El PP denuncia goteras en el parking de La Uixola que se han agravado con unas obras

El Partido Popular de Alcoy ha mostrado este lunes su "preocupación" porque "los trabajadores y usuarios del aparcamiento de La Uixola siguen sin encontrar una solución a las filtraciones existentes". Y ha afirmado en un comunicado que "las obras del proyecto BioUp han agravado esta problemática en una zona que ya arrastraba importantes deficiencias derivadas de actuaciones anteriores y que afectan diariamente a vecinos y usuarios".

"Desde el PP recordamos que la remodelación de la plaza Enric Valor (La Uixola) tuvo consecuencias muy negativas para el aparcamiento subterráneo. Desde la ejecución de aquellas obras, las filtraciones y goteras son constantes y afectan a numerosas plazas, provocando molestias a los usuarios y un deterioro progresivo de unas instalaciones que deberían encontrarse en perfectas condiciones", han asegurado este lunes.

No entendemos que ni el Gobierno municipal ni la empresa concesionaria hayan resuelto unos problemas que se arrastran desde hace muchos años, ni que se aprovechara la ejecución de las obras del proyecto BioUp para darles una solución Carlos Pastor — Portavoz del PP de Alcoy

El portavoz del PP, Carlos Pastor, señala que “no entendemos que ni el Gobierno municipal ni la empresa concesionaria hayan resuelto unos problemas que se arrastran desde hace muchos años, ni que se aprovechara la ejecución de las obras del proyecto BioUp para darles una solución”.

"A día de hoy, siguen existiendo plazas inutilizadas por el continuo goteo, mientras usuarios y trabajadores del aparcamiento llevan demasiado tiempo conviviendo con esta situación. Las filtraciones no son un problema puntual, sino una realidad que se ha visto agravada con las últimas obras ejecutadas dentro del programa AlcoiBioUp en la plaza de La Uixola".

Por ello, "exigimos al Gobierno municipal y a la empresa concesionaria que actúen de manera inmediata para solucionar todas las filtraciones y desperfectos existentes en el aparcamiento. Del mismo modo, consideramos necesario aclarar qué ha fallado en esta actuación y asumir las responsabilidades que correspondan para evitar que situaciones como esta vuelvan a repetirse", han destacado desde el PP.

"No es aceptable que una infraestructura pública continúe deteriorándose mientras vecinos, trabajadores y usuarios siguen pagando las consecuencias", han agregado.