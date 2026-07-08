Alcoy propone mantener los Moros y Cristianos en fin de semana tras el rechazo a volver a las fechas tradicionales en 2027

Los Moros de Cristianos de Alcoy mantendrán en 2027 la estructura establecida en el fin de semana desde hace 14 años, después del rechazo generado a última hora a la propuesta de celebrarse de jueves a sábado de forma extraordinaria con motivo del 750 aniversario del patronazgo de San Jorge. Así se desprende de la nueva propuesta que se votará esta semana.

El Ayuntamiento convocará para este viernes 10 de julio (13:30 horas) un pleno extraordinario del Consejo Económico y Social (CES) para someter a su consideración una nueva distribución de los festivos locales de 2027. Un planteamiento que sigue la línea de los últimos años tras no lograr un amplio consenso para la propuesta realizada por la Asociación de San Jorge, que buscaba que la festividad de San Jorge, el viernes 23 de abril, coincidiera con el segundo día grande de las fiestas, que está dedicado al patrón, y cierre del Año Jubilar.

Juani Ruz

La opción que defenderá el gobierno municipal contempla declarar festivos el sábado 24 y el lunes 26 de abril, mientras que el domingo 25 de abril coincidiría con la celebración del Día de San Jorge de los festejos. De este modo, los Moros y Cristianos volverían a celebrarse en fin de semana, según ha explicado este miércoles el ejecutivo alcoyano.

La nueva propuesta llega después de que el alcalde de Alcoy, Toni Francés, decidiera retirar del orden del día del pleno ordinario de julio la distribución inicialmente aprobada por el Consejo Económico y Social a petición de los festeros, que fijaba como festivos locales el jueves 22 y el viernes 23 de abril, con el objetivo de que esta última fecha coincidiera con la clausura del 750 aniversario del patronazgo de San Jorge.

Entendemos que es la opción que mejor responde al interés general y la que permitirá que el mayor número de personas pueda disfrutar de nuestras fiestas Toni Francés — Alcalde de Alcoy

Aquella distribución fue avalada mayoritariamente por el CES y contaba inicialmente con el apoyo de todos los grupos políticos municipales, excepto Guanyar, que se abstuvo. No obstante, durante la semana previa al pleno, Compromís y Vox comunicaron un cambio de criterio y anunciaron su voto en contra, mientras que el Partido Popular manifestó la tarde anterior a la sesión plenaria que prefería retirar este punto del orden del día. Y la Federación Empresarial de l'Alcoià y El Comtat también mostró su rechazo.

Ante la falta de una mayoría suficiente y el aumento de las voces contrarias procedentes de diferentes colectivos sociales, el alcalde optó por aplazar la votación y abrir un nuevo proceso de diálogo con los diferentes sectores representados en el consejo.

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Así, durante los últimos días, el Gobierno municipal ha mantenido reuniones con los diferentes agentes que integran el CES con el objetivo de conocer de primera mano sus posiciones y buscar una solución que reflejara el sentir mayoritario.

Y de estas reuniones se desprende la propuesta que este miércoles se ha trasladado a los portavoces de los diferentes grupos políticos y que será la que se elevará al CES. "En las reuniones que hemos mantenido junto al concejal de Fiestas con los diferentes sectores representados en el Consejo Económico y Social, se nos ha trasladado de forma prácticamente unánime esta nueva distribución de los festivos y que las fiestas vuelvan a celebrarse en fin de semana. Entendemos que es la opción que mejor responde al interés general y la que permitirá que el mayor número de personas pueda disfrutar de nuestras fiestas", ha explicado el alcalde Toni Francés.

El primer edil ha recordado que el margen de decisión está condicionado por el hecho de que Alcoy únicamente dispone de dos festivos locales. "Cualquier otra combinación habría supuesto declarar laborable el día de la Entrada o el día del Alardo, una circunstancia que consideramos menos favorable tanto para la ciudadanía como para el desarrollo logístico de las mismas Fiestas", ha señalado.

Francés también ha recordado que tanto el Ayuntamiento como la Asociación de San Jorge llevan dos años solicitando a la Generalitat que el 23 de abril pueda ser declarado festivo autonómico o, al menos, festivo recuperable. "Lamentablemente, durante todo este tiempo no hemos obtenido una respuesta favorable por parte del Consell, hecho que nos obliga a adoptar la solución que, dentro de las posibilidades existentes, beneficie a un mayor número de personas. Estamos convencidos de que la Asociación de San Jorge sabrá organizar una clausura del 750 aniversario a la altura de una efeméride tan importante, aunque el día 23 no tenga la consideración de festivo", ha afirmado.

Representación

El Consejo Económico y Social de Alcoy, creado en el año 2013 como órgano consultivo y de participación institucional, reúne a representantes de todos los grupos políticos municipales, organizaciones sindicales, entidades empresariales, asociaciones comerciales y representantes de los ámbitos académico, tecnológico y educativo.

Precisamente este órgano, en el que están representados el tejido industrial y comercial de la ciudad, así como los representantes de los trabajadores, ha defendido reiteradamente que las Fiestas de Moros y Cristianos se celebren en fin de semana y con la Entrada en sábado, al considerar que es la fórmula que mejor concilia la tradición festiva con la actividad económica y laboral de Alcoy. De hecho, ya rechazó en anteriores ocasiones las fechas planteadas por la Asociación de San Jorge, como ocurrió en los años 2015 y 2023, aunque para 2027 había dado el visto bueno, con la abstención de Guanyar y el voto en contra solo de CC OO y Federació de Comerç. Contó con el respaldo de PSOE, Compromís, PP, Vox, la Cámara de Comercio y el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Alcoy.

Una vez el Consejo Económico y Social emita su dictamen, el Ayuntamiento convocará un pleno extraordinario el próximo viernes para adoptar el acuerdo definitivo sobre los festivos locales de 2027. La aprobación deberá producirse antes del 31 de julio, fecha límite para comunicar a la Conselleria competente la relación de festivos locales y completar así la elaboración del calendario laboral del próximo año.