La avería en un obsoleto camión de recogida de residuos llena las calles de Ibi de plásticos y cartón

Plásticos y cartones han inundado en los últimos días las calles de Ibi al no pasar la ITV el camión que recoge los residuos de los contenedores azul y amarillo.

El problema se ha alargado una semana y aunque se solucionó el sábado, este martes por la mañana aún se mantenían algunos puntos con basuras en la vía pública. Y muchos contenedores a rebosar.

Contenedores a rebosar este martes por la mañana en Ibi / Juani Ruz

Esta situación es consecuencia de los obsoletos medios con los que trabaja la actual concesionaria, ya que se trata de un contrato ya antiguo y el Ayuntamiento trabaja en la licitación de un nuevo servicio, aunque su tramitación arrastra un gran retraso.

La portavoz adjunta del ejecutivo municipal del PSOE, Nuria Pina, ha explicado que "al ser una contrata antigua los camiones están obsoletos y, cuando se rompe uno no hay repuesto y salen con los camiones pequeños". A pesar de ello, ha destacado que el lunes se recogieron 2.500 kilogramos de envases, aunque esto no ha sido suficiente para retirarlo todo.

Restos en la vía pública este martes / Juani Ruz

Pina ha detallado el camión no pasó la ITV el lunes 6 de julio, por lo que durante toda la pasada semana solo se podía recoger lo que se dejaba en el exterior, no los residuos de dentro de los contenedores, que estaban llenos, al usar camiones que no están preparados para ello.

El sábado ya se reanudó la recogida de los contenedores con la vuelta del vehículo tras pasar la ITV, aunque los domingos no hay servicio. Y la saturación de residuos de todos esos días está haciendo que cueste más recuperar la normalidad.

Origen

Así, ha apuntado que el principal problema radica en que la contrata ha quedado obsoleta y solo tiene un camión de recogida de este tipo, que estaba operando dos veces al día en cada zona. Eso sí, el problema no ha afectado en un principio a la recogida de la basura normal, lo que ha evitado la posibilidad de tener un problema de salud pública en pleno verano, con las altas temperaturas que se están soportando por las sucesivas olas de calor.

Esto no resta que mala imagen ofrecida en el casco urbano y zonas del extrarradio, con cientos de bolsas con restos de plástico y cartón.

Restos de cartón y papel amontonados junto a varios contenedores en Ibi / Juani Ruz

La solución definitiva vendrá con la nueva contrata que tramita el Consistorio, que incluye la unificación de los pliegos de recogida de basura y limpieza viaria, que actualmente son contratos diferentes.

Por otra parte hay que recordar que el bloqueo económico del Ayuntamiento con el que se encontró el actual ejecutivo presidido por Sergio Carrasco a su llegada a la Alcaldía en 2023 ha dificultado mucho cualquier gestión. Y una vez superada esta parálisis tras dos años de medidas, ahora el equipo de gobierno se encuentra en minoría por la expulsión de Som Ibi-Compromís.

Otros contenedores llenos / Juani Ruz

Pina, además, ha apuntado que este nuevo contrato es "complicado porque la nueva ley te obliga a tener muchas cosas en cuenta y los pliegos son muy farragosos".

Del mismo modo ha recordado que el anterior concejal, de Som Ibi, "contrató una empresa para la redacción de pliegos y tampoco ha cumplido los plazos marcados". Y "desde el área ahora se está apretando con el tema".