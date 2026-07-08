Una ola de calor abrasadora: la provincia de Alicante roza los 50 grados de sensación térmica

Casi 50 grados de sensación térmica en la provincia. La ola de calor está abrasando esta semana Alicante. Y aún queda el jueves. Además, todo apunta que la próxima semana tendremos el cuarto episodio de altas temperaturas desde finales de mayo, lo que viene a confirmar que estamos ante un verano, otra vez, tórrido.

Las máximas este miércoles han superado los 42 grados en varios puntos. Orihuela ha alcanzado los 42,2 grados, según los datos hasta las 17:00 horas de Avamet. Pero si se tiene en cuenta la sensación térmica, que incluye la humedad relativa y el viento, ha llegado hasta los 49 grados. Un calor asfixiante bajo aviso naranja en el litoral y amarillo en el interior, alertas que se mantendrán para el jueves, remitiendo el calor ya el viernes.

Un termómetro marca 38 grados este miércoles en Elche / Héctor Fuentes

Pedreguer ha llegado hasta los 42,4 grados, aunque en términos de sensación térmica se ha quedado en 44 grados, lejos de Orihuela; y Pego a los 42,6 grados, aunque con una sensación de 40.

Otros puntos donde ha destacado el valor de sensación térmica han sido San Vicente del Raspeig, que ha llegado a los 39,4 grados, que se elevan hasta los 45 teniendo en cuenta la humedad y el viento, y Crevillent, con 39,8, que se convierten en 45 grados, y Almoradí ha llegado a 38,6 grados, con 44 de sensación térmica, según datos provisionales hasta las 17:00 horas de Avamet.

Llevamos tres ola de calor, dos muy intensas, por lo nos quedarían todavía dos o tres bastante intensas. Y en eso vamos a estar todo el verano Jorge Olcina — Director del Laboratorio de Climatología de la UA

Los valores mínimos han vuelto a destacar por ser muy elevados. Así ha sido noche ecuatorial o tórrida, sin bajar de 25 grados en el litoral, sobre todo en la Marina Alta, y en algunos puntos del interior. Y donde no ha sido así, se ha registrado noche tropical sin bajar de los 20 grados en múltiples estaciones de Avamet. Solo el Alto Vinalopó se ha librado, con valores en general por debajo de los 20 grados.

Así, la mínima más alta ha sido en Parcent con 28,3 grados, seguido de La Vall de Laguar con 27,9, Pego con 27,8, Xàbia con 27,7, Calp y Sagra con 27,3, Benimassot con 27,1, Xixona con 27, Agres con 26,9 y Alcoy con 26,8.

El director del Laboratorio de Climatología de la UA, Jorge Olcina, ha explicado que aunque oficialmente se habla de que estamos en la segunda ola de calor, considera que "estamos en la tercera ola de calor porque es la tercera llegada de aire sahariano intensa a la Península Ibérica y que nos ha afectado también a la zona del litoral Mediterráneo".

La primera fue a finales de mayo, la segunda en la segunda mitad de junio, coincidiendo con las Hogueras de Alicante. Y esta semana ha sido la tercera.

Y ha apuntado que "en esta ocasión las temperaturas que se están alcanzando son un poco más elevadas de lo que se estimaba a principio de semana", ya que "se ha intensificado esa masa de aire y ha alcanzado el Mediterráneo en plena energía, con toda su intensidad".

La playa del Postiguet a reventar esta semana en Alicante / Rafa Arjones

Así, ha explicado que "estas temperaturas tan altas van a durar hasta el jueves, cuando bajarán un poco pero todavía estaremos por encima de 35 grados en gran parte de la provincia, y noches por encima de 25 grados en zonas de la franja del litoral".

El climatólogo ha señalado que "a partir ya del viernes parece que aminora un poco la intensidad del calor", aunque ha destacado que "vamos a estar todo el verano en un sube y baja de temperatura. No para el fin de semana, pero "de nuevo a partir de mediados de la semana parece que entraría otra oleada de aire sahariana intensa".

Un termómetro marca 45 grados este miércoles en Orihuela, donde la sensación térmica ha alcanzado los 49 grados / Vega-baja.com

"Vamos a estar todo el verano así. Cuando se anuncia un verano caluroso como este, normalmente nos afectan entre cuatro y cinco oleadas de calor sahariano, Llevamos tres, dos muy intensas, por lo que nos quedarían todavía dos o tres bastante intensas. Y en eso vamos a estar todo el verano".

Previsión

Para este jueves la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas, con temperaturas mínimas en ligero ascenso o sin cambios y máximas en ligero descenso o sin cambios. Se esperan valores significativamente elevados en general, superiores a los 37-39 grados y se alcanzarán los 40-41 grados en puntos del extremo sur y del extremo nordeste de la provincia. Viento flojo variable, tendiendo por la tarde a viento flojo del sur, con aumentos ocasionales de intensidad.

Y el viernes se espera cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas, con temperaturas en descenso generalizado y viento flojo variable, predominando la componente este por la tarde.

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