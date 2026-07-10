Aemet advierte de lo que puede llegar la próxima semana a Alicante: más calor extremo

Aún no hemos salido de la tercera ola de calor y la cuarta podría estar ya a la vuelta de la esquina. Parte del litoral de Alicante se encuentra este viernes en aviso amarillo por altas temperaturas, tras tres días en aviso naranja en la costa y amarillo en el interior. El mercurio da un suave respiro, sobre todo en la Marina Alta. Pero parece que será solo una pequeña tregua.

Desde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha advertido de que "en los próximos días seguiremos bajo la presencia de masas de aire muy cálidas", y ha centrado la atención la próxima semana en el este peninsular y Baleares, donde las masas de aire podrán alcanzar temperaturas superiores a las registradas entre 1991 y 2020. Así apunta a un "probable calor extremo" que afectaría a Alicante.

Y por el mapa de la previsión de Aemet, el mayor impacto en la provincia podría ser entre el lunes y el jueves, aunque todavía la Agencia Estatal Meteorología no lo ha concretado.

Según la predicción de Aemet, la próxima semana "será, probablemente, más cálida de lo normal en amplias zonas del norte y este de la Península, especialmente en el nordeste. Allí, podrán alcanzarse valores muy elevados, superiores a los 40 °C, al igual que en el interior de las regiones mediterráneas. Temperaturas más altas de lo habitual también en los archipiélagos y en torno a los valores propios de estas fechas, o incluso localmente algo inferiores, en la mitad oeste de la Península. Las precipitaciones serán en general escasas, salvo en Galicia y costas cantábricas, donde lloverá. También podrán formarse tormentas en puntos del interior peninsular".

Nueva noche de bochorno

La noche del jueves al viernes ha vuelto a ser muy calurosa, aunque no tanto como las anteriores, cuando se llegó a rozar los 30 grados. Así, ha sido ecuatorial (también denominada tórrida, al no bajar de 25 grados) en Benidorm, con una mínima de 26,1, y Dénia, con 25,6, según la red de Avamet.

Hasta 40 grados en Alicante: la Aemet eleva a naranja el aviso por calor extremo / Rafa Arjones

Y ha sido tropical (sin bajar de 20 grados) en multitud de puntos, sobre todo en el litoral y prelitoral, con Alicante con 24,9, Santa Pola con 24,6, Torrevieja con 24,4, Teulada-Moraira, La Vila Joiosa, El Campello y Crevillent con 24,3 y San Vicente del Raspeig con 23,9 grados.

En cuanto a las máximas, Aemet prevé en su alerta por altas temperaturas que se puedan alcanzar los 36 grados, sobre todo en el interior del sur de Alicante, por lo que por ejemplo Orihuela volverá a ser un horno, aunque en un principio sin llegar a los 40 como en días anteriores.

El aviso amarillo abarca desde l'Alfàs del Pi hasta Pilar de la Horadada.

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