet, en Alcoy. / Juani Ruz

En cambio, desde la Conselleria de Industria han negado que se trate de un recorte como tal, ya que la ayuda concedida estaba "sujeta a disposición presupuestaria". Y que además no afecta a todos los beneficiarios, y además se ha dado prioridad a los municipios afectados por la dana de Valencia.

La Generalitat nos dice ahora que sufriremos un recorte y el Ayuntamiento tendrá que hacer frente a ese recorte con fondos propios Elisa Guillem — Concejal de Industria de Alcoy

El alcalde Toni Francés (PSOE) y la edil de Industria, Elisa Guillem (Compromís), han cargado este martes contra la Generalitat por esta reducción en las ayudas. Guillem ha explicado que “estamos muy indignados”, ya que este recorte a unas obras ya acabadas en su mayoría o a punto se suman además a tijeretazos que sumaban ya el 60 % en las subvenciones en las dos últimas convocatorias.

La edil ha señalado que “el jueves pasado desde la conselleria nos comunican el recorte de unas ayudas ya concedidas porque tienen problemas presupuestarios, algo increíble porque están concedidas desde 2025. Así, nos dicen ahora que sufriremos un recorte y el Ayuntamiento tendrá que hacer frente a ese recorte con fondos propios”.

Es una estafa. Una vez más había comprometido un presupuesto para mejorar los polígonos, y cuando la mayoría de obras están acabadas, nos dice que lo recorta en un 15 %, provocando un agujero en el Ayuntamiento Toni Francés — Alcalde de Alcoy

“Estamos hablando de ayudas concedidas para obras acabadas o ultimando su finalización. Y además no tienen claro el recorte, que pasa del 100 % de la ayuda a un 85,49 %, pero igual se podría llegar a 88,97 %. Es decir entre un 12 y 15 % de recorte. Y esto afecta a todas las áreas industriales y a todas las obras del Ivace que se han hecho en 2025 y 2026”, ha destacado Guillem, considerando “muy poco seria” esta forma de actuar de la Generalitat.

Un agujero

Por su parte el alcalde ha manifestado que “estamos muy indignados, es una poca vergüenza lo que hace el gobierno valenciano del PP. Es un gobierno que no es de fiar. Es una estafa a los ayuntamientos. Una vez más había comprometido un presupuesto para mejorar los polígonos, y en base a eso el Ayuntamiento planificó las obras. Y cuando estamos a mitad de año, cuando la mayoría de obras están acabadas, nos dice que lo que te había dicho que te iba a dar, no te lo voy a dar, y lo recorta en un 15 %, provocando un agujero en el Ayuntamiento".

Precedente

“Es una situación que nos recuerda a la del Teatro Principal, donde la Generalitat se comprometió a pagar el 100 % de los 400.000 euros y luego solo presupuestan 250.000 euros. Entonces el PP dijo en el pleno que no había nada por escrito… pero ahora sí que está por escrito. 570.000 euros, en base a lo cual licitamos y hemos hecho las obras, y ahora nos dice que se va a reducir entre un 15 y un 12 %", ha recordado Francés.

El primer edil ha señalado que “nos dicen que tenemos 10 días para modificar los presupuestos de 2026 para ajustarlos a la nueva realidad, que es que nos roban el dinero. Qué vamos a ajustar si las obras están acabadas. Si las obras empezaron en 2025. Lo que hacen es recortar a todos los alcoyanos con algo que se habían comprometido, firmado y que estaba en el presupuesto. Es una estafa. De este gobierno no puede fiarse nadie”, lamentando que "ni pide disculpas ni cree en las políticas industriales ni en la honestidad”

La conselleria responde que el importe concedido para el ejercicio 2026 quedaba condicionado a la existencia de presupuesto suficiente en dicho ejercicio

El alcalde ha advertido que “esto se ha hecho a todos los ayuntamientos de la Comunidad Valenciana, embaucando a los ayuntamientos, que han ejecutado unas obras al asegurar la Generalitat que va a dar un dinero que nos quita. Hay que tener muy poca vergüenza”.

Y ha anunciado que “vamos a estudiar si se puede impugna la resolución y si es así defenderemos los intereses del Ayuntamiento hasta las últimas consecuencias”, recordando que "tenemos que asumir el pago porque ya están hechas la mayoría de obras. Habrá un agujero que tendremos que reponer, dejando de hacer otras cosas".

Respuesta de la conselleria

Por su parte desde la Conselleria de Industria han señalado que "no hay ningún recorte" ya que "esta línea de ayudas estaba sujeta a disposición presupuestaria", financiándose finalmente el 85 % del proyecto.

Desde el departamento autonómico recuerdan que "tal como quedó especificado, el importe concedido para el ejercicio 2026 quedaba condicionado a la existencia de presupuesto suficiente en dicho ejercicio", siendo lo que se ha notificado.

Y en cuanto a que esta disminución afecte a todos los municipios, han respondido que "no es verdad que se aplique a toda la Comunitat Valenciana", y que además se ha dado prioridad a los municipios afectados por la dana de Valencia de 2024.