Aemet activa el aviso naranja para este miércoles en Alicante por una ola de calor especialmente intensa por la humedad

La cuarta ola de calor que sufre la provincia de Alicante va a ser especialmente intensa por una novedad: la elevada humedad. Esto va a hacer que el bochorno sea mayor, con una sensación térmica mayor, que se notará especialmente por la noche.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha ampliado a toda la provincia el aviso naranja que había ya activado para el miércoles en el interior, donde ya este martes hay alerta amarilla. Pero el miércoles se espera un día muy complicado.

Según Aemet, el miércoles será "un día muy adverso, no solo por el calor intenso y generalizado", sobre todo en la provincia de Valencia, donde hay aviso rojo, sino también por fenómenos costeros, tormentas secas, reventones y ráfagas muy fuertes de viento de corta duración". Y a esto hay que sumar la humedad, por el cambio a vientos que, lo que incrementa la sensación térmica.

Con humedades del 70 % o el 75 % como estamos teniendo, la sensación térmica aumenta 4 o 5 grados, por lo que una noche a 25 grados son 30 grados de sensación térmica Jorge Olcina — Director del Laboratorio de Climatología de la UA

El director del Laboratorio de Climatología de la UA, Jorge Olcina, ha recordado que "con humedades del 70 % o el 75 % como estamos teniendo, incluso 80, la sensación térmica aumenta 4 o 5 grados. O sea que una temperatura de 25 por la noche, la sensación es de 29 o 30 grados".

Así, ha destacado que "por eso a veces comento que en Alicante se pasa más calor que en el Valle del Guadalquivir. Aunque no tenemos temperaturas tan altas a mediodía, tenemos mucho el calor por la noche. Y las sensaciones térmicas nocturnas son más altas que allí".

Aire sahariano

Por su parte desde el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat han informado que la situación de estabilidad en toda la península y la masa de aire seco y cálido unido a una intrusión de aire sahariano por el este va a condicionar las temperaturas en la Comunidad Valenciana este miércoles.

Así, se espera que las temperaturas alcancen los 40 grados en el interior de Alicante y los 39 en el litoral. Para el jueves "las temperaturas tenderán a recuperar valores más propios de esta época, aunque seguirán altas".

Tormentas secas e incendios

Del mismo modo "no se descarta la posibilidad de que se produzcan tormentas secas con poca o nula precipitación que llevan asociadas fuertes rachas de viento con carácter muy local".

La playa del Postiguet a reventar este verano en Alicante / Rafa Arjones

Por otra parte, debido a los valores extremos durante el día y las altas temperaturas nocturnas, "hay que mantener la vigilancia y cuidado por la afectación a la salud de las personas, especialmente las de edad avanzada o con problemas de tipo cardiovascular y evitar actividades al exterior, sobre todo en las horas centrales del día".

Del mismo modo el nivel de riesgo de incendios forestales será muy alto o extremo, por lo que deben extremarse las medidas preventivas. En concreto, el miércoles el riesgo es extremo en Alicante, con riesgo de tormentas secas en la zona norte.

Previsión

La previsión de Aemet para este miércoles en la provincia de Alicante es de cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas y temperaturas en ascenso, que serán significativamente elevadas salvo en zonas litorales. Viento flojo de dirección variable, cambiando a componente oeste en el interior y a sur en el litoral en horas centrales, ocasionalmente moderado por la tarde. Así, se esperan por ejemplo 40 grados en Alcoy y 41 en Orihuela, mientras que en Elche 39, en Dénia 36 y en Alicante 35.

Y el jueves es espera cielo poco nuboso con algún intervalo de nubes altas. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero ascenso, y máximas sin cambios o en ligero descenso. Temperaturas elevadas en el interior y zonas del prelitoral. Viento flojo de dirección variable, cambiando a componente sur en horas centrales, ocasionalmente moderado por la tarde. Se esperan 40 grados en Orihuela, 38 en Alcoy, 37 en Elche y 35 en Dénia y Alicante. De momento hay aviso amarillo en el interior y litoral sur por altas temperaturas.

Máximas y mínimas del martes

En cuanto a este martes, la mínima más alta según Avamet ha sido en Dénia con 26,4, aunque la sensación térmica ha sido mayor por la humedad. Le ha seguido Benidorm con 26,1, Xàbia y Alicante con 25,3, Benimassot y Torrevieja con 25,2, El Verger con 25,1 y Teulada-Moraira con 25. En estos municipios ha sido noche ecuatorial, también conocida como tórrida, al no bajar de los 25 grados, aunque han rondado la noche infernal -sin bajar de los 30 grados- en algunos casos de sensación térmica, por la alta humedad. También han destacado los 24,8 de Pego y los 24,7 de Pilar de la Horadada.

En cuanto a las máximas, la más alta ha sido en Beneixama con 38,6, seguida de Villena con 38,3, Cañada y Orihuela con 37,3, Alcoy con 37,1, Muro con 36,8, Balones y Banyeres con 36,7, y Gorga y Xixona con 36,4 grados. Pero teniendo en cuenta la humedad, en muchos puntos se han alcanzado o superado los 40 grados de sensación térmica, llegando en Xàbia por ejemplo a los 45 grados.