El pueblo de Alicante que esconde un laberinto gigante y una imponente fortaleza: entre jardines y montañas

Cuando se piensa en la provincia de Alicante, los primeros nombres que suelen venir a la cabeza son los grandes destinos de costa. Benidorm, con su skyline reconocible y sus playas llenas de vida; Torrevieja, con su tradición marinera y sus lagunas; o Altea, con su casco antiguo blanco y sus miradores al Mediterráneo, forman parte del imaginario turístico más conocido de la Costa Blanca. Son lugares que atraen cada año a miles de visitantes y que resumen esa mezcla de mar, luz y ocio que ha hecho famosa a la provincia.

Pero Alicante no se acaba en sus playas ni en sus municipios más fotografiados. Más allá del litoral, el interior conserva pueblos con mucho encanto, paisajes de sierra, castillos, museos, tradiciones artesanas y espacios naturales ideales para una escapada de fin de semana. En comarcas como l’Alcoià, el Comtat, la Marina Baixa o el Alto Vinalopó aparecen localidades menos mediáticas, pero con planes capaces de sorprender a familias, senderistas y viajeros que buscan algo diferente.

Onil y su laberinto

Uno de esos pueblos es Onil, una localidad del interior alicantino muy vinculada a la industria juguetera. Sin embargo, entre sus atractivos no solo hay patrimonio urbano y museos: a las afueras del municipio se encuentra Casa Tápena, un espacio natural de la red Alicante Natura que reúne varios ambientes representativos de la provincia.

El gran reclamo del recinto es su laberinto vegetal, un espacio de más de 7.000 metros cuadrados formado principalmente por cipreses y presidido por un cedro en el centro. Entrar en él es aceptar un pequeño juego de orientación entre pasillos verdes, giros inesperados y caminos que parecen llevar al centro pero obligan a retroceder. Es uno de esos lugares que funcionan especialmente bien con niños, aunque también despierta la curiosidad de los adultos: no todos los días se encuentra un laberinto gigante escondido en un pueblo del interior de Alicante.

Casa Tápena no se reduce al laberinto. En esta zona se pueden recorrer cuatro zonas diferentes, representativas de ambientes tradicionales de la provincia. Hay una zona agrícola con frutales como cerezos, manzanos, membrilleros, nogales o perales; una pequeña huerta; un jardín mediterráneo; un humedal; y áreas pensadas para la divulgación ambiental. La idea es que el visitante pueda entender, en un solo recorrido, parte de la riqueza paisajística alicantina sin necesidad de realizar grandes desplazamientos.

La visita se completa con el Área Recreativa de la Ermita de Santa Ana, un espacio muy práctico para pasar el día en familia, con sombra, mesas, bancos, fuente, zona infantil, baños y aparcamiento. Además, varias rutas senderistas conectan con este entorno, por lo que Casa Tápena puede ser tanto un destino en sí mismo como una parada dentro de una caminata por los alrededores de Onil. Tras conocer el centro urbano, el museo de la muñeca o el castillo-palacio, este espacio natural es una opción perfecta para disfrutar de un rato al aire libre.

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Fortaleza

Onil merece también una visita más allá de su laberinto. En su casco urbano destaca el Palacio Fortaleza del Marqués de Dos Aguas, declarado Bien de Interés Cultural, además del Museo de la Muñeca y otros espacios vinculados a su historia local. Esa combinación de patrimonio, tradición juguetera y naturaleza convierte al municipio en una escapada completa para quienes quieren descubrir el interior de Alicante sin renunciar a un plan original. Casa Tápena demuestra que algunos pueblos guardan sorpresas inesperadas: un laberinto gigante, jardines mediterráneos, árboles, huertos y un entorno pensado para perderse un rato y volver a encontrar la salida con ganas de seguir explorando.