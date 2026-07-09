La medida pionera que activa Alcoy para funcionarios a pleno sol: pulseras que avisan de un golpe de calor

Medida pionera en la Comunidad Valenciana para proteger a los funcionarios municipales que trabajan en la calle ante el riesgo de un golpe de calor. El Ayuntamiento de Alcoy ha dado un paso adelante para garantizar la salud laboral de sus trabajadores de calle y de mantenimiento urbano con la adquisición de 30 pulseras preventivas "Canaria Plus" que alertan de altas temperaturas.

Este proyecto nace de manera piloto para testar la idoneidad de la tecnología en la salud de los operarios y, en esta primera fase, los dispositivos de seguridad se han distribuido entre los integrantes de la Brigada de Obras y Servicios, la Brigada de Medio Ambiente, así como entre los operarios de jardinería y del servicio eléctrico, colectivos que están diariamente expuestos al impacto de las altas temperaturas en sus jornadas en la vía pública.

La pulsera tiene una triple alarma / INFORMACIÓN

Se trata de una medida que no consta se haya implantado en otros ayuntamientos de la Comunidad, aunque sí que existe ya en una decena de consistorios de España, entre ellos Barcelona, Sevilla, Santa Cruz de Tenerife, Granada y Motril, sobre todo desde el pasado verano.

Funcionamiento

El funcionamiento de estas pulseras se basa en la evaluación en tiempo real del riesgo térmico del individuo. A diferencia de otros sistemas convencionales, la alarma no se activa por el calor ambiental exterior, sino exclusivamente cuando se detecta un aumento anormal de la temperatura interna del propio cuerpo del operario, es decir, un proceso de hipertermia.

El dispositivo, utilizado en fase piloto, evalúa en tiempo real el riesgo térmico a través de la temperatura corporal interna y alerta mediante una triple alarma acústica, visual y por vibración

Cuando el dispositivo detecta una situación de riesgo, activa una triple alerta que combina una señal acústica de 74 dB, un aviso visual mediante un LED rojo parpadeante y una vibración física que indica al trabajador de manera inmediata la necesidad de detener la actividad, descansar e hidratarse. Una vez que el sensor determina que la temperatura ha regresado a la normalidad, el LED se pone en verde y se puede retomar la tarea de forma segura.

En cuanto a las condiciones técnicas de este material, destaca su ligereza, con un peso de tan solo 30 gramos y unas dimensiones de 27 mm de anchura, 13 mm de altura y 45 mm de profundidad para no entorpecer la movilidad del personal.

Otro trabajador de Alcoy con la pulsera / INFORMACIÓN

Está fabricado con ABS en su unidad principal, silicona y acero inoxidable en la correa, y cuenta con un índice de protección IP67 de resistencia al polvo y al agua, además de una capacidad de soportar hasta 80 grados de temperatura exterior.

Cinco meses de autonomía

La autonomía es otro de sus puntos fuertes, ya que ofrece cinco meses de uso continuo sin necesidad de recarga. Finalmente, se asegura la total privacidad de los trabajadores, puesto que el aparato no dispone de ningún módulo de comunicación, GPS ni almacenamiento de datos personales, manteniendo la línea de sostenibilidad de la ciudad al tratarse de un elemento 100% reciclable en cooperación con el fabricante.

La incorporación de esta tecnología en las brigadas de trabajo supone una prevención activa que aporta tranquilidad a los operarios durante las jornadas de esfuerzo físico al aire libre Jordi Martínez — Concejal de Servicios de Alcoy

El concejal de Obras y Servicios, Jordi Martínez, ha señalado este jueves que "el inicio de este proyecto piloto responde a la voluntad de poner en primer lugar la salud de aquellos que realizan el mantenimiento diario de nuestra ciudad".

Y ha destacado que "la incorporación de esta tecnología en las brigadas de trabajo supone una prevención activa que aporta tranquilidad a los operarios durante las jornadas de esfuerzo físico al aire libre".