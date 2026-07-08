Sucesos
Segundo rescate de un menor con síntomas de ahogamiento en una piscina municipal de Alcoy en 24 horas
Los socorristas salvan a una niña de 12 años, que ha sido trasladada al Hospital Virgen de los Lirios en ambulancia, en un principio en buen estado
Segundo susto en apenas 24 horas en una piscina municipal de Alcoy. Los servicios de salvamento han rescatado en la tarde de este miércoles a una menor de 12 años con síntomas de ahogamiento de la piscina José Trenzano, siendo reanimada y trasladada al Hospital Virgen de los Lirios de Alcoy, según han informado desde el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) y fuentes municipales.
En un principio la niña se ha recuperado rápidamente y no parecía revestir gravedad.
El aviso lo ha recibido en CICU a las 19.20 horas, por una menor de 12 años que había sido sacada del agua con síntomas de ahogamiento y se le estaba haciendo masaje cardíaco.
Así, se ha movilizado una unidad del Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU). A su llegada el equipo médico ha estabilizado a la niña y ha sido trasladada al centro hospitalario.
Este suceso se une al registrado en la tarde del martes, cuando otro niño, en este caso de unos 4 años, también fue rescatado en la piscina municipal Caramanxel, en la Zona Norte, con síntomas de ahogamiento en circunstancias no precisadas.
La rápida intervención permitió atender y recuperar "de inmediato" al pequeño, desplazándose al lugar también una ambulancia que lo llevó al hospital, aunque en un principio tampoco parecía revestir gravedad.
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