Salvan la vida a un niño de 4 años que se ahogaba en una piscina municipal de Alcoy

Susto en una piscina municipal de Alcoy. Un niño de unos 4 años ha sido rescatado este martes con síntomas de ahogamiento, siendo evacuado por una ambulancia hasta el Hospital Virgen de los Lirios, aunque en un principio el pequeño se encontraba en buen estado, según han explicado fuentes cercanas al caso.

El suceso se ha registrado en la piscina municipal Caramanxel, en la Zona Norte, cuando el menor ha sido rescatado con síntomas de ahogamiento en circunsancias no precisadas. La rápida intervención ha permitido atender y recuperar "de inmediato" al pequeño, desplazándose al lugar también una ambulancia.

Los sanitarios han atendido al niño, que ha sido evacuado al centro hospitalario para una revisión más minuciosa, aunque en un principio no parecía revestir gravedad gracias a la rapida intervención para rescatarlo.