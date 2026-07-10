Meteorología
Aemet advierte de lo que puede llegar la próxima semana a Alicante: más calor extremo
La Agencia Estatal de Meteorología mantiene este viernes el aviso amarillo en parte del litoral de la provincia mientras apunta a la llegada de otra masa muy caliente al este peninsular y Baleares la próxima semana
Aún no hemos salido de la tercera ola de calor y la cuarta podría estar ya a la vuelta de la esquina. Parte del litoral de Alicante se encuentra este viernes en aviso amarillo por altas temperaturas, tras tres días en aviso naranja en la costa y amarillo en el interior. El mercurio da un suave respiro, sobre todo en la Marina Alta. Pero parece que será solo una pequeña tregua.
Desde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha advertido de que "en los próximos días seguiremos bajo la presencia de masas de aire muy cálidas", y ha centrado la atención la próxima semana en el este peninsular y Baleares, donde las masas de aire podrán alcanzar temperaturas superiores a las registradas entre 1991 y 2020. Así apunta a un "probable calor extremo" que afectaría a Alicante.
Y por el mapa de la previsión de Aemet, el mayor impacto en la provincia podría ser entre el lunes y el jueves, aunque todavía la Agencia Estatal Meteorología no lo ha concretado.
Según la predicción de Aemet, la próxima semana "será, probablemente, más cálida de lo normal en amplias zonas del norte y este de la Península, especialmente en el nordeste. Allí, podrán alcanzarse valores muy elevados, superiores a los 40 °C, al igual que en el interior de las regiones mediterráneas. Temperaturas más altas de lo habitual también en los archipiélagos y en torno a los valores propios de estas fechas, o incluso localmente algo inferiores, en la mitad oeste de la Península. Las precipitaciones serán en general escasas, salvo en Galicia y costas cantábricas, donde lloverá. También podrán formarse tormentas en puntos del interior peninsular".
Nueva noche de bochorno
La noche del jueves al viernes ha vuelto a ser muy calurosa, aunque no tanto como las anteriores, cuando se llegó a rozar los 30 grados. Así, ha sido ecuatorial (también denominada tórrida, al no bajar de 25 grados) en Benidorm, con una mínima de 26,1, y Dénia, con 25,6, según la red de Avamet.
Y ha sido tropical (sin bajar de 20 grados) en multitud de puntos, sobre todo en el litoral y prelitoral, con Alicante con 24,9, Santa Pola con 24,6, Torrevieja con 24,4, Teulada-Moraira, La Vila Joiosa, El Campello y Crevillent con 24,3 y San Vicente del Raspeig con 23,9 grados.
En cuanto a las máximas, Aemet prevé en su alerta por altas temperaturas que se puedan alcanzar los 36 grados, sobre todo en el interior del sur de Alicante, por lo que por ejemplo Orihuela volverá a ser un horno, aunque en un principio sin llegar a los 40 como en días anteriores.
El aviso amarillo abarca desde l'Alfàs del Pi hasta Pilar de la Horadada.
Noticia en elaboración
Suscríbete para seguir leyendo
- Esta ruta de senderismo está en Alicante y tiene de todo: río, bosque, molinos y hasta un tobogán de piedra natural
- Alcoy propone mantener los Moros y Cristianos en fin de semana tras el rechazo a volver a las fechas tradicionales en 2027
- Alicante supera ya los 40 grados y la ola de calor "extrema" se prolonga al menos hasta el jueves
- Una ola de calor abrasadora: la provincia de Alicante roza los 50 grados de sensación térmica
- Llega la tercera ola de calor a Alicante en apenas un mes: así va a impactar a partir del fin de semana
- El rincón más mágico de Alicante para caminar sin prisa y bañarte en una poza de aguas cristalinas
- Una nueva herramienta vigila desde el espacio un Mediterráneo en ebullición en Alicante
- Salvan la vida a un niño de 4 años que se ahogaba en una piscina municipal de Alcoy