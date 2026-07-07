Sucesos
Salvan la vida a un niño de 4 años que se ahogaba en una piscina municipal de Alcoy
El suceso se ha registrado en las instalaciones de Caramanxel, siendo evacuado por una ambulancia hasta el hospital, aunque en un principio se encontraba en buen estado
Susto en una piscina municipal de Alcoy. Un niño de unos 4 años ha sido rescatado este martes con síntomas de ahogamiento, siendo evacuado por una ambulancia hasta el Hospital Virgen de los Lirios, aunque en un principio el pequeño se encontraba en buen estado, según han explicado fuentes cercanas al caso.
El suceso se ha registrado en la piscina municipal Caramanxel, en la Zona Norte, cuando el menor ha sido rescatado con síntomas de ahogamiento en circunsancias no precisadas. La rápida intervención ha permitido atender y recuperar "de inmediato" al pequeño, desplazándose al lugar también una ambulancia.
Los sanitarios han atendido al niño, que ha sido evacuado al centro hospitalario para una revisión más minuciosa, aunque en un principio no parecía revestir gravedad gracias a la rapida intervención para rescatarlo.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Guardia Civil investiga a una empresa de El Comtat por comercializar miel ecológica que no cumplía con la normativa
- Crece el rechazo al cambio de fechas de los Moros y Cristianos de Alcoy a dos días de su ratificación por el pleno
- Llega la tercera ola de calor a Alicante en apenas un mes: así va a impactar a partir del fin de semana
- Una nueva herramienta vigila desde el espacio un Mediterráneo en ebullición en Alicante
- El prototipo de motor de hidrógeno del Campus de Alcoy marca un nuevo hito en Polonia
- Este es el nuevo 'éxito' de Camilo Sesto: más de 1.200 entradas vendidas para su museo de Alcoy en su arranque
- Los ecologistas alegan contra la supuesta 'ecoaldea' de 500 viviendas de Planes y denuncian un 'fraude' con su exposición pública
- El alcalde retira del pleno el cambio de fechas de los Moros y Cristianos de Alcoy ante la falta de apoyos