La cuarta ola de calor que desembarca esta semana en Alicante será "intensa y muy prolongada"

A las puertas de una ola de calor. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha confirmado que un nuevo episodio de altas temperaturas llega a la provincia de Alicante. Será "intenso y muy prolongado", y vendrá acompañado de polvo en suspensión.

A falta de saber si oficialmente se va a denominar ola de calor, que depende de su duración y extensión, lo cierto es que ya será el cuarto episodio desde finales de mayo. Y se espera que vuelva a disparar el mercurio por encima de los 40 grados en puntos como Orihuela y Villena. Acabamos de salir de la tercera ola de calor, y ya nos adentramos en la cuarta.

Desde Aemet en la Comunidad Valenciana han advertido este lunes que "por delante tenemos una semana muy adversa, especialmente a partir del miércoles, con un nuevo episodio cálido, que sería el cuarto del año tras del de final de mayo y las dos olas de calor de final de junio y de principio de julio".

Y ha destacado que "el episodio va a ser intenso y muy prolongado. Además de las altas temperaturas, que nuevamente superarán los 40 °C en el interior y prelitoral de Valencia, vamos a tener una importante intrusión de polvo en suspensión y tormentas secas en el interior". Unas tormentas que se pueden registrar ya este lunes en el norte de la provincia.

Así, el martes ya hay activado el aviso amarillo en el interior de la provincia por altas temperaturas. Esta alerta abarca las comarcas de l'Alcoià, el Alto Vinalopó y parte de l'Alacantí y del Medio Vinalopó.

Aviso naranja

Y el miércoles Aemet ha decretado el aviso naranja en el interior, y el amarillo en el resto de la provincia de Alicante.

Por otra parte, la noche del domingo al lunes ha vuelto a ser muy calurosa, con noche ecuatorial o tórrida (sin bajar de 25 grados) en muchos puntos del litoral, y noche tropical (no baja de 20 grados) en otras muchas estaciones de la costa y prelitoral de Avamet.

Así, la mínima más alta ha sido en Finestrat con 28,2, seguida de Benidorm con 27,7, Alicante 27, El Campello 26,9, Santa Pola 26,5, Torrevieja 26,4, Dénia 26,3 y Pilar de la Horadada 26,3, La Vila Joiosa 26,1 y San Vicente 26 grados.

En el otro extremo se sitúa la zona de La Sarga en Xixona, en el límite con Alcoy, donde ha sido la mínima más baja con 14,9 grados, seguida del alto del Menejador en Alcoy con 16,2, Onil (Els Canyarets) con 16,6 y Villena (Colonia de Sierra Salinas) con 16,8 grados.

En cuanto a las máximas, a las 12:00 horas de este lunes ya se superan los 32 grados en algunos puntos, destacando la sensación térmica de 41 grados en Pedreguer, Xàbia y Callosa d'en Sarrià por la elevada humedad, según Avamet.

El tercer junio más cálido

Del mismo modo, Aemet ha hecho balance del mes pasado, que ha sido el tercer junio más cálido desde que se tienen registros, tras 2022 y el pasado 2025, el más seco desde 2019 y el tercero más seco del siglo, tras 2009 y 2019.

Así, el mes pasado "ha sido extremadamente cálido y muy seco" en la Comunidad Valenciana. La temperatura media, 23,8 °C, ha sido 2,6 °C superior a la de la climatología de referencia (21,2) y la precipitación acumulada ha sido 5,8 l/m2, que es un 77 % inferior a la del promedio climático del periodo 1991-2020 (25,3 l/m2), han señalado desde la agencia.