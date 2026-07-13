El juzgado toma declaración al único investigado por el incendio forestal de la Font Roja

El hombre investigado por supuestamente tirar cenizas aún candentes que originaron el incendio forestal que calcinó el pasado verano 187 hectáreas en la Font Roja ya ha declarado ante el titular de la Plaza número 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ibi, antiguo juzgado de Instrucción número 1 de Ibi.

Este juzgado continúa con la práctica de las diligencias oportunas para el esclarecimiento de los hechos, según han informado este lunes desde el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana.

Estas mismas fuentes han explicado que en la causa figura un investigado que ya ha prestado declaración ante el juzgado, aunque no ha trascendido el contenido de la misma. Y que "las diligencias se encuentran abiertas para investigar la comisión de un posible delito de incendio forestal".

Este fuego forestal se declaró el 18 de julio del pasado año, afectando a 187,5 hectáreas, de las cuales más del 98 % se localizaron en el término municipal de Ibi y 1,8 hectáreas en el del Alcoy.

Juani Ruz

El área quemada se situó alrededor de la Sierra dels Barracons y el Menejador, dentro de espacios de gran relevancia ambiental. En concreto, se vieron afectadas 146,7 hectáreas del Parque Natural del Carrascal de la Font Roja, 10,5 hectáreas del Paraje Natural Municipal Sant Pasqual Torretes, donde se originó, así como microrreservas de flora, reservas de caza y montes gestionados por la Generalitat Valenciana.

Un año después, la zona afectada de carrasca ofrece un rebrote importante de ejemplares, por lo que si va bien la regeneración, se espera una recuperación relevante en el plazo de 10 o 20 años, aunque el paisaje con miles de ejemplares quemados es dantesco.

Negligencia

Desde la Comandancia de la Guardia Civil han recordado que “como resultado de las actuaciones, los agentes procedieron a la investigación de un varón como presunto autor de un delito de incendio forestal por imprudencia, al haber vertido los restos de forma negligente”. Unas diligencias que fueron remitidas a los juzgados de Ibi, donde se lleva a cabo la investigación.

En una primera inspección tras el incendio, la Guardia Civil localizó el foco del incendio en una finca rural de la zona, perteneciente a la comunidad religiosa del Cenáculo en Ibi, donde se constató la existencia de residuos vegetales, restos de quemas mal apagadas y vertidos de cenizas sin ningún tipo de control ni barrera de protección contra incendios. Así, la zona no contaba con medidas preventivas pese a su cercanía a masa forestal.

INFORMACIÓN

Y en una segunda inspección los agentes determinaron que el incendio fue provocado por el vertido de cenizas aún candentes, depositadas días antes, que entraron en combustión al contactar con material vegetal seco. Y como resultado de las actuaciones, los agentes procedieron a la investigación de un integrante de la comunidad religiosa como presunto autor de un delito de incendio forestal por imprudencia, al haber vertido los restos de forma negligente.

La Guardia Civil ha recordado que el artículo 352 del Código Penal contempla penas de prisión y elevadas sanciones económicas para quienes, por imprudencia grave, provoquen incendios forestales que afecten a espacios protegidos o pongan en peligro vidas humanas o bienes.