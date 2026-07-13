Alcoy obtiene el reconocimiento como Municipio Turístico de Excelencia de la Comunidad Valenciana

Alcoy ha sido reconocida oficialmente como Municipio Turístico de Excelencia de la Comunitat Valenciana, la máxima categoría prevista en el Estatuto del Municipio Turístico regulado por la Generalitat.

La resolución, otorgada por la Dirección General de Turismo tras evaluar el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en el Decreto 5/2020, certifica el alto grado de desarrollo turístico alcanzado por la ciudad y su compromiso con un modelo basado en la calidad, la sostenibilidad, la innovación y la mejora continua. Así, pasa de Municipio Turístico en la categoría de Relevancia a ser Municipio Turístico de Excelencia.

Mercado de la Fira Modernista de Alcoy, con la edil de Turismo a la izquierda / INFORMACIÓN

Este reconocimiento acredita que Alcoy cumple tanto los exigentes criterios cuantitativos relativos a población turística, plazas de alojamiento y recursos turísticos de primer orden, como los requisitos cualitativos vinculados a la gestión sostenible del destino, la gobernanza, la cooperación institucional, la calidad de los servicios, la digitalización y la accesibilidad.

Entre otros aspectos, la ciudad dispone de un plan estratégico de turismo, cuenta con certificaciones oficiales de calidad reconocidas por Qualitur y mantiene una apuesta decidida por el modelo de Destino Turístico Inteligente.

Esta distinción confirma que Alcoy reúne todos los requisitos para situarse entre los principales destinos turísticos de la Comunitat Valenciana Lorena Zamorano — Concejal de Turismo de Alcoy

La nueva clasificación permitirá al Ayuntamiento acceder a líneas específicas de financiación destinadas a compensar el esfuerzo que realizan los municipios turísticos en la prestación de servicios y el desarrollo de infraestructuras. Asimismo, Alcoy contará con una consideración específica dentro del Fondo de Cooperación Municipal de la Comunitat Valenciana, reforzando así su capacidad para seguir impulsando proyectos de mejora de la oferta turística.

La concejala de Turismo, Lorena Zamorano, ha mostrado su satisfacción por un reconocimiento que "es el resultado de muchos años de trabajo y de una estrategia turística sostenida en el tiempo, basada en la calidad, la profesionalización y la diversificación de nuestra oferta".

Una vista de Alcoy, en imagen de archivo / Juani Ruz

Zamorano ha destacado que "esta distinción confirma que Alcoy reúne todos los requisitos para situarse entre los principales destinos turísticos de la Comunitat Valenciana, no solo por la riqueza de nuestro patrimonio natural, histórico, cultural e industrial, sino también por la forma en que gestionamos el turismo, apostando por la sostenibilidad, la innovación y la mejora continua de los servicios que ofrecemos tanto a quienes nos visitan como a la ciudadanía".

En opinión de la edil, alcanzar la categoría de Municipio Turístico de Excelencia supone un importante respaldo institucional y abre nuevas oportunidades para seguir desarrollando proyectos que refuercen la competitividad del destino, mejoren la experiencia de los visitantes y generen un impacto positivo sobre la economía local.

Este reconocimiento sitúa al municipio en la máxima categoría del Estatuto del Municipio Turístico y avala el trabajo realizado para consolidar una oferta turística de calidad Marián Cano — Consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio

Además, con este reconocimiento, Alcoy consolida su posicionamiento como uno de los destinos turísticos de referencia de la Comunitat Valenciana y refuerza una estrategia orientada a un turismo de calidad, sostenible, inteligente y generador de oportunidades para el conjunto del municipio.

Por su parte la consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, ha felicitado al Ayuntamiento de Alcoy y al conjunto del sector turístico local por este reconocimiento, que “sitúa al municipio en la máxima categoría del Estatuto del Municipio Turístico y avala el trabajo realizado para consolidar una oferta turística de calidad”.

Asimismo, Cano ha subrayado que “el ascenso de Alcoy a la categoría de ‘Excelencia’ evidencia el compromiso del municipio con un modelo turístico basado en la sostenibilidad y la mejora continua, al tiempo que contribuye a diversificar y fortalecer la oferta turística de la Comunitat Valenciana”.

Municipios Turísticos de la Comunitat Valenciana

La Comunidad cuenta en la actualidad con 84 destinos con el distintivo de ‘Municipio Turístico’, un reconocimiento que permite, entre otros beneficios, optar a la financiación extraordinaria de Turisme Comunitat Valenciana con el fin de que puedan atender adecuadamente a los turistas y visitantes que reciben.

Se trata de municipios que cumplen los criterios y obligaciones establecidas en el Decreto 5/2020, de 10 de enero, de regulación del estatuto del municipio turístico de la Comunitat Valenciana que fue modificado por el Decreto 203/2021, de 17 de diciembre.

Los criterios para poder ser reconocidos con la condición de ‘Municipio Turístico’ son referentes a población turística, plazas de alojamiento turístico, recursos turísticos e importancia del turismo en la economía local. Asimismo, se requiere acreditar el cumplimiento de las obligaciones que establece el decreto.

Las categorías en las que puede solicitarse ser reconocido como municipio turístico son Excelencia, Relevancia y Singularidad. En concreto, la Comunidad cuenta con 24 municipios turísticos reconocidos con la categoría de ‘Excelencia’, 21 de ‘Relevancia’ y 39 de ‘Singularidad’.

Con esta declaración, la autonomía suma 24 municipios turísticos de ‘Excelencia’, entre ellos 9 alicantinos: Benidorm, València, Gandia, Benicasim, Cullera, El Campello, Peñíscola, Calp, Dénia, Alcalà de Xivert, Finestrat, Oropesa del Mar, Morella, Torrevieja, Vinaròs, Alicante, Altea, Castelló de la Plana, Torreblanca, Alboraya, Segorbe, Montanejos, Bocairent y Alcoy.