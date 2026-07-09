Guanyar ya tiene alcaldable para las elecciones de 2027 en Alcoy tras unas primarias en las que han participado 445 personas

Rosanna Espinós será la alcaldable de Guanyar en las elecciones municipales de 2027 en Alcoy tras unas unas primarias abiertas con la participación de 445 personas. El proceso de votación ha permitido decidir tanto la candidata a la Alcaldía como los diez primeros lugares de la candidatura de la formación.

Espinós ha obtenido una amplia ventaja sobre el segundo más votado, al que ha duplicado en apoyos, presentándose un total de cuatro candidatos Así, ha logrado 293 votos, por 137 de Diego Fernández, 4 de Dafne Santacreu y 2 de Joan Carles Caldentey.

Así, Espinós sustituye al frente de la candidatura al actual portavoz Sergi Rodríguez, que no se ha presentado a la reelección.

Desde Guanyar han agradecido a los cuatro "su implicación, generosidad y compromiso por haber contribuido, con sus candidaturas, a un proceso plural, abierto y participativo".

Las primarias estaban abiertas a cualquier persona mayor de 16 años que hubiera nacido, viviera, trabajara o estudiara en Alcoy, y "han vuelto a demostrar la apuesta de la plataforma por un modelo de participación democrática y de toma colectiva de decisiones".

Rosanna Espinós / INFORMACIÓN

La plataforma valora positivamente la participación registrada tanto en la votación telemática como en la presencial, que "refuerza un modelo de primarias abiertas en que la ciudadanía decide no solo quién encabeza la candidatura, sino también los primeros lugares de la lista".

Así, con Rosanna Espinós como número 1, la acompaña como número 2 la actual edil Mari Carmen Paredes -que ya ocupó el segundo puesto en 2023- y de número 3 Diego Fernández, que ha quedado segundo en la votación como alcaldable.

La lista la completan Sofía Moltó como 4, Maria Botella en el 5, Vicky Llàcer en el 6, Ovidi Albert en el 7, Jordi Santonja en el 8, Gabi Sanchis en el 9 e Inma Sancho en el puesto 10.

Aunque el Reglamento de Primarias determina las diez primeras personas elegidas en el proceso, el orden definitivo de la candidatura se adaptará a las nuevas exigencias de la legislación electoral en materia de composición equilibrada entre mujeres y hombres, aplicando el sistema de cremallera previsto por la normativa electoral.

Otra forma de hacer política

En nombre del Comité Electoral, Estefania Blanes ha manifestado que "queremos agradecer a todas las personas que han participado, tanto inscribiéndose como votante, así como a todas las que han colaborado en la organización de las primarias. El proceso se ha desarrollado con total normalidad, con todas las garantías de transparencia y verificación, y vuelve a demostrar que otra manera de hacer política es posible".

Por su parte, Lluís Torró, miembro del Comité Electoral, ha destacado el valor democrático de las primarias: "Las primarias no son solo una manera de escoger una candidatura. Son también una manera de entender la política, basada en la confianza en la ciudadanía, la participación y las decisiones colectivas. Este proceso refuerza uno de los disparos que mejor definen Guanyar Alcoi».

Y Ximo Nebot, también miembro del Comité Electoral, ha agregado que "cuando las decisiones importantes se toman de manera abierta, el resultado es una candidatura más fuerte, más representativa y con más legitimidad. A partir de ahora se abre una nueva etapa en que todas las personas que han participado en estas primarias forman parte de un mismo proyecto colectivo con un objetivo compartido: construir la mejor alternativa posible para Alcoy".

La plataforma considera que estas primarias "refuerzan su modelo de participación democrática interna, basado en la toma de decisiones abierta y colectiva. La participación registrada refleja la pluralidad social de Alcoy, con personas de diferentes edades, barrios y ámbitos profesionales implicadas en la configuración de la candidatura".

Resto de la candidatura

El resto de la candidatura será completada posteriormente por la asamblea de Guanyar, tal como establece el Reglamento de Primarias, "con la voluntad de incorporar mujeres y hombres referentes de los movimientos sociales de la ciudad. Posteriormente, la candidatura completa será ratificada por la asamblea de Guanyar antes de su presentación pública".

Con la finalización de este proceso de primarias, la plataforma "inicia una nueva etapa con una candidatura escogida por la ciudadanía a través de un proceso abierto y participativo, y reafirma su compromiso con una manera diferente a hacer política: abierta, participativa y construida colectivamente. A partir de ahora, la plataforma centrará sus esfuerzos en la elaboración del programa y en la construcción de una alternativa transformadora para Alcoy de cara a las elecciones municipales de 2027".