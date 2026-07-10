El Consejo Económico y Social avala, otra vez sin unanimidad, la nueva propuesta para las fiestas de Alcoy de 2027

Respaldo casi unánime a la segunda propuesta para las fechas de los Moros y Cristianos de Alcoy de 2027. El Consejo Económico y Social (CES) de Alcoy ha respaldado este viernes por amplia mayoría la propuesta de distribución de los festivos locales de 2027 planteada por el Gobierno municipal, que fija como días festivos el sábado 24 y el lunes 26 de abril, como viene siendo costumbre desde hace 14 años.

La propuesta ha contado con el voto favorable de todos los representantes en este órgano consultivo y de participación institucional, salvo el PP, que se ha abstenido al apostar por que el viernes 23 de abril, día de San Jorge, sea festivo, lo cual comportaría que el lunes, cierre de los festejos, fuera laborable, según el ejecutivo municipal.

Reunión del Consejo Económico y Social de Alcoy este viernes / INFORMACIÓN

Con este acuerdo, las Fiestas de Moros y Cristianos volverán a celebrarse en fin de semana, con la Entrada el sábado 24 de abril, la festividad de San Jorge el domingo 25 y el Día del Alardo el lunes 26, que será también festivo local.

Mantener el 23 de abril como festivo habría obligado necesariamente a convertir en laborable el Día de la Entrada o el del Alardo Toni Francés — Alcalde de Alcoy

Todo después de que inicialmente el equipo de gobierno trasladará al CES la propuesta de la Asociación de San Jorge de trasladar de forma excepcional los festejos a entre semana, de jueves a sábado, para que así el 23 de abril fuera festivo y se recuperaran las fechas tradicionales con motivo del 750 aniversario del patronazgo de San Jorge.

Una medida que aunque fue apoyada inicialmente por la gran mayoría, fue perdiendo apoyos, al desmarcarse finalmente Compromís, Vox y PP por su traslado entre semana y el impacto negativo que tendría en la asistencia de público y en el tejido económico, lo que llevó al Ayuntamiento a replantear la propuesta.

El alcalde de Alcoy, Toni Francés, ha valorado el resultado de la sesión y ha destacado que "el Consejo Económico y Social ha vuelto a demostrar su capacidad para anteponer el interés general y alcanzar acuerdos amplios en aquellas cuestiones que afectan al conjunto de la ciudad. El respaldo prácticamente unánime a esta propuesta confirma que es la opción que mejor responde al sentir mayoritario de la sociedad alcoyana".

Un momento de la reunión / INFORMACIÓN

Francés ha recordado que la propuesta es fruto del proceso de diálogo abierto tras retirar del pleno ordinario del mes de julio la distribución inicialmente prevista. Durante los últimos días, el Gobierno municipal ha mantenido reuniones con los distintos sectores representados en el CES con el objetivo de escuchar todas las sensibilidades y buscar una alternativa que reuniera el mayor consenso posible.

"Desde el primer momento asumimos el compromiso de escuchar a todos los colectivos y encontrar una solución compartida. El resultado de la votación demuestra que ese esfuerzo de diálogo ha dado sus frutos", ha señalado el alcalde.

El primer edil ha insistido en que el margen de decisión está condicionado por el hecho de que Alcoy únicamente dispone de dos festivos locales. "Mantener el 23 de abril como festivo habría obligado necesariamente a convertir en laborable el Día de la Entrada o el del Alardo. Entendíamos que esa alternativa perjudicaba tanto el desarrollo de las Fiestas como la posibilidad de que el mayor número de personas pudiera disfrutarlas".

PP

Durante el debate, el Partido Popular ha defendido mantener como festivo el 23 de abril, coincidiendo con la festividad de San Jorge, aunque ello supusiera que el lunes 26, Día del Alardo, fuera laborable, según han explicado desde el ejecutivo municipal.

Otro momento de la reunión / INFORMACIÓN

Finalmente, el portavoz del PP, Carlos Pastor se ha abstenido, aunque ha explicado que su abstención se debe a que tenía que votar en bloque las fechas propuestos para celebrar las Fiestas hasta 2030 -que mantienen todas la estructura de sábado al lunes-, aunque en realidad el sentido de su voto, por lo que respecta a los festivos propuestos para 2027, era negativo, según las mismas fuentes.

El dictamen favorable del Consejo Económico y Social será elevado ahora al pleno extraordinario del Ayuntamiento del próximo jueves, 16 de julio, en que se adoptará el acuerdo definitivo sobre los festivos locales de 2027 antes del plazo establecido por la Generalitat para la elaboración del calendario laboral del próximo año, cuya remisión finaliza el 31 de julio.

El CES reúne a representantes de todos los grupos políticos municipales, organizaciones sindicales, entidades empresariales, asociaciones comerciales y representantes de los ámbitos académico, tecnológico y educativo.