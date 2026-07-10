Incendio en Cocentaina
Un poste de luz provoca un incendio de vegetación en una zona de barranco de Cocentaina
El fuego se ha declarado en una zona de barranco y ha activado un dispositivo con cinco dotaciones, bomberos forestales y medios aéreos
Un incendio declarado este jueves en una zona de barranco próxima al Poble Nou de Sant Rafael, en Cocentaina, ha obligado a movilizar un amplio dispositivo de emergencias después de que las llamas, originadas en un poste de luz, acabaran extendiéndose a la vegetación cercana.
El aviso llegó al Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante a las 18:54 horas. Hasta el lugar se desplazaron cinco dotaciones de los parques de Cocentaina y San Vicente, dos unidades de bomberos forestales y dos medios aéreos, además de un helicóptero de dirección de incendios para coordinar los trabajos desde el aire.
La rápida intervención de los equipos permitió contener la evolución del fuego, que no ha dejado heridos y no reviste gravedad. A las 20:30 horas el incendio se encontraba estabilizado, mientras los efectivos continuaban trabajando en la zona para completar las labores de extinción.
El fuego se ha registrado en un entorno de barranco, lo que ha requerido la intervención combinada de medios terrestres y aéreos para evitar la propagación de las llamas por la vegetación.
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