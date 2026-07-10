Alcoy consolida su laboratorio urbano de innovación: 21 entidades adheridas y 14 proyectos

Poco más de tres años después de su puesta en marcha, el Sandbox Urbano de Alcoy se ha consolidado como uno de los principales ecosistemas municipales de experimentación tecnológica de España.

Hasta el momento, 21 empresas, universidades, centros tecnológicos e instituciones se han adherido al convenio marco impulsado por el Ayuntamiento, mientras que 14 proyectos concretos ya se encuentran en ejecución o han finalizado con éxito.

Este ecosistema convierte a Alcoy en un laboratorio donde validar soluciones innovadoras en condiciones reales antes de su llegada al mercado, consolidando a la ciudad como un referente nacional en innovación urbana y colaboración público-privada.

Proyecto de Aguas de Valencia para monitorizar la gestión del agua incluido en el Sanbox / INFORMACIÓN

El Sandbox Urbano nació en marzo de 2023 con un objetivo claro: abrir la ciudad a la innovación y facilitar que cualquier entidad pudiera experimentar con nuevos productos, servicios o tecnologías capaces de mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.

Desde entonces, el proyecto no ha dejado de crecer hasta reunir una red cada vez más amplia de entidades y una cartera de iniciativas que abarcan desde la inteligencia artificial hasta la movilidad sostenible, la digitalización de los servicios públicos, la economía circular, la gestión eficiente del agua, las tecnologías IoT o la aplicación de blockchain a la administración pública.

Fortalezas

Una de las principales fortalezas del modelo desarrollado por el Ayuntamiento es su carácter abierto y transversal. A diferencia de otros sandboxes especializados únicamente en movilidad, energía o telecomunicaciones, el de Alcoy permite desarrollar proyectos en prácticamente cualquier ámbito del conocimiento y en todo el término municipal.

Calles, edificios públicos, instalaciones deportivas, polígonos industriales, espacios culturales, parques naturales, infraestructuras municipales o el propio Parque Tecnológico Urbano de Rodes pueden convertirse en escenarios reales para validar soluciones innovadoras, siempre bajo un marco jurídico transparente y sin coste económico para el Ayuntamiento.

Entidades adheridas

Las entidades adheridas hasta el momento al convenio marco del Sandbox Urbano son Primlab, Aguas de Valencia, Grupo PF Seguridad Vial, Universitat Politècnica de València, Universidad de Alicante, Innovatec, FCC Aqualia, Fundación Empresa Universidad de Alicante, Red de Institutos Tecnológicos de la Comunitat Valenciana (REDIT), ANPHIS Servicios de Ingeniería y Tecnología Aplicada, CREARE Ingeniería y Renovables, Levantina de Servicios en la Nube, Coding the Curbs, Loriot AG, ThereCirculars, Green Urban Data, BIM6D, Instituto Tecnológico de Informática (ITI), Nido de Ideas Avanzadas, UrbanAlert y NolesTech. Todas ellas han encontrado en Alcoy un entorno idóneo para desarrollar, testar y validar soluciones innovadoras antes de su implantación comercial.

Proyectos

Los proyectos actualmente en marcha reflejan la amplitud de este ecosistema innovador. Uno de ellos, impulsado por Aguas de Valencia, está permitiendo digitalizar el control higiénico-sanitario del Complejo Deportivo Municipal Eduardo Latorre mediante sensores conectados a una red LoRaWAN que monitorizan en tiempo real la calidad del agua y del aire.

La información obtenida se integra en una plataforma IoT que incorpora algoritmos predictivos basados en inteligencia artificial para anticipar posibles riesgos relacionados con la legionela y facilitar la toma de decisiones, mejorando la gestión preventiva de las instalaciones municipales.

Pruebas con el "cono inteligente" de Erum dentro de Sandbox de Alcoy / INFORMACIÓN

Otro de los proyectos ya completados ha sido desarrollado por Primlab, que ha utilizado el Sandbox para validar la eficacia de su pintura fotocatalítica CO2pure, capaz de eliminar contaminantes atmosféricos como el CO₂ y los óxidos de nitrógeno en espacios interiores.

La prueba se llevó a cabo en una sala del edificio Ágora, cuya calidad del aire fue monitorizada durante tres meses, obteniéndose una reducción media de la contaminación del 6,1 %, lo que demuestra el potencial de esta tecnología para mejorar la calidad ambiental en edificios públicos.

En el ámbito de la movilidad inteligente, destaca el despliegue de las Smart Zones, impulsado junto a la empresa neerlandesa Coding the Curbs. El proyecto ha convertido Alcoy en banco de pruebas para un nuevo modelo de gestión digital de las zonas de carga y descarga mediante espacios reservables, sensores instalados en plazas para personas con movilidad reducida y plataformas de análisis de datos que permiten optimizar la logística urbana, reducir emisiones y mejorar la planificación del tráfico. La experiencia desarrollada en Alcoy servirá además como referencia para otras ciudades españolas interesadas en implantar este sistema.

Conos inteligentes

También se encuentra en desarrollo el proyecto LedCone Connected, promovido por Erum Vial, que incorpora conos inteligentes conectados capaces de geolocalizar incidencias, transmitir información en tiempo real e integrarse con la Plataforma Ciudad del Ayuntamiento para mejorar la seguridad vial y facilitar la gestión del tráfico por parte de los servicios municipales.

La Universidad de Alicante ha desarrollado además uno de los proyectos más innovadores del Sandbox mediante AL-COIN, una moneda digital municipal basada en tecnología blockchain. El piloto, desarrollado junto con la Cámara de Comercio, ha permitido comprobar la viabilidad jurídica, técnica y operativa de una moneda digital programable destinada a dinamizar el comercio local y los mercados municipales, garantizando al mismo tiempo la trazabilidad de las operaciones y la evaluación en tiempo real de su impacto económico. El modelo abre la puerta a futuras aplicaciones vinculadas a ayudas públicas, cultura, transporte o reciclaje.

El agua constituye otra de las líneas estratégicas del Sandbox. Tanto Aguas de Valencia como FCC Aqualia desarrollan soluciones orientadas a la monitorización inteligente de infraestructuras hidráulicas, la sensorización, el análisis predictivo y la mejora de la eficiencia en la gestión del ciclo integral del agua, utilizando la ciudad como entorno real de experimentación antes de su implantación definitiva.

Presentación del proyecto Coding The Curbs / INFORMACIÓN

La digitalización de la ciudad también avanza mediante proyectos impulsados por Loriot AG, que trabajan sobre la infraestructura municipal LoRaWAN necesaria para conectar miles de dispositivos IoT, así como mediante iniciativas lideradas por el Instituto Tecnológico de Informática (ITI), BIM6D, Green Urban Data o UrbanAlert, centradas en inteligencia artificial, analítica avanzada de datos, gemelos digitales, monitorización urbana y nuevas herramientas para mejorar la gestión municipal y la toma de decisiones basada en datos.

Junto a estos proyectos tecnológicos, las universidades y centros de investigación desarrollan diferentes pilotos relacionados con inteligencia artificial, sostenibilidad, digitalización, movilidad y transferencia de conocimiento, reforzando el papel de Alcoy como punto de encuentro entre la investigación aplicada y la realidad urbana.

Transferencia tecnológica

Más allá del número de proyectos, uno de los principales valores del Sandbox es su capacidad para acelerar la transferencia tecnológica. El Ayuntamiento acompaña a las entidades durante todo el proceso, facilitando asesoramiento técnico y jurídico, modelos documentales y coordinación entre departamentos municipales, reduciendo tiempos y simplificando la puesta en marcha de las pruebas.

Este acompañamiento personalizado ha contribuido decisivamente al éxito del modelo y ha permitido que el propio Sandbox evolucione incorporando nuevas herramientas, recursos y metodologías adaptadas a las necesidades del ecosistema innovador.

Asimismo, la experiencia acumulada ha permitido que el Sandbox genere nuevos proyectos municipales, como la iniciativa sobre aeronaves no tripuladas en la que trabajan conjuntamente la Universitat Politècnica de València y la Universidad de Alicante, o que Alcoy participe junto a Valencia y Ermua en el grupo de trabajo sobre espacios de experimentación de la Red Innpulso, desde el que se impulsa la creación de una red nacional de sandboxes urbanos y el desarrollo de proyectos conjuntos susceptibles de financiación europea.

El alcalde durante una jornada para dar a conocer los nuevos proyectos del Sandbox Urbano de Alcoy / Juani Ruz

El alcalde y concejal de Innovación, Toni Francés, ha destacado que "el Sandbox Urbano demuestra que una ciudad mediana puede situarse en la vanguardia de la innovación si es capaz de abrir sus espacios públicos al talento, la investigación y la colaboración entre administraciones, empresas y universidades.

Cada proyecto que llega a Alcoy no solo prueba una tecnología, sino que genera conocimiento, atrae inversión, impulsa oportunidades para nuestro tejido empresarial y nos ayuda a prestar mejores servicios públicos. Nuestro objetivo es seguir consolidando Alcoy como un referente nacional de innovación urbana y como un lugar donde las soluciones del futuro puedan desarrollarse antes que en ningún otro sitio."

El Sandbox Urbano forma parte de la estrategia municipal de innovación impulsada por el Ayuntamiento de Alcoy y financiada por IVACE+i y fondos europeos. En paralelo al crecimiento de proyectos, la ciudad participa además en el grupo de trabajo sobre espacios de experimentación de la Red Innpulso junto a otros municipios españoles, compartiendo experiencias y promoviendo nuevos modelos de innovación urbana con vocación nacional.