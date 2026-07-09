Noche infernal en la provincia de Alicante en la despedida de la tercera ola calor: 31,1 grados de mínima

La provincia de Alicante afronta este jueves la última jornada de su tercera ola de calor. Y lo hace tras una noche abrasadora donde la mínima más alta se ha registrado en Aigües, con 31,1 grados, y l'Alfàs del Pi, con 30,2.

Así, estas dos localidades han sufrido una noche "infernal", denominación oficiosa que se da cuando el mercurio no baja de los 30 grados. Y en la mayoría de estaciones de Avamet se ha registrado noche ecuatorial o tórrida (25 grados o más), o noche tropical (sin bajar de los 20 grados). Una madrugada en la que ha sido complicadísimo conciliar el sueño sin ayuda de el ventilador o el aire acondicionado.

Solo en 44 de las cerca de 280 estaciones de Avamet se ha bajado de los 20 grados, sobre todo en el Alto Vinalopó.

Así, las mínimas más alta han sido en Aigües con 31,1 y l'Alfàs del Pi con 30,2. Pero otras muchas localidades se han acercado a los 30 grados: Sella ha registrado 29,1, Busot 28,8, Benimassot, Alcoy y Tàrbena 28,7, Xixona 28,6, Agres 28,5 y Finestrat 28,4.

En cuanto al resto de grandes ciudades, Alicante ha registrado 26,8 en El Rebolledo, mientras que el casco urbano ha tenido una mínima de 26,5. Benidorm 26,1, Elche 23,2, Torrevieja 26,2, Elda 23,9, Orihuela 25,4 y San Vicente del Raspeig 24,9 grados.

Desde Avamet han destacado que pasadas la medianoche del miércoles al jueves el mercurio todavía marcaba 37 grados en Benissa, 35 en Calp y Parcent o 33 en Alcoy. "Una barbaridad".

Si ya antes de esta última ola de calor las noches tropicales eran ya continuas en muchos puntos del litoral, esta semana se han extendido por otros muchos puntos y han pasado a ser de forma generalizada ecuatoriales en muchas ocasiones, sobre todo en la costa.

Este jueves la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene por tercer día consecutivo el aviso naranja en el litoral y el amarillo en el interior por las altas temperaturas, aunque estas se espera que bajen ligeramente y ya el viernes no hay activas alertas y habrá un suave pero generalizado alivio. Eso sí, para la próxima semana todo apunta que llegará una cuarta ola de calor.

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